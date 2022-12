In campo Croazia e Marocco per la prima finale Qatar 2022, si gioca in Liga 2 e Premiership, anticipi in Serie B. Interrotta per scontri tra tifoserie Melbourne City – Victory

Sabato 17 dicembre si è aperto con due competizioni a partire dalla Copa por Mexico. Nel primo incontro successo esterno per 2-1 del Cruz Azul sull’U.N.A.M.: al 10′ del primo tempo in vantaggio la squadra di casa con Del Prete ma nella ripresa arriva la rete del pari di Rotondi al 13′ e al 23′ quella del successo firmata da Cruz. Una rete di Puente in pieno recupero ha invece deciso l’altro incontro tra Guadalajara e Mazatlan. Passiamo all’A-League dove nella sfida tra il Melbourne City e Melbourne Victory l’incontro è stato interrotto al 20esimo minuto, sull’1-0 a firma di O’Neill per disordini delle tifoserie. Il derby è stato guastato dall’invasione di alcuni tifosi che hanno attaccato il portiere del Melbourne City con un bidone. Un gesto riprovevole condannato dalla Football Australia che ha diramato questa nota: “Dopo le scene scioccanti durante la prima metà della partita della A-League Men’s tra Melbourne Victory FC e Melbourne City FC all’AAMI Park sabato 17 dicembre, dove i fan della finale del Melbourne Victory FC sono entrati in campo, gli arbitri della partita di Football Australia hanno abbandonato la partita in conformità con quanto previsto dal regolamento, al fine di proteggere l’integrità della partita. Tale comportamento non ha dimora nel calcio australiano, un’indagine completa su Football Australia inizierà immediatamente. Verranno inflitte severe sanzioni”. Il malcontento è nato a seguito della decisione della Federcalcio di organizzare a Sydney le prossime tre finali della massima serie australiana. Gli altri due incontri hanno visto da una parte la vittoria per 3-1 del Wellington Phoenix sull’Adelaide United e dell’altra del 2-1 del Central Coast Mariners sul Sydney.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi ricordiamo gli appuntamenti principali da non perdere. Partiamo dai Mondiali 2022 con la finale per il 3° e 4° posto tra Croazia e Marocco in programma dalle ore 16. Quindi ci spostiamo in Italia per i due anticipi di Serie B della 18esima giornata ovvero alle ore 18 Pisa – Brescia e alle 20.30 Reggina – Bari. Nella Lega Pro in campo sia nel girone A che B con il turno al completo mentre nel girone C si gioca l’anticipo tra Gelbison e Monopoli delle 14.30. Nel resto d’Europa troviamo un nuovo turno di campionato sia in Championship che in Liga 2 e numerose le amichevoli in programma e che riguardano anche diverse squadre italiane. Concentriamoci su queste partendo dagli impegni di Spezia alle 14 contro lo Sparta Rotterdam e di Fiorentina e Sassuolo alle 15 rispettivamente contro Monaco e PSV. Alle 18 invece c’è l’Inter contro il Betis e alle 19 la Juventus contro l’Arsenal. Infine alle 20.30 il Napoli sfida gli spagnoli del Villareal.

AUSTRALIA A-LEAGUE

Wellington Phoenix - Adelaide United 3-1 (Finale)

Central Coast Mariners - Sydney FC 2-1 (Finale)

Melbourne City - Melbourne Victory 1-0 (Abbandonata)



CIPRO FIRST DIVISION

APOEL - Anorthosis 18:00

Chloraka - Nea Salamis 18:00



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Fasil Kenema - Wolkite Ketema 14:00SRF

Ethiopia Bunna - Ethiopian Insurance 17:00

Bahir Dar Kenema - Defence Force 14:00

Ethio Electric - Hadiya Hossana 17:00



FRANCIA COPPA DI FRANCE

Virois - Caen 18:00



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Bristol City - Stoke 16:00

Burnley - Middlesbrough 16:00

Cardiff - Blackpool 16:00

Coventry - Swansea 16:00

Huddersfield - Watford 16:00

Hull - Sunderland 16:00

Preston - QPR 16:00

West Brom - Rotherham 16:00

Norwich - Blackburn 18:30



IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Cliftonville - Portadown 16:00

Glenavon - Crusaders Posticipata

Linfield - Dungannon 16:00



ISRAELE LIGAT HA'AL

H. Tel Aviv - H. Haifa 0-1 (*)

Hapoel Hadera - Hapoel Jerusalem 0-0 (*)

Ashdod - H. Beer Sheva 19:30

B. Jerusalem - Netanya 19:30



ITALIA PRIMAVERA 2

Entella U19 - Viterbese U19 2-0 (Finale)

Lazio U19 - Spezia U19 3-2 (Finale)

Pisa U19 - Reggina U19 2-1 (Finale)

