I risultati del 12 settembre 2026: big match all’Olimpico

In campo Lazio e Milan tra gli anticipi del giorno, spazio anche a Genoa-Frosinone e Atalanta-Cagliari. Successo per Defensa y Justicia e Boca Juniors in Argentina
Calcio sudamericano in apertura del programma di questo sabato 12 settembre. Nella Liga Profesional Argentina due vittorie casalinghe. 2-0 del Defensa y Justicia sul Gimnasia Mendoza: vantaggio di Fernandez dopo 11 minuti e raddoppio di Barbona al 12′ della ripresa. 3-1 del Boca Juniors sul Central Cordoba: in avvio le reti di Angelo Romano al 5′ e Valencia all’11’ quindi il tris ancora di Angel Romano all’11’ della ripresa, accorcia al 45′ Cuitino.
Nella Serie A Betano in Brasile pareggio a suon di gol tra Coritiba e Athletic-PR (3-3): ospiti avanti con Luiz Gustavo dopo 14 minuti quindi Arthur Dias alla mezz’ora, prima dell’intervallo rosso diretto per Breno Lopes e rete di Tiago Coser. Nella ripresa ospiti ancora a segno con Viveros su rigore al 18′ ma nel recupero una doppietta di Rodrigo Moledo mette il match in equilibrio.
In Bolivia colpo esterno dell’Aurora sul SA Bulo Bulo 2-0 e 2-1 del Real Potosi sull’Oriente Petrolero. In Colombia pareggiano 2-2 Jaguares de Cordoba e Fortaleza mentre Santa Fe ha superato 1-0 Tolima. In Costa Rica 2-0 del San Carlos sullo Zeledon e in Perù il Melgar passa 1-0 in casa del Cusco. In Messico per la Liga MX tutte vittorie esterne ovvero Puebla sul Necaxa 1-0, Pachuca sull’Atlante 3-0 e Queretaro sul Tijuana 1-0 e nella Liga de Expansion MX pareggiano 2-2 Correcaminos e Cancun.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. In Serie A si parte da Genoa-Frosinone delle ore 15 quindi Lazio-Milan alle 18 e Atalanta-Caglairi alle 20:45. Si gioca anche in Serie B, Lega Pro e D mentre in Europa spicca Liverpool-Fulham delle ore 16, in Liga turno casalingo per il Real Madrido con il Vallecano alle ore 21.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 12 SETTEMBRE 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Partizani - Dinamo City 16:00
Teuta - Vora 18:30
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - CLAUSURA
Defensa y Justicia - Gimnasia Mendoza 2-0 (Finale)
Boca Juniors - Central Cordoba 3-1 (Finale)
Estudiantes - Platense 19:45
Ind. Rivadavia - Aldosivi 19:45
Atl. Tucuman - River Plate 22:30
BELGIO: JUPILER LEAGUE
Beveren - St. Truiden 16:00
Westerlo - St. Liege 18:15
Leuven - Cercle Brugge 20:45
Royale Union SG - Lommel SK 20:45
BRASILE: SERIE A BETANO
Coritiba - Athletico-PR 3-3 (Finale)
Atletico-MG - Fluminense 21:00
Gremio - Vasco 21:00
Chapecoense-SC - Internacional 22:00
Palmeiras - Sao Paulo 23:30
CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE
Supra du Quebec - HFX Wanderers 22:00
CILE: LIGA DE PRIMERA
Nublense - Everton 17:30
Cobresal - Coquimbo 20:00
COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA
Jaguares de Cordoba - Fortaleza 2-2 (Finale)
Santa Fe - Tolima 1-0 (Finale)
Inter Bogotá - Llaneros 23:05
COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA
Zeledon - San Carlos 0-2 (Finale)
ECUADOR: LIGA PRO
Manta - Aucas 21:00
Guayaquil City - Mushuc Runa 23:30
FRANCIA: LIGUE 1
Strasburgo - Monaco 17:15
Auxerre - Nizza 20:45
Le Havre - Angers 20:45
Lorient - Tolosa 20:45
Paris FC - Lione 20:45
GERMANIA: BUNDESLIGA
Augusta - Leverkusen 15:30
Dortmund - Paderborn 15:30
Friburgo - Monchengladbach 15:30
Hoffenheim - Stoccarda 15:30
Magonza - Francoforte 15:30
Colonia - Brema 18:30
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Bolton - Cardiff 13:30
Derby - Birmingham 13:30
West Brom - QPR 13:30
Blackburn - Millwall 16:00
Charlton - Portsmouth 16:00
Middlesbrough - Norwich 16:00
Preston - Lincoln 16:00
Southampton - Bristol City 16:00
Swansea - Burnley 16:00
Watford - Stoke 16:00
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Aston Villa - Nottingham 16:00
Bournemouth - Brentford 16:00
Chelsea - Hull 16:00
Crystal Palace - Ipswich 16:00
Liverpool - Fulham 16:00
Tottenham - Everton 18:30
Sunderland - Arsenal 21:00
ITALIA: PRIMAVERA 1
Cesena U20 - Lazio U20 11:00
