Tre anticipi nel massimo campionato italiano, spazio anche alla Serie B. Si gioca in Inghilterra, Francia e Germania. Successo del Colo Colo nel Torneos De Verano

Sabato 15 gennaio all’insegna dal calcio europeo a partire dalla sfida Manchester City – Chelsea che apre il programma di Premier League. In Italia tre anticipi per la Serie A a partire da Sampdoria – Torino quindi trasferta della Lazio a Salerno e incontro tra le mura amiche della Juventus con l’Udinese. Si gioca anche in Serie B con Pisa – Frosinone in primo piano oltre a tre partire di calcio femminile. Nel resto d’Europa in campo anche in Bundesliga e Ligue 1 mentre Spagna c’è la Copa de Rey. Per le nazionali prosegue la Coppa d’Africa con Nigeria – Sudan e Guidea-Bussau – Egitto. Prima di vedere i risultati in tempo reale di oggi spazio a chi è già sceso in campo. In Argentina successo per 2-1 del Colo Colo su U. De Chile per il Torneos De Verano: avanti i padroni di casa grazie a un rigore trasformato da Costa prima dell’intervallo quindi il raddoppio al 3′ della ripresa di Falcon e a cinque minuti dalla fine rete ospite con Osorio. In Australia per l’A-League pareggio per 2-2 tra Adelaide United e Melbourne City e 1-1 tra Sydney e Brisbane Roar. Nella Liga MX successi esterni per l’U.N.A.M., 3-1 sul Queretaro e 4-0 del Monterrey sul Necaxa. Nella Serie A femminile successo per 2-1 della Roma sull’Empoli: toscane in vantaggio al 39′ con la Dompig quindi a sei minuti dalla fine pareggio di Bergensen e in pieno recupero la rete di Linari su rigore.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 15 GENNAIO 2022

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA AFRICAN NATIONS CUP

Nigeria - Sudan 17:00

Guinea-Bissau - Egitto 20:00



ALBANIA SUPER LEAGUE

Skenderbeu - Laci 16:45

Tirana - Vllaznia 19:45



ALGERIA LIGUE 1

Chelghoum - Tlemcen 1-0 (*)

Hussein Dey - Setif 0-0 (*)



ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Taee - Damac 1-2 (Finale)

Al Nasr Riyadh - Al-Faysaly 16:05

Al Ahli SC - Al-Hazem 18:00

Al-Hilal - Al-Taawon 18:00



ARGENTINA TORNEOS DE VERANO

Colo Colo - U. De Chile 2-1 (Finale)



AUSTRALIA A-LEAGUE

Central Coast Mariners - Newcastle Jets Posticipata

Adelaide United - Melbourne City 2-2 (Finale)

Sydney FC - Brisbane Roar 1-1 (Finale)

Perth Glory - Wellington Phoenix Posticipata



BELGIO JUPILER LEAGUE

Leuven - KV Mechelen 16:15

Seraing - Royale Union SG 18:30

Waregem - Oostende Posticipata

Club Brugge - St. Truiden 20:45



CIPRO FIRST DIVISION

Ol. Nicosia - Paphos 16:00

Achnas - APOEL 18:00



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

Grecia - Herediano 18:00



EMIRATI ARABI PRESIDENTS CUP

Al Wasl - Al-Ain 1-1 (*)

Al-Jazira - Al-Wahda 17:00



FRANCIA LIGUE 1

St. Etienne - Lens 17:00

Paris SG - Brest 21:00



FRANCIA LIGUE 2

Guingamp - Grenoble 19:00

Nancy - Bastia 19:00

Quevilly Rouen - Amiens Posticipata

Rodez - Dijon 19:00

Sochaux - Caen 19:00

Tolosa - Pau FC 19:00



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Brema - Dusseldorf 3-0 (Finale)

Norimberga - Paderborn 1-2 (Finale)

St. Pauli - Aue 2-2 (Finale)

Darmstadt - Karlsruher 20:30



GERMANIA BUNDESLIGA

Colonia - Bayern 0-1 (*)

