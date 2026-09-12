I risultati del 12 settembre 2026: big match all’Olimpico

In campo Lazio e Milan tra gli anticipi del giorno, spazio anche a Genoa-Frosinone e Atalanta-Cagliari. Successo per Defensa y Justicia e Boca Juniors in Argentina

Calcio sudamericano in apertura del programma di questo sabato 12 settembre. Nella Liga Profesional Argentina due vittorie casalinghe. 2-0 del Defensa y Justicia sul Gimnasia Mendoza: vantaggio di Fernandez dopo 11 minuti e raddoppio di Barbona al 12′ della ripresa. 3-1 del Boca Juniors sul Central Cordoba: in avvio le reti di Angelo Romano al 5′ e Valencia all’11’ quindi il tris ancora di Angel Romano all’11’ della ripresa, accorcia al 45′ Cuitino.

Nella Serie A Betano in Brasile pareggio a suon di gol tra Coritiba e Athletic-PR (3-3): ospiti avanti con Luiz Gustavo dopo 14 minuti quindi Arthur Dias alla mezz’ora, prima dell’intervallo rosso diretto per Breno Lopes e rete di Tiago Coser. Nella ripresa ospiti ancora a segno con Viveros su rigore al 18′ ma nel recupero una doppietta di Rodrigo Moledo mette il match in equilibrio.

In Bolivia colpo esterno dell’Aurora sul SA Bulo Bulo 2-0 e 2-1 del Real Potosi sull’Oriente Petrolero. In Colombia pareggiano 2-2 Jaguares de Cordoba e Fortaleza mentre Santa Fe ha superato 1-0 Tolima. In Costa Rica 2-0 del San Carlos sullo Zeledon e in Perù il Melgar passa 1-0 in casa del Cusco. In Messico per la Liga MX tutte vittorie esterne ovvero Puebla sul Necaxa 1-0, Pachuca sull’Atlante 3-0 e Queretaro sul Tijuana 1-0 e nella Liga de Expansion MX pareggiano 2-2 Correcaminos e Cancun.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. In Serie A si parte da Genoa-Frosinone delle ore 15 quindi Lazio-Milan alle 18 e Atalanta-Caglairi alle 20:45. Si gioca anche in Serie B, Lega Pro e D mentre in Europa spicca Liverpool-Fulham delle ore 16, in Liga turno casalingo per il Real Madrido con il Vallecano alle ore 21.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 12 SETTEMBRE 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Partizani - Dinamo City 16:00

Teuta - Vora 18:30



ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - CLAUSURA

Defensa y Justicia - Gimnasia Mendoza 2-0 (Finale)

Boca Juniors - Central Cordoba 3-1 (Finale)

Estudiantes - Platense 19:45

Ind. Rivadavia - Aldosivi 19:45

Atl. Tucuman - River Plate 22:30



BELGIO: JUPILER LEAGUE

Beveren - St. Truiden 16:00

Westerlo - St. Liege 18:15

Leuven - Cercle Brugge 20:45

Royale Union SG - Lommel SK 20:45



BRASILE: SERIE A BETANO

Coritiba - Athletico-PR 3-3 (Finale)

Atletico-MG - Fluminense 21:00

Gremio - Vasco 21:00

Chapecoense-SC - Internacional 22:00

Palmeiras - Sao Paulo 23:30



CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE

Supra du Quebec - HFX Wanderers 22:00



CILE: LIGA DE PRIMERA

Nublense - Everton 17:30

Cobresal - Coquimbo 20:00



COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA

Jaguares de Cordoba - Fortaleza 2-2 (Finale)

Santa Fe - Tolima 1-0 (Finale)

Inter Bogotá - Llaneros 23:05



COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA

Zeledon - San Carlos 0-2 (Finale)



ECUADOR: LIGA PRO

Manta - Aucas 21:00

Guayaquil City - Mushuc Runa 23:30



FRANCIA: LIGUE 1

Strasburgo - Monaco 17:15

Auxerre - Nizza 20:45

Le Havre - Angers 20:45

Lorient - Tolosa 20:45

Paris FC - Lione 20:45



GERMANIA: BUNDESLIGA

Augusta - Leverkusen 15:30

Dortmund - Paderborn 15:30

Friburgo - Monchengladbach 15:30

Hoffenheim - Stoccarda 15:30

Magonza - Francoforte 15:30

Colonia - Brema 18:30



INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Bolton - Cardiff 13:30

Derby - Birmingham 13:30

West Brom - QPR 13:30

Blackburn - Millwall 16:00

Charlton - Portsmouth 16:00

Middlesbrough - Norwich 16:00

Preston - Lincoln 16:00

Southampton - Bristol City 16:00

Swansea - Burnley 16:00

Watford - Stoke 16:00



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Aston Villa - Nottingham 16:00

Bournemouth - Brentford 16:00

Chelsea - Hull 16:00

Crystal Palace - Ipswich 16:00

Liverpool - Fulham 16:00

Tottenham - Everton 18:30

Sunderland - Arsenal 21:00



ITALIA: PRIMAVERA 1

Cesena U20 - Lazio U20 11:00

Juventus U20 - Albinoleffe U20 0-0 (*)

Monza U20 - Lecce U20 0-0 (*)

