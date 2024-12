Diretta Rimini-Carpi di Domenica 22 dicembre 2024: prova di solidità degli ospiti, in avvio traversa per Falbo dalla bandierina

RIMINI – Domenica 22 dicembre 2024, alle ore 19.30, allo Stadio “Romeo Neri” di Rimini, andrà in scena il derby romagnoli Rimini-Carpi, valido per la ventesima giornata del girone B di Serie C 2024-2025. I padroni di casa sono reduci dal pareggio esterno per 1-1 contro il Pineto e sono settima con 24 punti, frutto di sette vittorie, sette pareggi e cinque sconfitte, ventisei gol fatti e diciassettesimi subiti. Gli ospiti, dopo il 5-1 rifilato alla SPAL, sono dodicesimi a quota 24. Il loro percorso racconta di sei partite vinte, sei pareggiate e sette perse, ventisei reti realizzate e venticinque incassate. Nelle ultime cinque sfide il Rimini ha ottenuto dieci punti, il Carpi sei.

All’andata finì 2-2. Questa volta il Rimini viene dati favoriti, con il segno “1” quotato mediamente 1.80. A dirigere la gara sarà Nicolo’ Dorillo di Torino, coadiuvato dagli assistenti Michele Fracchiolla di Bari e Thomas Storgato di Castelfranco Veneto. Quarto Ufficiale sarà Paolo Grieco di Ascoli Piceno

Tabellino

RIMINI: Colombi S., Longobardi G., Lepri T., Megelaitis L., Falbo L., Garetto M., Langella C., Piccoli M. (dal 25′ st Fiorini M.), De Vitis A., Parigi G., Cioffi A. (dal 25′ st Malagrida L.). A disposizione: Vitali L., Accursi D., Chiarella M., Fiorini M., Jallow J., Lombardi A., Malagrida L., Semeraro F., Ubaldi L.

CARPI: Sorzi M., Cecotti T. (dal 37′ st Rossini M.), Zagnoni D., Panelli T., Calanca A., Puletto F., Contiliano N., Figoli M., Gerbi E. (dal 32′ st Sall A.), Cortesi M. (dal 12′ st Stanzani L.), Saporetti S. (dal 12′ st Nardi N.). A disposizione: Lorenzi C., Pezzolato M., Amayah P., Mandelli A., Mazzali S., Mazzoni M., Nardi N., Rossini M., Sall A., Sereni M., Stanzani L.

Reti: –

Ammonizioni: al 32′ st Parigi G. (Rimini), al 36′ st Langella C. (Rimini), al 45’+1 st De Vitis A. (Rimini) al 38′ pt Cortesi M. (Carpi), al 34′ st Cecotti T. (Carpi).

Le formazioni ufficiali di Rimini-Carpi

RIMINI: Colombi; Megelaitis, Longobardi, De Vitis; Falbo, Piccoli, Lepri, Langella, Garetto; Cioffi, Parigi. Allenatore: Buscè

CARPI: Sorzi; Ceccotti, Calanca, Zagnoni, Panelli; Puletti, Cortesi, Contiliano; Figoli; Gerbi, Saporetti. Allenatore: Serpini

Convocati Rimini

Portieri: Cristian Lorenzi, Michele Pezzolato, Matteo Sorzi.

Difensori: Alessandro Calanca, Tommaso Cecotti, Simone Mazzali, Matteo Mazzoni, Tommaso Panelli, Matteo Rossini, Davide Zagnoni.

Centrocampisti: Precious Amayah, Nicolò Contiliano, Matteo Cortesi, Matteo Figoli, Niccolò Nardi, Filippo Puletto.

Attaccanti: Erik Gerbi, Abdoulaye Sall, Simone Saporetti, Marcello Sereni, Leonardo Stanzani.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL RIMINI – Buscé dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Colombi in porta e con una difesa a tre formata da Longobardi, Garetto e Megelaitis. In cabina di regia Lepri con Piccoli e Langella mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Falboe Cioffi. Davanti Parigi e Cernigoi.

COME ARRIVA IL CARPI – Serpini dovrebbe rispondere con un modulo 4-3-1-2 con Sorzi tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Zagnoni e Panelli e sulle fasce da Cecotti e Calanca. A centrocampo Puletti, Cortesi e Contiliano. Tra le linee Figoli, di supporto alla coppia di attacco composta Gerbi e Saporetti.

Probabili formazioni di Rimini-Carpi

RIMINI (3-5-2): Colombo; Longobardi, Garetto, Megelaitis; Falbo, Piccoli, Lepri, Langella, Cioffi; Parigi, Malagrida. Allenatore: Antonio Buscè.

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Cecotti, Zagnoni, Panelli, Calanca; Puletti, Cortesi, Contiliano; Figoli; Gerbi, Saporetti. Allenatore: Cristian Serpini.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 252 satellite). Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Disponibile anche su Now.