I risultati del 15 maggio 2026: playout di Serie B e Premier League

Andata tra Bari e Sudtirol, anticipo Aston Villa-Liverpool, playoff retrocessione in Ligue 1. Successo per Cesena, Bologna, Juventus e Roma in Primavera 1
Il programma di venerdì 15 maggio si è aperto con alcuni campionati sudamericani. In Bolivia pareggio per 2-2 tra Oriente Petrolero e Guabira mentre in Paraguay 3-2 casalingo dell’Olimpia Asuncion sul Recoleta. Nella Super League cinese vittoria esterna per Chengdu Rongcheng e Qingdao West Coast. In A-League tris esterno dell’Auckland sull’Adelaide United con reti di Girdwood-Reich al 44′ del primo tempo e di Cosgrove su rigore al 13′ e Rogerson al 41′ della ripresa. Risultato che consente di conquistare la finale in virtù dell’1-1 dell’andata.
Nel Campionato Primavera 1 colpo esterno del Cesena sulla Lazio per 2-1: botta e risposta nel primo tempo tra Bordoni all’11’ e Galvagno al 29′, decisivo Lantignotti al 39′ della ripresa. Stesso punteggio tra Cremonese e Bologna e Genoa-Inter mentre la Roma passa a Verona 2-0 e la Juventus piega 3-0 a domicilio l’Atalanta. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie B è tempo di andata playout tra Bari e Sudtirol alle ore 20 mentre in Premier League apre la giornata alle ore 21 Aston Villa-Liverpool. Si gioca anche nei playoff retrocessione di Ligue 1 con St. Etienne-Rodez alle ore 20:30.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 15 MAGGIO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
AGGIORNA LA DIRETTA DEI RISULTATI
ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE
Damac - Al Fayha 3-0 (*)
Al-Taawon - Al Riyadh 20:00
AUSTRALIA: A-LEAGUE - PLAY OFF
Adelaide United - Auckland FC [Qualificato]: Auckland FC 0-3 (Finale)
BELGIO: JUPILER LEAGUE - CONFERENCE LEAGUE - GRUPPI
Leuven - Anversa 20:45
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
Real Potosi - Academia del Balompie Posticipata
Oriente Petrolero - Guabira 2-2 (Finale)
CINA: SUPER LEAGUE
Henan Songshan Longmen - Shenzhen Xinpengcheng 1-0 (Finale)
Shanghai Port - Zhejiang Professional 2-2 (Finale)
Tianjin Jinmen Tiger - Chengdu Rongcheng 1-2 (Finale)
Beijing Guoan - Qingdao Hainiu 4-2 (Finale)
Dalian Yingbo - Qingdao West Coast 2-3 (Finale)
COLOMBIA: COPA COLOMBIA - PRIMA FASE
Boca Juniors - Dep. Cali 23:00
ECUADOR: LIGA PRO
LDU Quito - Tecnico U. 23:30
FRANCIA: LIGUE 1 - PLAY OFF RETROCESSIONE
St. Etienne - Rodez 20:30
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Aston Villa - Liverpool 21:00
ISRAELE: LIGAT HA'AL - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
H. Tel Aviv - H. Beer Sheva 0-2 (Finale)
ITALIA: PRIMAVERA 1
Lazio U20 - Cesena U20 1-2 (Finale)
Cremonese U20 - Bologna U20 1-2 (Finale)
Genoa U20 - Inter U20 1-2 (Finale)
Juventus U20 - Atalanta U20 3-0 (Finale)
Verona U20 - Roma U20 0-2 (Finale)
ITALIA: SERIE B - PLAY OUT
Bari - Südtirol 20:00
MESSICO: LIGA MX - CLAUSURA - PLAY OFFS
Pachuca - U.N.A.M. 1-0 (Finale)
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA
Olimpia Asuncion - Recoleta 3-2 (Finale)
Rubio Nu - Nacional Asuncion 22:00
Sportivo Trinidense - Cerro Porteno 22:00
PERU: LIGA 1 - APERTURA
FC Cajamarca - Sporting Cristal 22:00
POLONIA: EKSTRAKLASA
Zaglebie - Pogon Szczecin 0-1 (*)
Korona - Widzew Lodz 20:30
SPAGNA: LALIGA2
Castellon - Cadice 20:30
Cordoba - Albacete 21:00
SVIZZERA: CHALLENGE LEAGUE
Aarau - Yverdon 20:15
Etoile-Carouge - Bellinzona 20:15
Lausanne Ouchy - Xamax 20:15
Rapperswil-Jona - Nyonnais 20:15
Wil - Vaduz 20:15
TURCHIA: 1. LIG - PLAY OFF
Corum - Bodrumspor 0-0 (Intervallo)
TURCHIA: SUPER LIG
Rizespor - Besiktas 2-0 (Intervallo)
UNGHERIA: NB I.
Nyiregyhaza - Kazincbarcika 2-2 (Finale)
Puskas Academy - MTK Budapest 20:00