Juventus U20 - Albinoleffe U20 0-0 (*)
Monza U20 - Lecce U20 0-0 (*)
Sassuolo U20 - Bologna U20 11:00
Verona U20 - Milan U20 13:00
ITALIA: PRIMAVERA 2
Cosenza U19 - Avellino U19 11:00
Frosinone U19 - Pisa U19 0-0 (*)
Latina U19 - Salernitana U19 0-0 (*)
Pescara U19 - Benevento U19 11:30
Spezia U19 - Palermo U19 14:30
Bari U19 - Ascoli U19 15:00
Cittadella U19 - Modena U19 15:00
Cremonese U19 - Venezia U19 15:00
Napoli U19 - Catanzaro U19 15:00
Padova U19 - Reggiana U19 15:00
Perugia U19 - Monopoli U19 15:00
Pro Vercelli U19 - Lecco U19 15:00
Renate U19 - Vicenza U19 15:00
Sampdoria U19 - Entella U19 15:00
Südtirol U19 - Mantova U19 15:00
Brescia U19 - Udinese U19 17:30
ITALIA: SERIE A
Genoa - Frosinone 15:00
Lazio - Milan 18:00
Atalanta - Cagliari 20:45
ITALIA: SERIE A CUP WOMEN - PLAY OFF
Juventus D - Inter D 20:30
ITALIA: SERIE B
L.R. Vicenza - Juve Stabia 15:00
Padova - Ascoli 15:00
Südtirol - Modena 15:00
Catanzaro - Carrarese 17:15
Cesena - Cremonese 19:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE B
Atalanta U23 - Pescara 15:00
Vado - Campobasso 15:00
Guidonia - Reggiana 18:00
Pineto - Sambenedettese 18:00
Spezia - Livorno 18:00
Forlì - Vis Pesaro 21:00
Gubbio - Latina 21:00
Pianese - Grosseto 21:00
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Cosenza - Cavese 15:00
Inter U23 - Casertana 15:00
Savoia - Crotone 15:00
Catania - Scafatese 18:00
Monopoli - Foggia 18:00
Sorrento - Picerno 18:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE A
Asti - Gozzano 15:00
Borgosesia - Saluzzo 15:00
Millesimo - Valenzana 16:00
Lascaris - Bra 17:00
Sanremese - Celle Varazze 18:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE B
Caldiero Terme - Leon 15:00
Pavonese - Club Milano 15:00
Brusaporto - Tritium 16:00
Rovato Vertovese - Chievo 16:00
Villa Valle - Ciserano-Bergamo 16:00
Pro Palazzolo - Milan U23 18:00
Scanzorosciate - Real Calepina 20:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE C
Cjarlins Muzane - Campodarsego 15:00
Mestre - Luparense 15:00
Legnago Salus - Sandona 18:00
Schio - Union Clodiense 20:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE E
Ghiviborgo - Terranuova Traiana 15:00
Montevarchi - Tau 15:00
SCD Progresso - Scandicci 15:00
Ternana - Follonica Gavorrano 15:00
Siena - Mezzolara 16:00
Seravezza Pozzi - Lucchese 18:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE F
Ancona - Montecchio Gallo 15:00
Fossombrone - L'Aquila 15:00
Pietralunga - Foligno 15:00
Teramo - Notaresco Calcio 16:00
Santegidiese - Recanatese 16:30
Lanciano FC - Trestina 18:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE G
Budoni - Aranova 14:30
Latte Dolce - Paganese 15:00
Monastir - Atl. Lodigiani 15:00
Afragolese - Sarnese 16:00
Certosa V. Campagnano - Ossese 16:00
Albalonga - Citta di Anagni 16:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE H
Ischia - Real Normanna 15:30
Ebolitana - A.C Nardò 16:00
Gravina - Gladiator 16:00
Manfredonia - Nocerina 16:30
Brindisi - Fidelis Andria 20:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE I
Vibonese - Siracusa 16:00
Vigor Lamezia - Igea Virtus 17:00
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Nacional - Alverca 16:30
Casa Pia - FC Porto 19:00
Academico Viseu - Guimaraes 21:30
SPAGNA: LALIGA
Racing Santander - Alaves 14:00
Osasuna - Espanyol 16:15
Ath. Bilbao - Elche 18:30
Real Madrid - Vallecano 21:00
SPAGNA: LALIGA2
Andorra - Real Sociedad B 14:00
Cadice - Las Palmas 16:15
Girona - Castellon 18:30
Granada - Albacete 18:30
Cordoba - Almeria 21:00
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
St. Gallen - Sion 18:00
Thun - Grasshoppers 18:00
Lugano - Young Boys 19:00
TURCHIA: SUPER LIG
Eyupspor - Rizespor 16:00
Samsunspor - Corum 16:00
Alanyaspor - Goztepe 19:00
Konyaspor - Trabzonspor 19:00
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
Kryvbas - FC Kharkiv 12:00
LNZ Cherkasy - Obolon 12:00
Veres-Rivne - Kudrivka 17:00
VENEZUELA: LIGA FUTVE - CLAUSURA
Anzoategui FC - Metropolitanos 22:00
Estudiantes M. - Dep. Tachira 23:00
La Guaira - Universidad Central 23:30