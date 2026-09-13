Calcio Avola-Trapani: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Calcio Avola-Trapani di Domenica 13 settembre 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

AVOLA – Domenica 13 settembre 2026, lo Stadio Meno Di Pasquale ospiterà la partita Calcio Avola-Trapani, sfida valida per la seconda giornata del Girone I di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 15.00.

Il Calcio Avola si presenta all’appuntamento dopo la sconfitta per 4-2 rimediata contro l’Igea Virtus nella prima giornata di campionato. La formazione di Sirugo ha quindi iniziato il proprio percorso con un risultato negativo, ma può ripartire dalle indicazioni emerse nella gara d’esordio per cercare di invertire subito la rotta. L’obiettivo sarà trovare maggiore solidità e trasformare la reazione in campo in un risultato positivo.

Il Trapani arriva alla sfida dopo una pesante sconfitta all’esordio contro la Vibonese. La squadra di Aronica dovrà quindi reagire al risultato negativo di 0 a 4, cercando maggiore equilibrio tra i reparti e una risposta sul piano della concretezza. I granata sono chiamati a riscattarsi e a mostrare un atteggiamento diverso nel secondo appuntamento stagionale.

La sfida mette di fronte due squadre con interessanti soluzioni nella fase offensiva. Il Calcio Avola dovrà trovare maggiore equilibrio tra i reparti e maggiore concretezza negli ultimi metri, mentre il Trapani potrà puntare sulla qualità dei propri uomini d’attacco e sulla capacità di sviluppare il gioco sugli esterni. La gestione degli spazi e la solidità difensiva potrebbero quindi risultare determinanti nell’economia dell’incontro.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CALCIO AVOLA-TRAPANI]

L’arbitro

La partita sarà diretta dall’arbitro Salvatore Montevergine della sezione di Ragusa, che sarà assistito da Marco Garofalo e Domenico Cono, entrambi della sezione di Palermo. La squadra arbitrale sarà chiamata a dirigere l’incontro con attenzione e uniformità, garantendo coerenza nelle decisioni e mantenendo alta la concentrazione soprattutto nei momenti più delicati della gara.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL CALCIO AVOLA – Il Calcio Avola si presenta con il 4-3-3: Di Pasquale tra i pali, con Carbè, Russo, Salonia e Bonaventura a comporre la linea difensiva. A centrocampo Palermo, Rametta e Corallo saranno chiamati a garantire equilibrio e a sostenere lo sviluppo della manovra. In avanti Caruso, Galesio e Tedesco formeranno il tridente offensivo. La squadra di Sirugo punta quindi sulla presenza degli esterni e sulla capacità del reparto avanzato di creare soluzioni pericolose negli ultimi metri.

COME ARRIVA IL TRAPANI – Il Trapani risponde con il 4-3-3. Ujkaj sarà il portiere, protetto dalla linea difensiva composta da Kirwan, Pirrello, Moțoc e Benedetti. In mediana Celeghin, Balla e Marcolini avranno il compito di gestire il possesso, garantendo equilibrio e collegamento tra i reparti. Il tridente offensivo sarà formato da Kanoute, Vazquez e Ryder Matos. La formazione di Aronica si affida dunque alla qualità degli uomini offensivi e alla spinta degli esterni per sviluppare la propria azione e cercare la via del gol.

Le probabili formazioni

CALCIO AVOLA (4-3-3): Di Pasquale; Carbè, Russo, Salonia, Bonaventura; Palermo, Rametta, Corallo; Caruso, Galesio, Tedesco. Allenatore: Sirugo.

TRAPANI (4-3-3): Ujkaj; Kirwan, Pirrello, Moțoc, Benedetti; Celeghin, Balla, Marcolini; Kanoute, Vazquez, Ryder Matos. Allenatore: Aronica.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Non sarà possibile seguire l’incontro sarà tra Calcio Avola e Trapani in televisione o in streaming, ma potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.