In primo piano le partite di qualificazione mondiale in Sud America. Per l’area Nord e Centro America successo per USA, Canada, Giamaica e Messico. Vittoria casalinga dell’Argentinos Jrs in Copa Argentina

Giovedì 14 ottobre restano in primo piano le partite delle Nazionali, in particolare quelle del Sud America previste per questa sera ovvero Bolivia – Paraguay e Colombia – Ecuador e quelle del Nord e Centro America. Queste ultime si sono già tutte concluse, vediamo come è andata. Gli USA hanno superato 2-1 in casa Costa Rica: dopo un solo minuto vantaggio ospite con Fuller quindi al 25′ pareggio di Dest e al 21′ della ripresa decisiva un’autorete di Moreira. Poker del Canada contro il Panama che era per prima andato in gol al 5′ con Blackburn quindi l’autorete di Murillo e nella ripresa le reti di Davies, Buchanan e David. Successo esterno per 2-0 della Giamaica contro Honduras grazie a una rete per tempo di Roofe e Fisher mentre il Messico passa in casa di El Salvador con le reti di Moreno nel primo tempo e di Jimenez su rigore allo scadere. Nel mezzo due espulsioni, entrambe nella ripresa, prima rosso diretto a Jacobo quindi doppio giallo per Araujo. Nel programma odierno troviamo altre 4 partite della Champions League femminile, fase a gironi oltre che una gara di Coppa di Serbia, una di Superattan e due della Primera Division in Venezuela. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale di oggi, diamo spazio agli altri incontri che si sono già completati.

Nella Copa Argentina successo casalingo per 2-1 dell’Argentinos Jrs sul San Telmo: nel primo tempo la sblocca Amilivia quindi il doppio giallo combinato e Achuccarro seguito dopo pochi istanti dal rosso a Frontini. Nella ripresa la squadra di casa ribalta il match prima con Mac Allister quindi con Romero, quest’ultimo in pieno recupero. Nella Serie A brasiliana successo tra le mura amiche per la capolista Atletico-MG e del Flamengo, sempre per 3-1 rispettivamente contro il Santos e la Juventude. Non cambia nulla in classifica dove le distanze tra Atletico-MG e Flamengo restano invariate. Tra gli altri risultati troviamo il pareggio per 1-1 tra Chapechoense-SC e Athletico-PR mentre con l’1-0 in casa del Fortaleza sul Gremio, la squadra di Vojvoda si porta in 3° posizione. Da registrare anche il successo casalingo per il Corinthians (1-0 alal Fluminense) e per l’Internacional (3-1 all’America MG). Nella Liga de Expansion MX successi esterni entrambi per 1-0 di Tapatio su Zacatecas Mineros grazie a una rete di Aguayo al 2′ della ripresa su rigore e dell’Atletico Morelia sul Cancun grazie a una marcatura al 37′ del primo tempo di Abella. Chiudiamo con l’Italia dove nella partita di Serie A femminile la Sampdoria ha superato 1-0 in casa il Pomigliano grazie a una rete della Tarenzi alla mezz’ora della ripresa.