Magonza - Bochum 0-0 (*)

Stoccarda - RB Lipsia 0-1 (*)

Union Berlino - Hoffenheim 0-0 (*)

Wolfsburg - Hertha 0-0 (*)

Monchengladbach - Leverkusen 18:30



GRECIA SUPER LEAGUE

Asteras T. - Volos 16:15

Lamia - Ionikos 16:15

PAOK - OFI Crete 18:30

Smyrnis - Aris 18:30



INDONESIA LIGA 1

Persela - Persija Jakarta 1-1 (Finale)



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Cardiff - Blackburn 0-1 (Finale)

Luton - Bournemouth 3-2 (Finale)

Barnsley - Blackpool Posticipata

Derby - Sheffield Utd 16:00

Fulham - Bristol City 16:00

Huddersfield - Swansea 16:00

Middlesbrough - Reading 16:00

Millwall - Nottingham 16:00

Peterborough - Coventry 16:00

Preston - Birmingham 16:00

QPR - West Brom 16:00



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Manchester City - Chelsea 1-0 (Finale)

Burnley - Leicester Posticipata

Newcastle - Watford 16:00

Norwich - Everton 16:00

Wolves - Southampton 16:00

Aston Villa - Manchester Utd 18:30



IRAQ SUPER LEAGUE

Newroz - Naft Al-Basra 0-0 (Finale)

Al Karkh - Erbil 0-0 (Finale)

Al Najaf - Al Zawraa 2-2 (Finale)

Al Quwa Al Jawiya - Al Sinaah 1-0 (*)

Al Wasat - Al-Qassim 17:30



ISRAELE LIGAT HA'AL

H. Tel Aviv - Nof Hagalil 1-2 (*)

H. Haifa - M. Petach Tikva 16:30

Hapoel Jerusalem - M. Tel Aviv 18:50



ITALIA PRIMAVERA 1

Bologna U19 - Verona U19 Posticipata

Pescara U19 - Cagliari U19 Posticipata

Milan U19 - Inter U19 Posticipata



ITALIA SERIE A

Sampdoria - Torino 1-1 (*)

Salernitana - Lazio 18:00

Juventus - Udinese 20:45



ITALIA SERIE A FEMMINILE

Roma D - Empoli D 2-1 (Finale)

Sampdoria D - Lazio D 2-0 (*)

Verona D - Milan D 0-5 (*)



ITALIA SERIE B

Cittadella - Cosenza Posticipata

Cremonese - Como 2-0 (*)

Parma - Crotone Posticipata

Reggina - Brescia 0-2 (*)

Pisa - Frosinone 16:15



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA

Queretaro - U.N.A.M. 1-3 (Finale)

Necaxa - Monterrey 0-4 (Finale)



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Corea del Sud - Islanda 5-1 (Finale)



OLANDA EERSTE DIVISIE

Den Haag - Oss 16:30



OLANDA EREDIVISIE

Nijmegen - Heracles 18:45

Feyenoord - Vitesse 20:00

Twente - Heerenveen 20:00

G.A. Eagles - Waalwijk 21:00



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Boavista - Gil Vicente 16:30

Benfica - Moreirense 19:00

Braga - Maritimo 19:00



RUANDA PREMIER LEAGUE

AS Kigali - Rutsiro 1-2 (Finale)

Espoir - Etoile de L'Est 0-0 (*)

Etincelles - Marines 0-1 (*)

Rayon Sport - Musanze 0-0 (*)



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cailungo - Faetano Posticipata

Libertas - Folgore Posticipata

Murata - Virtus Posticipata



SPAGNA COPA DEL REY

Maiorca - Espanyol 16:00

Gijon - Cadice 18:30

Girona - Vallecano 18:30

Betis - Siviglia 21:30



TURCHIA SUPER LIG

Adana Demirspor - Kayserispor 1-1 (Finale)

Karagumruk - Rizespor 2-0 (*)

Sivasspor - Trabzonspor 1-1 (*)

Antalyaspor - Fenerbahce 17:00

Basaksehir - Konyaspor Posticipata