Il 16 gennaio 2022 le partite di Serie A saranno trasmesse in diretta su DAZN: Sassuolo – Verona anche su Sky

BOLOGNA – Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 16 gennaio c’é la ventiduesima giornata di Serie A. Lunch match sarà Sassuolo-Verona. I neroverdi vengono dallo schiacciante successo per 1-5 sul campo dell’Empoli e sono decimi, a pari merito proprio con i toscani, a quota 28 punti, con un cammino di sette partite vinte, sette pareggiate e sette perse; 36 reti segnate e 33 subite. Voglia di riscatto anche per gli scaligeri, che domenica scorsa hanno perso in casa sono dodicesimi, a quota 27 punti, con un cammino di sette partite vinte, sei pareggiate e otto perse; 34 reti segnate e 35 subite. Alle 15 si giocherà l’interessante sfida Venezia-Empoli. I lagunari vengono vengono dall’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera dell’Atalanta: 2-0 con gol di Maehle e Muriel. In campionato sono reduci da un’altra sconfitta, quella casalinga per 0-3 contro il Milan, e sono diciassettesimi a quota 17 punti, con un cammino di quattro partite vinte, otto pareggiate e sette perse; 28 reti segnate e 34 subite. Voglia di riscatto anche per i toscani, che domenica scorsa hanno perso per 1-5 in casa contro il Sassuolo; ora sono decimi, a pari merito proprio con i neroverdi, a quota 28 punti, con un cammino di otto partite vinte, quattro pareggiate e sette perse; 34 reti segnate e 42 subite. Alle 18 la Roma riceverà il Cagliari.

La squadra di Mourinho viene dal pirotecnico 3-4 all’Olimpico contro la Juventus ed é sesta in classifica, a pari merito con Fiorentina (che però ha una partita in meno) e Lazio, con 32 punti e a quattro lunghezze dal quarto posto, frutto di dieci vittorie, due pareggi e nove sconfitte; 35 gol fatti e 28 subiti. I sardi sono reduci dal successo casalingo per 2-1 contro il Bologna e sono terzultimi a quota 16 punti, con un cammino di tre partite vinte, sette pareggiate e undici perse; 21 reti segnate e 42 subite. In serata il big match di giornata, Atalanta – Inter: in palio punti preziosi in chiave Scudetto e Champions. Gli orobici vengono dal successo esterno con un tennistico 2-6 contro l’Udinese e sono quarti in classifica con 41 punti (e una partita in meno), frutto di dodici vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte; 24 gol fatti e 26 subiti. In settimana si sono qualificati per i quarti di finale di Coppa Italia battendo il Venezia 2-0 con gol di Maehle e Muriel. I nerazzurri sono reduci dal successo per 2-1 a San Siro contro la Lazio e sono primi, a una sola lunghezza dal Milan ma con una gara da recuperare, a quota 49 punti, con un cammino di quindici partite vinte, quattro pareggiate e una persa; 51 reti segnate e 16 subite. Chiamati a difendere il primato, saranno galvanizzati dal successo ottenuto all’ultimo respiro in Supercoppa contro la Juventus, firmato Sanchez.

La diciannovesima giornata di Serie B si completa con Monza-Perugia, Pordenone-Lecce e SPAL-Benevento. In Liga spicca Real Madrid – Athletic Bilbao, in Premier League Tottenham – Arsenal.

Calcio in tv oggi 16 gennaio 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

12.30

Sassuolo-Verona (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Fiorentina-Sassuolo (Serie A femminile) – TIMVISION

12.45

PSG-Digione (Feminine Division 1) – DAZN

13.00

Rennes-Bordeaux (Ligue 1) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

14.00

Elche-Villarreal (Liga) – DAZN

Gambia-Mali (Coppa d’Africa) – DISCOVERY+

14.30

Pomigliano-Juventus (Serie A femminile) – JUVENTUS TV (visibile su DAZN) e TIMVISION

Inter-Napoli (Serie A femminile) – INTER TV (visibile su DAZN) e TIMVISION

15.00

Venezia-Empoli (Serie A) – DAZN

Liverpool-Brentford (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

15.30

Augsburg-Eintracht Francoforte (Bundesliga) – SKY SPORT ACTION

Arsenal-Reading (Women’s Super League) – DAZN

16.15

Monza-Perugia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 252 satellite) e HELBIZ

Pordenone-Lecce (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 253 satellite) e HELBIZ

SPAL-Benevento (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 254 satellite) e HELBIZ

17.00

Costa d’Avorio-Sierra Leone (Coppa d’Africa) – DISCOVERY+

Tunisia-Mauritania (Coppa d’Africa) – DISCOVERY+

17.30

Tottenham-Arsenal (Premier League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT 4K

Arminia Bielefeld-Greuther Furth (Bundesliga) – SKY SPORT ACTION

18.007

Roma-Cagliari (Serie A) – DAZN

19.30

Real Madrid-Athletic Bilbao (Finale Supercoppa di Spagna) – NOVE

20.00

Algeria-Guinea Equatoriale (Coppa d’Africa) – DISCOVERY+

20.45

Atalanta-Inter (Serie A) – DAZN

Marsiglia-Lille (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smartphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.