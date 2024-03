Reggio Calabria – Ragusa: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Reggio Calabria-Ragusa di domenica 3 marzo in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventinovesima giornata del Girone I di Serie D 2023-2024

REGGIO CALABRIA – Domenica 3 marzo allo stadio Granillo andrà in scena Reggio Calabria-Ragusa, gara valevole per la ventinovesima giornata del Girone I di Serie D 2023-2024: calcio d’inizio alle ore 14:30. Da una parte, la nuova Reggina reduce dalla sconfitta sul campo del Città Sant’Agata (1-0) dopo due vittorie consecutive. Dall’altro lato, invece, il Ragusa che viene da tre risultati utili: due pareggi e un successo.

Reggio Calabria ancora quarto in classifica assieme al Città Sant’Agata (una gara in meno) con 43 punti frutto di dodici successi, sette pari e cinque sconfitte mentre il Ragusa è settimo in coabitazione dell’Acireale a quota 37 con dieci vittorie, sette pareggi e altrettanti ko.

Gli amaranto non perdono in casa da tre mesi, mentre il Ragusa ha totalizzato 21 punti in transferta. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Clemente Cortese della sezione di Bologna coadiuvato dagli assistenti Gennaro Scafuri di Reggio Emilia e Marco Nasi di Reggio Emilia.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI REGGIO CALABRIA-RAGUSA]

REGGIO CALABRIA:. A disposizione:



USD RAGUSA:. A disposizione:



Reti:



Presentazione del match

QUI REGGIO CALABRIA – Tra i pali Velcea con Martiner, Girasole, Adejo e Zanchi a comporre la linea difensiva. A centrocampo Mungo, Barillà e Perri mentre nel tridente offensivo spazio a Provazza, Bolzicco e Reneulus.

QUI RAGUSA – A difesa di Grasso ci saranno Porcaro, Mbaye e Musso. Sugli esterni Oddo e Guerriero con Cardinale, Cess e Garufi. In avanti spazio al tandem Romano-Reinero.

Le probabili formazioni di Reggio Calabria-Ragusa

REGGIO CALABRIA (4-3-3): Velcea; Martiner, Girasole, Adejo, Zanchi; Mungo, Barillà, Perri; Provazza, Bolzicco, Renelus. Allenatore: Trocini

RAGUSA (3-5-2): Grasso; Porcaro, Mbaye, Musso; Oddo, Cardinale, Cess, Garufi, Guerriero; Romano, Reinero. Allenatore: Ignoffo

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne del Reggio Calabria saranno trasmesse in diretta su ReteReggio (canale 83 in Calabria) e RTV (canale 77 in Calabria) mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playlfareggiocalabria al prezzo di 7 euro a gara (abbonamento annuale 80 euro).