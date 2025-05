NovaRomentin-Lavagnese: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta NovaRomentin-Lavagnese di domenica 11 maggio 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D

ROMENTINO – Domenica 11 maggio 2025, alle ore 16.00, allo Stadio Beretta-Muttini di Romentino, la NovaRomentin affronterà la Lavagnese per i play off del campionato di serie D, girone B. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. La NovaRomentin, dopo il largo successo interno 5-0 sull’Asti nell’ultima giornata di campionato, ha chiuso la regular season al secondo posto in classifica con settantuno punti all’attivo, frutto di ventuno vittorie, otto pareggi e sette sconfitte.

48 la differenza reti con settantacinque gol realizzati e ventisette subiti. Invece la Lavagnese, dopo il pareggio interno senza reti con il Saluzzo, ha chiuso la stagione regolare a quota sessantaquattro punti, frutto di diciotto vittorie, dieci pareggi ed otto sconfitte. 14 la differenza reti con quarantanove gol fatti e trentacinque subiti. L’incontro sarà diretto da Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino, che sarà coadiuvato da Alessandro Rallo di Marsala e Angelo Celestino di Reggio Calabria, il quarto ufficiale sarà Sabri Ismail di Rovereto.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI NOVAROMENTIN-LAVAGNESE]

Le dichiarazioni

Pablo Andres Gonzalez (allenatore NovaRomentin): “Con il Saluzzo nel primo tempo non siamo stati brillanti a livello di gambe, a livello fisico c’era qualcosa che non andava. Si tratta di una cosa normale, un calo fisico che abbiamo avvertito dll’inizio della partita che porta a sbagliare a livello di qualità, fa innervosire e ci ha fatto fare cose a ci non eravamo abituati. La responsabilità è mia, è un primo tempo al di sotto dei nostri standard. Abbiamo avuto qualche palla gol, non siamo riusciti a metterla dentro, complimenti a loro. Siamo comunque contenti per l’obiettivo raggiunto, però ci teniamo a prepararci al meglio l’impegno che ci aspetta. Dobbiamo lavorare e se vogliamo essere protagonisti dei play off dovremo dare il meglio“.

Giacomo Avellino (allenatore Lavagnese): “I protagonisti sono sempre e comunque i giocatori . Certo, la qualità del singolo è determinante, ma sempre e comunque all’interno del collettivo che è la cosa più importante. Mi sono sempre arrabbiato quando si son fatte prestazioni al di sotto delle nostre potenzialità. Quando uscendo dal campo si aveva il rimpianto di aver lasciato qualcosa, di non essere riusciti a fare il massimo. Credo più si scenda di categoria e più siano importanti aspetti come l’amicizia, la passione, il divertimento . Arrivati ad un certo livello però si inizia a guadagnare qualche soldino e la professionalità, l’impegno, la serietà devono essere alla base, non dimenticandosi però che anche l’aspetto ludico, la passione o i rapporti tra giocatori rimangono molto importanti anche a livello alti“.

La presentazione del match

QUI ROMENTINO – Pablo Andres Gonzalez dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Ferrante a difesa della porta; Rosato, Cannistrà, Svystelnyk e Dodaro a completare il pacchetto difensivo; Bignoli, Rizzo e Bertelegni in mediana; il tridente d’attacco dovrebbe essere formato da Siciliano, Gozzo ed Estrella.

QUI LAVAGNA – Invece Giacomo Avellino dovrebbe rispondere con il 3-5-2 con Raspa tra i pali; Ghigliotti, Gabelli e Marianelli a completare il reparto arretrato; Lombardi, Mutton, Pastorino, Lupinacci ed Oneto a metà campo; Berardi ed Attuoni in avanti.

Le probabili formazioni

NOVAROMENTIN (4-3-3): Ferrante; Rosato, Cannistrà, Svystelnyk, Dodaro; Bignoli, Rizzo, Bertelegni; Siciliano, Gozzo, Estrella. Allenatore: Pablo Andres Gonzalez.

LAVAGNESE (3-5-2): Raspa; Ghigliotti, Gabelli, Marianelli; Lombardi, Mutton, Pastorino, Lupinacci, Oneto; Berardi, Attuoni. Allenatore: Giacomo Avellino.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro NovaRomentin-Lavagnese, valevole per i play off del campionato Serie D, non sarà visibile in diretta tv e streaming ma sarà possibile restare aggiornati attraverso la nostra diretta testuale.