I risultati del 13 aprile 2026: posticipi in Serie A e in Europa

Si chiude la 32esima giornata con Fiorentina-Lazio, si gioca anche in Premier League e Liga. Successo del River Plate in Argentina
Calcio argentino in apertura del programma di questo lunedì 13 aprile. Nella Liga Profesional successo esterno del River Plate sul Racing Club per 2-0: dopo 33 minuti Colidio sblocca il risultato e raddoppio di Driussi nel recupero. Ricordiamo che dal 35′ della ripresa padroni di casa in dieci per l’espulsione a Rojo. In Bolivia 2-1 dell’Oriente Petrolero sul GV San Kose e in Cile 1-0 dell’U. De Concepcion sul Cobresal.
Ci spostiamo in Colombia con il roboante 5-0 del Bucaramanga sul Chico e il 2-1 dell’Inter Bogotà sull’Alianza. In Costa Rica poker casalingo del San Carlos sul Guadalupe e in Ecuador 2-0 dell’Aucas sull’Emelec. Nella Liga MX pareggiano 1-1 Toluca e Atletico San Luis e nella Liga de Expansion MX 3-1 dello Zacatecas Mineros sul Correcaminos. In Paraguay pari tra Libertad e Sportivo Trinidense (1-1) e in Venezuela 3-1 dell’Anzoategui in casa del Caracas,
Nella Premier League canadese 1-0 del Forge sul Vancouver e nella MLS in USA pareggiano 1-1 Columbus Crew e Orlando City. Per il Campionato Primavera 1 troviamo il pareggio per 1-1 tra Verona e Lazio con reti nel primo tempo di Bordon al 5′ e Cham al 34′ mentre dal 6′ della ripresa ospiti in dieci per il rosso a Cuzzarella.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare scelte per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. In Serie A si gioca alle 20:45 il posticipo tra Fiorentina e Lazio, spazio anche a quelli di Lega Pro mentre in Europa segnaliamo in particolare Manchester United-Leeds di Premier League alle ore 21, stesso orario di Levante-Getafe in Liga.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 13 APRILE 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
AFC CHAMPIONS LEAGUE - PLAY OFFASIA:
Al Ahli SC (Sau) - Al-Duhail (Qat) 16:45
Al-Hilal (Sau) - Al-Sadd (Qat) 20:00
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Bylis - Din. Tirana 1-0 (*)
AF Elbasani - Partizani 19:00
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA
Racing Club - River Plate 0-2 (Finale)
Defensa y Justicia - Talleres Cordoba 21:30
Sarmiento Junin - Gimnasia L.P. 21:30
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
Oriente Petrolero - GV San Jose 2-1 (Finale)
BULGARIA: PARVA LIGA
CSKA Sofia - Levski 0-0 (*)
Beroe - Lok. Plovdiv 18:00
CANADIAN PREMIER LEAGUECANADA:
Vancouver FC - Forge 0-1 (Finale)
CILE: LIGA DE PRIMERA
U. De Concepcion - Cobresal 1-0 (Finale)
COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA
Bucaramanga - Chico 5-0 (Finale)
Inter Bogotá - Alianza 2-1 (Finale)
COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA
San Carlos - Guadalupe 4-0 (Finale)
CROAZIA: HNL
Vukovar 1991 - Din. Zagabria 18:00
DANIMARCA: SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE
Fredericia - Vejle 19:00
ECUADOR: LIGA PRO
Aucas - Emelec 2-0 (Finale)
EGITTO: PREMIER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE
Ghazl El Mahallah - Wadi Degla 17:00
Pharco - Haras El Hodood 17:00
El Gaish - Petrojet 20:00
National Bank Egypt - Arab Contractors 20:00
FRANCIA: LIGUE 2
Rodez - Troyes 20:45
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Manchester Utd - Leeds 21:00
ITALIA: PRIMAVERA 1
Verona U20 - Lazio U20 1-1 (Finale)
Torino U20 - Cremonese U20 2-0 (*)
Milan U20 - Atalanta U20 17:00
ITALIA: SERIE A
Fiorentina - Lazio 20:45
ITALIA: SERIE C - GIRONE A
Dolomiti Bellunesi - Pro Patria 20:30
Renate - Pro Vercelli 20:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Benevento - Cavese 20:30
Crotone - Catania 20:30
Picerno - Cosenza 20:30
MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA
Zacatecas Mineros - Correcaminos 3-1 (Finale)
MESSICO: LIGA MX - CLAUSURA
Toluca - Atl. San Luis 1-1 (Finale)
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA
Libertad - Sportivo Trinidense 1-1 (Finale)
POLONIA: EKSTRAKLASA
Piast - Pogon Szczecin 19:00
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Tondela - Gil Vicente 21:15
ROMANIA: SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE
Metaloglobus Bucharest - Csikszereda M. Ciuc 0-1 (*)
ROMANIA: SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
Rapid Bucarest - FC Arges 17:30
U. Cluj - Univ. Craiova 20:30
RUSSIA: PREMIER LEAGUE
Akron Togliatti - Din. Mosca 16:15
SPAGNA: LALIGA
Levante - Getafe 21:00
SPAGNA: LALIGA2
Valladolid - Eibar 20:30
SVEZIA: ALLSVENSKAN
Brommapojkarna - AIK Stockholm 19:00
Sirius - Hammarby 19:00
TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1
Metlaoui - Marsa 0-0 (*)
TURCHIA: SUPER LIG
Eyupspor - Samsunspor 19:00
Rizespor - Gaziantep 19:00
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
LNZ Cherkasy - Shakhtar 2-2 (Finale)
UNGHERIA: NB I.
Kisvarda - Debrecen 20:00
USA: MLS
Columbus Crew - Orlando City 1-1 (Finale)
VENEZUELA: LIGA FUTVE - APERTURA
Caracas - Anzoategui FC 1-3 (Finale)