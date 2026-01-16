Pisa-Atalanta apre la 21esima giornata del massimo campionato di Serie A, si gioca anche in Bundesliga, Ligue 1 e Liga. Successo per il Genoa in Primavera 1
Il calcio australiano tra i campionati in apertura di questo venerdì 16 gennaio. Partiamo dunque dall’A-League con due incontri terminati entrambi 2-1. Nel primo successo del Melbourne City sull’Auckland e nel secondo quello del Brisbane Roar sul Perth Glory. Nella Supercoppa in Colombia pareggio per 1-1 tra Junior e Santa Fa nel match d’andata mentre in Costa Rica troviamo un altro segno X, 2-2 tra Alajuelense e Liberia.
In Giamaica tris casalingo del Chapelton sull’Arnett Gardens e nel Campionato Primavera 1 tre anticipi. Successo per 2-1 del Genoa sul Parma grazie a una doppietta di Carbone al 35′ del primo tempo e al 39′ della ripresa a ribaltare il gol al 26′ di gioco in Mikolajewski. Botta e risposta tra Lazio e Sassuolo con Sulejmani su rigore al 44′ della ripresa dopo il vantaggio di Chiracallo del 14esimo. Due minuti prima del pari doppio giallo ed espulsione per Guri. Pareggio a suon di gol tra Milan e Fiorentina con i viola per tre volte sotto prima di Angelicchio al 31′ con la risposta di Puzzoli quindi Vladimirov all’ottavo e gol di Jallow, nel finale Castiello al 42′ e Conti nel recupero.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A si apre una nuova giornata con Pisa-Atalanta delle 20:45 quindi in Serie B protagonisti alle 20:30 Sampdoria ed Entella nel derby ligure. C’è anche la Lega Pro in campo con due gare mentre in Europa spiccano gli anticipi di Bundesliga con Brema-Francoforte alle ore 20:30, in Ligue 1 PSG-Lilla alle ore 21 e in Liga stesso orario per Espanyol-Girona.
ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE
Al Najma - Al Fateh 1-1 (Finale)
Al Khaleej - Al Okhdood 4-1 (Finale)
Al-Ittihad FC - Al-Ettifaq 0-1 (Finale)
AUSTRALIA: A-LEAGUE
Melbourne City - Auckland FC 2-1 (Finale)
Perth Glory - Brisbane Roar 1-2 (Finale)
BELGIO: JUPILER LEAGUE
Club Brugge - RAAL La Louviere 2-1 (*)
COLOMBIA: SUPERCOPPA
Junior - Santa Fe 1-1 (Finale)
COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA
Alajuelense - Liberia 2-2 (Finale)
FRANCIA: LIGUE 1
Monaco - Lorient 1-3 (Finale)
PSG - Lilla 1-0 (*)
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Braunschweig - Magdeburg 0-3 (Finale)
Dusseldorf - Bielefeld 1-0 (Finale)
GERMANIA: BUNDESLIGA
Brema - Francoforte 1-2 (*)
GIAMAICA: PREMIER LEAGUE
Chapelton - Arnett Gardens 3-0 (Finale)
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
West Brom - Middlesbrough 0-1 (*)
IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO
Peykan - Zob Ahan Posticipata
Foolad - Chadormalu Posticipata
IRLANDA DEL NORD: NIFL PREMIERSHIP
Linfield - Larne 0-0 (*)
ITALIA: PRIMAVERA 1
Lazio U20 - Sassuolo U20 1-1 (Finale)
Genoa U20 - Parma U20 2-1 (Finale)
Milan U20 - Fiorentina U20 3-3 (Finale)
ITALIA: SERIE A
Pisa - Atalanta 0-0 (*)
ITALIA: SERIE B
Sampdoria - Entella 1-1 (*)
ITALIA: SERIE C - GIRONE B
Vis Pesaro - Arezzo 0-2 (*)
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Cavese - Altamura 1-2 (*)
LIGUE PROFESSIONNELLE 1TUNISIA:
Olympique Beja - Ben Guerdane 2-2 (Finale)
Stade Tunisien - Monastir 0-0 (Finale)
Zarzis - CS Sfaxien 0-2 (Finale)
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Sporting - Casa Pia 2-0 (Intervallo)
ROMANIA: SUPERLIGA
FC Arges - FCSB 1-0 (Finale)
SCOZIA: COPPA DI SCOZIA
Rangers - Annan 3-0 (*)
SPAGNA: LALIGA
Espanyol - Girona 0-1 (*)
SPAGNA: LALIGA2
Castellon - Leganes 1-0 (*)