Reggina-Licata 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Reggina-Licata di Domenica 6 Settembre 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Campionato di Serie D Girone I

REGGIO CALABRIA – Domenica 6 settembre, alle ore 15:00, allo stadio “Granillo” di Reggio Calabria, andrà in scena Reggina-Licata, match valido per la terza giornata del Campionato di Serie D 2026/2027, girone I. La Reggina si prepara all’esordio in campionato con ambizione, voglia di trionfare e di abbandonare la Serie D al quarto tentativo. Il nuovo corso amaranto targato Claudio Lotito ha riacceso l’entusiasmo di un popolo che ha fame di vittoria e vuole tornare in palcoscenici più consoni ad una piazza come Reggio Calabria.

A movimentare la preparazione della squadra reggina ci ha pensato però la Coppa Italia di Serie D, competizione nella quale è arrivato un successo netto e convincente: un roboante 7-0 rifilato al Praia Tortora. Un risultato che ha acceso i riflettori sulla squadra ha contribuito a costruire attesa attorno al debutto in campionato, chiamato ora a confermare sul campo le indicazioni offerte in coppa.

Sponda opposta, in casa Licata, il clima è quello dell’entusiasmo, sebbene generato da un percorso di segno completamente diverso. La stagione 2024/2025 si era chiusa con l’amara retrocessione in Eccellenza siciliana, un passo indietro che aveva imposto alla società e alla piazza un anno di ricostruzione. La risposta è arrivata nella stagione successiva, culminata con la conquista del primo posto nel campionato di categoria e il conseguente, immediato ritorno in Serie D.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI REGGINA-LICATA]

Le formazioni ufficiali di Reggina-Licata

REGGINA: Lagonigro; Fazio, Lancini, Gisarole R.; Baggi, Acquadro, Abonckelet, Rotulo, Toscano; Guida, Reis. A disposizione: Madia, De Mori, Girasole D.,Specker, Laaribi, Macrì, Rossetti, Alma, Magrassi. Allenatore: Marchionni

LICATA: Valenti, Cappello, Filì, Papaserio, Corallo, Minacori, Bennici, Brugnone, Marchese, Greco, Sidibe. A disposizione: Scardigno, Corradini, Georgev, Anzelmo, Schembre, Merola, Chiricò, Imbrogliano, Castronovo. Allenatore: Russo

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Giorgio Previdi della sezione di Modena, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Santoriello (sezione di Nocera Inferiore) e Davide Adinolfi (sezione di Salerno).

La presentazione del match

COME ARRIVA LA REGGINA – La Reggina di Marchionni si schiera con il 4-3-3: tra i pali c’è Lagonigro; linea difensiva composta da Fazio, Lancini, R. Girasole e Baggi; a centrocampo agiscono Abonckelet, Acquadro e Rotulo; in attacco il tridente Toscano–Guida–Reis guida la fase offensiva.

COME ARRIVA IL LICATA – Il Licata di Rossi risponde con il 4-3-3: tra i pali c’è Valenti; linea difensiva composta da Cappello, Filì, Papaserio e Corallo; a centrocampo agiscono Minacori, Bennici e Brugnone; in attacco il tridente Marchese–Greco–Coriolano guida la fase offensiva.

Le probabili formazioni

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Fazio, Lancini, R. Girasole; Baggi, Abonckelet, Acquadro, Rotulo, Toscano; Guida, Reis. Allenatore: Marchionni.

LICATA (4-3-3): Valenti, Cappello, Filì, Papaserio, Corallo, Minacori, Bennici, Brugnone, Marchese, Greco, Coriolano. Allenatore: Rossi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Reggina-Licata, valido per la terza giornata del Campionato di Serie D 2026/2027 girone I, non sarà trasmessa da alcuna emittente televisiva mentre per lo streaming disponibile sul nuovo Reggina Channel tramite pagina dedicata StreamWay Plus, servizio a pagamento.