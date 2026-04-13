I risultati del 13 aprile 2026: posticipi in Serie A e in Europa

Si chiude la 32esima giornata con Fiorentina-Lazio, si gioca anche in Premier League e Liga. Successo del River Plate in Argentina

Calcio argentino in apertura del programma di questo lunedì 13 aprile. Nella Liga Profesional successo esterno del River Plate sul Racing Club per 2-0: dopo 33 minuti Colidio sblocca il risultato e raddoppio di Driussi nel recupero. Ricordiamo che dal 35′ della ripresa padroni di casa in dieci per l’espulsione a Rojo. In Bolivia 2-1 dell’Oriente Petrolero sul GV San Kose e in Cile 1-0 dell’U. De Concepcion sul Cobresal.

Ci spostiamo in Colombia con il roboante 5-0 del Bucaramanga sul Chico e il 2-1 dell’Inter Bogotà sull’Alianza. In Costa Rica poker casalingo del San Carlos sul Guadalupe e in Ecuador 2-0 dell’Aucas sull’Emelec. Nella Liga MX pareggiano 1-1 Toluca e Atletico San Luis e nella Liga de Expansion MX 3-1 dello Zacatecas Mineros sul Correcaminos. In Paraguay pari tra Libertad e Sportivo Trinidense (1-1) e in Venezuela 3-1 dell’Anzoategui in casa del Caracas,

Nella Premier League canadese 1-0 del Forge sul Vancouver e nella MLS in USA pareggiano 1-1 Columbus Crew e Orlando City. Per il Campionato Primavera 1 troviamo il pareggio per 1-1 tra Verona e Lazio con reti nel primo tempo di Bordon al 5′ e Cham al 34′ mentre dal 6′ della ripresa ospiti in dieci per il rosso a Cuzzarella.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare scelte per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. In Serie A si gioca alle 20:45 il posticipo tra Fiorentina e Lazio, spazio anche a quelli di Lega Pro mentre in Europa segnaliamo in particolare Manchester United-Leeds di Premier League alle ore 21, stesso orario di Levante-Getafe in Liga.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 13 APRILE 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



AFC CHAMPIONS LEAGUE - PLAY OFFASIA:

Al Ahli SC (Sau) - Al-Duhail (Qat) 16:45

Al-Hilal (Sau) - Al-Sadd (Qat) 20:00



ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Bylis - Din. Tirana 1-0 (*)

AF Elbasani - Partizani 19:00



ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA

Racing Club - River Plate 0-2 (Finale)

Defensa y Justicia - Talleres Cordoba 21:30

Sarmiento Junin - Gimnasia L.P. 21:30



BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Oriente Petrolero - GV San Jose 2-1 (Finale)



BULGARIA: PARVA LIGA

CSKA Sofia - Levski 0-0 (*)

Beroe - Lok. Plovdiv 18:00



CANADIAN PREMIER LEAGUECANADA:

Vancouver FC - Forge 0-1 (Finale)



CILE: LIGA DE PRIMERA

U. De Concepcion - Cobresal 1-0 (Finale)



COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA

Bucaramanga - Chico 5-0 (Finale)

Inter Bogotá - Alianza 2-1 (Finale)



COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

San Carlos - Guadalupe 4-0 (Finale)



CROAZIA: HNL

Vukovar 1991 - Din. Zagabria 18:00



DANIMARCA: SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Fredericia - Vejle 19:00



ECUADOR: LIGA PRO

Aucas - Emelec 2-0 (Finale)



EGITTO: PREMIER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

Ghazl El Mahallah - Wadi Degla 17:00

Pharco - Haras El Hodood 17:00

El Gaish - Petrojet 20:00

National Bank Egypt - Arab Contractors 20:00



FRANCIA: LIGUE 2

Rodez - Troyes 20:45



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Manchester Utd - Leeds 21:00



ITALIA: PRIMAVERA 1

Verona U20 - Lazio U20 1-1 (Finale)

Torino U20 - Cremonese U20 2-0 (*)

Milan U20 - Atalanta U20 17:00



ITALIA: SERIE A

Fiorentina - Lazio 20:45



ITALIA: SERIE C - GIRONE A

Dolomiti Bellunesi - Pro Patria 20:30

Renate - Pro Vercelli 20:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE C

Benevento - Cavese 20:30

Crotone - Catania 20:30

Picerno - Cosenza 20:30



MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA

Zacatecas Mineros - Correcaminos 3-1 (Finale)



MESSICO: LIGA MX - CLAUSURA

Toluca - Atl. San Luis 1-1 (Finale)



PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA

Libertad - Sportivo Trinidense 1-1 (Finale)



POLONIA: EKSTRAKLASA

Piast - Pogon Szczecin 19:00



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Tondela - Gil Vicente 21:15



ROMANIA: SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Metaloglobus Bucharest - Csikszereda M. Ciuc 0-1 (*)



ROMANIA: SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Rapid Bucarest - FC Arges 17:30

U. Cluj - Univ. Craiova 20:30



RUSSIA: PREMIER LEAGUE

Akron Togliatti - Din. Mosca 16:15



SPAGNA: LALIGA

Levante - Getafe 21:00



SPAGNA: LALIGA2

Valladolid - Eibar 20:30



SVEZIA: ALLSVENSKAN

Brommapojkarna - AIK Stockholm 19:00

Sirius - Hammarby 19:00



TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Metlaoui - Marsa 0-0 (*)



TURCHIA: SUPER LIG

Eyupspor - Samsunspor 19:00

Rizespor - Gaziantep 19:00



UCRAINA: PREMIER LEAGUE

LNZ Cherkasy - Shakhtar 2-2 (Finale)



UNGHERIA: NB I.

Kisvarda - Debrecen 20:00



USA: MLS

Columbus Crew - Orlando City 1-1 (Finale)



VENEZUELA: LIGA FUTVE - APERTURA

Caracas - Anzoategui FC 1-3 (Finale)

