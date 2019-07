Nella notte successo del Cruzeiro nella Coppa del Brasile mentre l’Argentinos supera il Colon nella Copa Sudamericana

Venerdì 12 luglio si è aperto con il successo nella Coppa del Brasile del Cruzeiro, 3-0 contro l’Atletico-MG. In gol per la squadra di casa Rocha dopo 13 minuto e raddoppio di Thiago Neves al 26′. Nella ripresa all’11’ Robinho fissa il punteggio. Nella Copa sudamericana l’Argentinos Jns passa 1-0 in casa del Colon. Nel programma odierno spazio alle Universiadi donne con l’Italia in campo contro il Canada. Andiamo a vedere nel dettaglio i risultati aggiornati di oggi.

