Reggina-Vibonese diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Reggina-Vibonese di domenica 11 maggio 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D

REGGIO CALABRIA – Domenica 11 maggio 2025 allo stadio Oreste Granillo andrà in scena Reggina-Vibonese, derby calabrese valido per la semifinale play-off del Girone I di Serie D 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 16. Da una parte, la formazione amaranto capace di chiudere la regular season al secondo posto con 77 punti alle spalle del Siracusa (78). Dall’altro lato, invece, i rossoblù che hanno chiuso al quinto e ultimo posto utile per la disputa dei play-off a quota 50 punti e a quattro lunghezze dalla quarta piazza occupata dal Sambiase.

Gli amaranto, che davanti al proprio pubblico hanno incassato due sole sconfitte nel corso di questa stagione, andranno a caccia della sesta vittoria casalinga consecutiva per conquistarsi la finale. I rossoblù, invece, che lontano dalle mura amiche hanno perso quattro delle ultime otto trasferte, vanno a caccia di riscatto dopo aver vinto appena due delle ultime dieci partite.

Questa semifinale play-off si disputerà in gara unica e in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari si svolgeranno i tempi supplementari. Se la parità dovesse persistere non si effettueranno i calci di rigore, ma a passare il turno sarà la Reggina in quanto miglior classificata nella regular season rispetto alla Vibonese. I precedenti stagionali contro la Vibonese sorridono alla Reggina con due vittorie: 2-1 a Reggio Calabria e 0-1 a Vibo Valentia.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI REGGINA-VIBONESE]

I convocati della Reggina

Portieri: Lagonigro, Lazar

Difensori: Adejo, Capomaggio, Cham, Girasole, Giuliodori

Centrocampisti: Barillà, Forciniti, Laaribi, Ndoye, Porcino, Urso

Attaccanti: Barranco, Curiale, De Felice, Grillo, Perri, Provazza, Ragusa, Renelus

Le probabili formazioni di Reggina-Vibonese

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Giuliodori, Girasole, Adejo, Cham; Barillà, Laaribi, Porcino; Ragusa, Barranco, Grillo. Allenatore: Trocini

VIBONESE (4-3-3): Bifulco; Cardinale, Germinio, Capone, Nunziante; Favo, Atteo, Castillo; Palumbo, Terranova, Alagna. Allenatore: Michele Facciolo

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne della Reggina saranno trasmesse in diretta su ReteReggio (canale 83 in Calabria) e RTV (canale 77 in Calabria), mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playreggina1914.it.