I risultati del 15 maggio 2026: playout di Serie B e Premier League

Andata tra Bari e Sudtirol, anticipo Aston Villa-Liverpool, playoff retrocessione in Ligue 1. Successo per Cesena, Bologna, Juventus e Roma in Primavera 1

Il programma di venerdì 15 maggio si è aperto con alcuni campionati sudamericani. In Bolivia pareggio per 2-2 tra Oriente Petrolero e Guabira mentre in Paraguay 3-2 casalingo dell’Olimpia Asuncion sul Recoleta. Nella Super League cinese vittoria esterna per Chengdu Rongcheng e Qingdao West Coast. In A-League tris esterno dell’Auckland sull’Adelaide United con reti di Girdwood-Reich al 44′ del primo tempo e di Cosgrove su rigore al 13′ e Rogerson al 41′ della ripresa. Risultato che consente di conquistare la finale in virtù dell’1-1 dell’andata.

Nel Campionato Primavera 1 colpo esterno del Cesena sulla Lazio per 2-1: botta e risposta nel primo tempo tra Bordoni all’11’ e Galvagno al 29′, decisivo Lantignotti al 39′ della ripresa. Stesso punteggio tra Cremonese e Bologna e Genoa-Inter mentre la Roma passa a Verona 2-0 e la Juventus piega 3-0 a domicilio l’Atalanta. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie B è tempo di andata playout tra Bari e Sudtirol alle ore 20 mentre in Premier League apre la giornata alle ore 21 Aston Villa-Liverpool. Si gioca anche nei playoff retrocessione di Ligue 1 con St. Etienne-Rodez alle ore 20:30.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 15 MAGGIO 2026

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