Brescia sprecone e sfortunato: a Trento finisce 0-0

Diretta Trento-Union Brescia di domenica 13 settembre 2026: traversa di D’Intino, rigore negato a Crespi, occasioni nel finale e un punto che costa la vetta

TRENTO – Al Briamasco il Brescia si ferma sullo 0-0 al termine di una gara complessa, nervosa e segnata da episodi che hanno inciso profondamente sull’andamento del match. Il Trento parte meglio, costruisce più gioco e colpisce una traversa con D’Intino, mentre i biancazzurri faticano a trovare linee di passaggio e continuità offensiva. Nella ripresa la squadra di Corini cresce, reclama un rigore evidente su Crespi e sfiora il gol con Spagnoli, Frigerio e Balestrero nel recupero, ma un super Barlocco e alcune decisioni arbitrali discutibili impediscono il sorpasso. Il punto muove la classifica, ma costa la vetta: giovedì al Rigamonti arriva il Treviso.

Tabellino

TRENTO: Barlocco S., Maffei M., Kassama S., Benassai F., D’Intino R., Aucelli C., Fossati M. (dal 38′ st Grossi J.), Mehic A. (dal 31′ st Garetto M.), Dalmonte N. (dal 44′ st Benedetti G.), Molina J. I. (dal 44′ st Caia F.), Ladisa M. (dal 31′ st Sodero A.). A disposizione: Benedetti G., Caia F., Calza G., Castelli M., Frison F., Garetto M., Genco A., Goller E., Grossi J., Santer L., Sartori F., Sodero A., Trainotti A. Allenatore: Tabbiani L..

BRESCIA: Zacchi G., Balestrero D., Silvestri L. (dal 1′ st Sorensen F.), Armati L., Sina S., Mercati A. (dal 22′ st Zennaro M.), Lamesta A. (dal 34′ st Frigerio M. R.), De Maria V. (dal 39′ st Casasola T.), Pellegrini J. (dal 22′ st Spagnoli A.), Rizzo Pinna A., Crespi V.. A disposizione: Armanini F., Casasola T., Frigerio M. R., Grazioli N., Guglielmotti D., Liverani L., Pasini N., Sorensen F., Spagnoli A., Zennaro M. Allenatore: Corini E..

Reti: –

Ammonizioni: al 32′ st Kassama S. (Trento), al 41′ st Maffei M. (Trento) al 14′ pt Sina S. (Brescia), al 44′ pt Silvestri L. (Brescia), al 21′ st Mercati A. (Brescia).

L’arbitro

Sarà Stefano Striamo della sezione di Salerno a dirigere Trento-Union Brescia, match valido per la quarta giornata del Girone A del campionato di Serie C 2026-2027; calcio di inizio alle ore 21:00. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Badreddine Mamouni di Tolmezzo e Giuseppe Fanara di Cosenza, mentre il quarto uomo sarà Davide Galiffi di Alghero. Thomas Storgato di Castelfranco Veneto sarà l’operatore FVS.

Presentazione del match

Domenica 13 settembre, nella cornice dello Stadio Briamasco di Trento andrà in scena Trento-Union Brescia, match valido per la quarta giornata del Girone A del campionato di Serie C 2026-2027; calcio di inizio alle ore 21:00. Da una parte del campo ci saranno i padroni di casa, ancora imbattuti dopo le prime tre giornate con due vittorie e un pareggio. Il Trento ha iniziato il proprio campionato superando 2-1 il Treviso, per poi pareggiare 0-0 sul campo del Desenzano. Nell’ultimo turno è arrivato il secondo successo stagionale, 1-0 contro il Lecco grazie alla rete di Molina arrivata al 95′.

Dall’altra parte ci sarà invece l’Union Brescia, a punteggio pieno e in testa al Girone A con nove punti insieme al Cittadella. I lombardi hanno esordito con il successo per 3-1 contro il Carpi, per poi imporsi 1-0 sul campo della Pergolettese e con lo stesso risultato in casa contro il Desenzano. Nel mezzo è arrivato anche il passaggio del turno in Coppa Italia Serie C, conquistato lo scorso 2 settembre contro la Giana Erminio.

QUI TRENTO – Il Trento scende in campo con il 4-3-3. In porta ci sarà Barlocco, i quattro in difesa saranno Maffei, Frison, Benassai e D’Intino. In cabina di regia agirà Fossati con Aucelli e Garetto ai suoi lati. L’attacco sarà, invece, formato da Dalmonte, Molina e Sodero.

QUI UNION BRESCIA – L’Union Brescia risponde con il 3-4-1-2. Tra i pali ci sarà Zacchi con Sina, Silvestri e Armati a formare il tridente difensivo. Casasola e De Maria saranno larghi a centrocampo con Mercati e Zennaro a completare il reparto centralmente. Rizzo Pinna agirà sulla trequarti alle spalle del tandem offensivo composto da Lamesta e Crespi.

Le probabili formazioni di Trento-Union Brescia

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Maffei, Frison, Benassai, D’Intino; Aucelli, Fossati, Garetto; Dalmonte, Molina, Sodero. Allenatore: Tabbiani.

UNION BRESCIA (3-4-1-2): Zacchi; Sina, Silvestri, Armati; Casasola, Mercati, Zennaro, De Maria; Rizzo Pinna; Lamesta, Crespi. Allenatore: Corini.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Trento-Union Brescia valido per la quarta giornata del Girone A del campionato di Serie C 2026-2027 sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport al canale 256. Sarà possibile seguirlo previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale, in base al pacchetto scelto, che consente di vedere tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C. Gli abbonati Sky potranno vedere Trento-Union Brescia in diretta streaming anche su Sky Go attraverso i dispositivi mobili. Il match sarà inoltre disponibile su NOW, la piattaforma streaming di Sky accessibile tramite smartphone, tablet, PC e Smart TV.