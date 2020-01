Diretta Reggina – Virtus Francavilla: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Reggina – Virtus Francavilla del 22 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventesima giornata del campionato del girone C di Serie C, calcio d’inizio alle 20.45

REGGIO CALABRIA – Mercoledì 22 gennaio, allo Stadio Oreste Granillo, si gioca Reggina – Virtus Francavilla, incontro valevole per il recupero della ventesima giornata del Girone C di Serie C, rinviata il 21 e 22 dicembre scorsi per il mancato accordo sulla defiscalizzazione. I padroni di casa provengono dalla vittoria per 1-2 ottenuta sul campo del Bisceglie; sono in testa alla classifica con 52 punti , a +9 dalle inseguitrici Bari e Ternana. Ventiquattro lunghezze per gli ospiti, che nell’ultima partita disputata hanno pareggiato per 1-1 in casa della Casertana. La gara avrà inizio alle ore 20.45 e non più alle 18.30 come inizialmente previsto.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

REGGINA:



VIRTUS FRANCAVILLA:







Le probabili formazioni di Reggina – Virtus Francavilla

Toscano dovrà valutare le condizioni di Garufo, che ha accusato un problema fisico nella gara di domenica scorsa, mentre riavrà Bertoncini, che ha scontato il turno di squalifica. La Reggina potrebbe, pertanto. schierarsi con il modulo 3-4-1-2 con Guarna in porta e retroguardia composta da Loiacono, Bertoncini, Rossi- In mezzo al campo Bianchi e De Rose; sulle fasce Garufo e Liotti. Sulla trequarti Sounas, di supporto alla coppia d’attacco formata da Corazza e Sarao. Probabile modulo 4-3-3 per la Virtus Francavilla con Poluzzi tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Caporale – Sparandeo e da Delvino e Albertini sulle corsie. A centrocampo Bovo, Risolo e Nunzella. Tridente offenivo composto da Di Cosmo , Perez, Vazquez.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, Bianchi , De Rose, Liotti; Sounas ; Corazza, Sarao. Allenatore: Toscano.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Poluzzi; Delvino, Caporale, Sparandeo; Albertini, Bovo, Risolo, Nunzella; Di Cosmo , Perez, Vazquez. Allenatore: Trocini.

Dove seguire Reggina – Virtus Francavilla

Il match Reggina – Virtus Francavilla, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva su ELEVEN SPORTS.