Sassuolo U20 - Bologna U20 11:00

Verona U20 - Milan U20 13:00



ITALIA: PRIMAVERA 2

Cosenza U19 - Avellino U19 11:00

Frosinone U19 - Pisa U19 0-0 (*)

Latina U19 - Salernitana U19 0-0 (*)

Pescara U19 - Benevento U19 11:30

Spezia U19 - Palermo U19 14:30

Bari U19 - Ascoli U19 15:00

Cittadella U19 - Modena U19 15:00

Cremonese U19 - Venezia U19 15:00

Napoli U19 - Catanzaro U19 15:00

Padova U19 - Reggiana U19 15:00

Perugia U19 - Monopoli U19 15:00

Pro Vercelli U19 - Lecco U19 15:00

Renate U19 - Vicenza U19 15:00

Sampdoria U19 - Entella U19 15:00

Südtirol U19 - Mantova U19 15:00

Brescia U19 - Udinese U19 17:30



ITALIA: SERIE A

Genoa - Frosinone 15:00

Lazio - Milan 18:00

Atalanta - Cagliari 20:45



ITALIA: SERIE A CUP WOMEN - PLAY OFF

Juventus D - Inter D 20:30



ITALIA: SERIE B

L.R. Vicenza - Juve Stabia 15:00

Padova - Ascoli 15:00

Südtirol - Modena 15:00

Catanzaro - Carrarese 17:15

Cesena - Cremonese 19:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE B

Atalanta U23 - Pescara 15:00

Vado - Campobasso 15:00

Guidonia - Reggiana 18:00

Pineto - Sambenedettese 18:00

Spezia - Livorno 18:00

Forlì - Vis Pesaro 21:00

Gubbio - Latina 21:00

Pianese - Grosseto 21:00



ITALIA: SERIE C - GIRONE C

Cosenza - Cavese 15:00

Inter U23 - Casertana 15:00

Savoia - Crotone 15:00

Catania - Scafatese 18:00

Monopoli - Foggia 18:00

Sorrento - Picerno 18:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE A

Asti - Gozzano 15:00

Borgosesia - Saluzzo 15:00

Millesimo - Valenzana 16:00

Lascaris - Bra 17:00

Sanremese - Celle Varazze 18:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE B

Caldiero Terme - Leon 15:00

Pavonese - Club Milano 15:00

Brusaporto - Tritium 16:00

Rovato Vertovese - Chievo 16:00

Villa Valle - Ciserano-Bergamo 16:00

Pro Palazzolo - Milan U23 18:00

Scanzorosciate - Real Calepina 20:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE C

Cjarlins Muzane - Campodarsego 15:00

Mestre - Luparense 15:00

Legnago Salus - Sandona 18:00

Schio - Union Clodiense 20:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE E

Ghiviborgo - Terranuova Traiana 15:00

Montevarchi - Tau 15:00

SCD Progresso - Scandicci 15:00

Ternana - Follonica Gavorrano 15:00

Siena - Mezzolara 16:00

Seravezza Pozzi - Lucchese 18:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE F

Ancona - Montecchio Gallo 15:00

Fossombrone - L'Aquila 15:00

Pietralunga - Foligno 15:00

Teramo - Notaresco Calcio 16:00

Santegidiese - Recanatese 16:30

Lanciano FC - Trestina 18:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE G

Budoni - Aranova 14:30

Latte Dolce - Paganese 15:00

Monastir - Atl. Lodigiani 15:00

Afragolese - Sarnese 16:00

Certosa V. Campagnano - Ossese 16:00

Albalonga - Citta di Anagni 16:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE H

Ischia - Real Normanna 15:30

Ebolitana - A.C Nardò 16:00

Gravina - Gladiator 16:00

Manfredonia - Nocerina 16:30

Brindisi - Fidelis Andria 20:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE I

Vibonese - Siracusa 16:00

Vigor Lamezia - Igea Virtus 17:00



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Nacional - Alverca 16:30

Casa Pia - FC Porto 19:00

Academico Viseu - Guimaraes 21:30



SPAGNA: LALIGA

Racing Santander - Alaves 14:00

Osasuna - Espanyol 16:15

Ath. Bilbao - Elche 18:30

Real Madrid - Vallecano 21:00



SPAGNA: LALIGA2

Andorra - Real Sociedad B 14:00

Cadice - Las Palmas 16:15

Girona - Castellon 18:30

Granada - Albacete 18:30

Cordoba - Almeria 21:00



SVIZZERA: SUPER LEAGUE

St. Gallen - Sion 18:00

Thun - Grasshoppers 18:00

Lugano - Young Boys 19:00



TURCHIA: SUPER LIG

Eyupspor - Rizespor 16:00

Samsunspor - Corum 16:00

Alanyaspor - Goztepe 19:00

Konyaspor - Trabzonspor 19:00



UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Kryvbas - FC Kharkiv 12:00

LNZ Cherkasy - Obolon 12:00

Veres-Rivne - Kudrivka 17:00



VENEZUELA: LIGA FUTVE - CLAUSURA

Anzoategui FC - Metropolitanos 22:00

Estudiantes M. - Dep. Tachira 23:00

La Guaira - Universidad Central 23:30

