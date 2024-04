Reggio Calabria – Canicattì: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Reggio Calabria-Canicattì di domenica 14 aprile in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentacinquesima giornata del Girone I di Serie D 2023-2024

REGGIO CALABRIA – Domenica 14 aprile allo stadio Granillo andrà in scena Reggio Calabria-Canicattì, gara valevole per la trentacinquesima giornata del Girone I di Serie D 2023-2024: calcio d’inizio alle ore 15. Da una parte, il Reggio Calabria reduce dalla seconda vittoria consecutiva ottenuta sul campo del Real Casalnuovo (0-1). Dall’altro lato, invece, il Canicattì che viene da cinque risultati utili di fila: tre successi e due pareggi.

Tredici le lunghezze che separano in classifica le due compagini: il Reggio Calabria è fermo al quarto posto a quota 55 con sedici vittorie, sette pari e altrettante sconfitte (+6 dal Città Sant’Agata quinto) mentre il Canicattì è nono con 42 punti frutto di dodici successi, sei pareggi e tredici ko (-6 dalla zona play-off). Gli amaranto vengono da nove risultati utili interni (due pari e sette vittorie) mentre i biancorossi non vincono in trasferta da tre mesi (due punti in cinque gare). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Lorenzo Casali della sezione di Crema coadiuvato dagli assistenti Alessandro Pascoli di Macerata e Alberto D’Ovidio di Pesaro.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI REGGIO CALABRIA-CANICATTI]

REGGIO CALABRIA:. A disposizione:



CANICATTI:. A disposizione:



Reti:



Le formazioni ufficiali di Reggio Calabria – Canicattì

REGGIO CALABRIA (4-3-3): Martinez; Rana, Girasole, Adejo, Cham; Mungo, Barillà, Porcino; Provazza, Rosseti, Perri. A disposizione: Velcea, Zanchi, Kremenovic, Dervishi, Belpanno, Zucco, Marras, Renelus, Bolzicco. Allenatore: Trocini

CANICATTÌ (3-5-2): Cabriglia; Amenta, Camara, Loza; Salvia, Sidibe, Sottile, Tedesco, Frangiamone; Iezzi, Bonilla. A disposizione: Testagrossa, Perez, Messina, Terrana, Petrucci, Caserta, Garofalo, Avanzato, Raimondi. Allenatore: Pidatella

I convocati del Reggio Calabria

Portieri: Martinez, Velcea

Difensori: Adejo, Cham, Dervishi, Girasole, Ingegneri, Kremenovic, Parodi, Rana, Zanchi

Centrocampisti: Barillà, Belpanno, Mungo, Porcino, Zucco

Attaccanti: Bolzicco, Marras, Perri, Provazza, Renelus, Rosseti

I convocati del Canicattì

Portieri: Cabriglia, Pietroluongo, Testagrossa

Difensori: Amenta, Camara, Loza, Messina, Perez, Raimondi, Tedesco;

Centrocampisti: Caserta, Garofalo, Frangiamone, Petrucci, Salvia, Sottile, Sidibe, Terrana

Attaccanti: Avanzato, Bonilla, Iezzi.

Le probabili formazioni di Reggio Calabria-Canicattì

REGGIO CALABRIA (4-3-3): Martinez; Rana, Girasole, Adejo, Cham; Barillà, Mungo, Perri; Provazza, Rosseti, Renelus. Allenatore: Trocini

CANICATTI (4-5-1): Pietroluongo; Amenta, Loza, Raimondi, Tedesco; Petrucci, Salvia, Sottile, Sidibe, Iezzi; Bonilla. Allenatore: Pidatella

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne del Reggio Calabria saranno trasmesse in diretta su ReteReggio (canale 83 in Calabria) e RTV (canale 77 in Calabria) mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playlfareggiocalabria al prezzo di 7 euro a gara.