Ascoli U19 - Cosenza U19 14:00SRF

Cremonese U19 - Como U19 14:00SRF

Parma U19 - Alessandria U19 14:00SRF

Benevento U19 - Perugia U19 14:30SRF

Brescia U19 - Genoa U19 14:30SRF

Crotone U19 - Imolese U19 14:30SRF

Monza U19 - Cittadella U19 14:30SRF

Pordenone U19 - Reggiana U19 14:30SRF

Salernitana U19 - Pescara U19 14:30SRF

Ternana U19 - Monopoli U19 14:30SRF

Venezia U19 - Spal U19 14:30SRF

Vicenza U19 - AlbinoLeffe U19 14:30SRF



ITALIA SERIE B

Pisa - Brescia 18:00

Reggina - Bari 20:30



ITALIA SERIE C - GIRONE A

AlbinoLeffe - Pordenone 0-0 (*)

Juventus U23 - Virtus Verona 0-0 (*)

L.R. Vicenza - Piacenza 0-0 (*)

Novara - Trento 0-0 (*)

Padova - Mantova 0-0 (*)

Pro Patria - Sangiuliano City 0-0 (*)

Pro Sesto - FeralpiSalò 0-0 (*)

Pro Vercelli - Lecco 0-0 (*)

Renate - Arzignano 0-0 (*)

Triestina - Pergolettese 0-0 (*)



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Carrarese - Vis Pesaro 0-0 (*)

Cesena - Alessandria 0-0 (*)

Entella - Siena 0-0 (*)

Fiorenzuola - San Donato 0-0 (*)

Gubbio - Pontedera 0-0 (*)

Imolese - Reggiana 0-0 (*)

Ancona - Recanatese 17:30

Fermana - Torres 17:30

Montevarchi - Rimini 17:30

Olbia - Lucchese 17:30



ITALIA SERIE C - GIRONE C

Gelbison - Monopoli 0-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Fezzanese - Legnano 0-1 (*)

Vado - Asti 14:30

Ligorna - Pinerolo 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE B

Arconatese - Alcione Milano 0-0 (*)

Caronnese - Lumezzane 0-0 (*)

Citta di Varese - Franciacorta 0-0 (*)

Desenzano - Varesina 0-0 (*)

Real Calepina - Sona 0-0 (*)

Villa Valle - USD Casatese 0-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Bolzano - Torviscosa 0-0 (*)

Caldiero Terme - Union Clodiense 0-0 (*)

Cartigliano - Montecchio Maggiore 0-0 (*)

Cjarlins Muzane - Levico Terme 0-0 (*)

Dolomiti Bellunesi - Portogruaro 0-0 (*)

Este - Montebelluna 0-0 (*)

Legnago Salus - Luparense 0-0 (*)

Mestre - Adriese 0-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE D

Aglianese Calcio - Prato 0-0 (*)

Correggese - Sant'Angelo 1-0 (*)

Crema - G.S. Bagnolese 0-0 (*)

Real Forte Querceta - Mezzolara 1-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Flaminia - Mobilieri Ponsacco 0-0 (*)

Ghivizzano Borgo - Seravezza Pozzi 14:30

Orvietana - Livorno 0-0 (*)

Poggibonsi - Tau 0-0 (*)

Terranuova Traiana - Citta di Castello 0-0 (*)

Trestina - Arezzo 0-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE F

Cynthialbalonga - Matese 0-0 (*)

Montegiorgio - Vastogirardi 0-0 (*)

Trastevere Calcio - Avezzano 0-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Atletico Uri - Palmese 1914 0-0 (*)

Lupa Frascati - Sorrento 0-0 (*)

Real Monterotondo - Cassino 0-0 (*)

Vis Artena - Ilvamaddalena 0-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE H

Bitonto - Nocerina 0-0 (*)

Francavilla - Casarano 0-0 (*)

Gladiator - Afragolese 0-0 (*)

Puteolana - Lavello 0-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE I

Real Aversa - Mariglianese 0-0 (*)

USD Ragusa - Licata 15:00



MESSICO COPA POR MEXICO

U.N.A.M. - Cruz Azul 1-2 (Finale)

Guadalajara - Mazatlan FC 1-0 (Finale)



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Singapore - Maldive 3-1 (Finale)

Algeria - Senegal 18:30



MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

AD Sarchi (Cos) - Puntarenas FC (Cos) Rinviata

Metz (Fra) - Groningen (Ned) 2-3 (Finale)

Katowice (Pol) - Skra (Pol) 0-1 (Finale)

Jablonec B (Cze) - Sedmihorky (Cze) Rinviata

Lens (Fra) - Le Havre (Fra) 2-0 (*)

Leverkusen (Ger) - Zurigo (Sui) 3-1 (*)

Lugano (Sui) - Freiburg II (Ger) 2-0 (*)

RW Essen (Ger) - Paderborn (Ger) 2-1 (*)

Newcastle (Eng) - Vallecano (Esp) 1-0 (*)

Bologna (Ita) - Gorica (Cro) Rinviata

Brentford (Eng) - Wolfsburg (Ger) 2-1 (*)

FC Emmen (Ned) - Nijmegen (Ned) 2-1 (*)

Fulham (Eng) - West Ham (Eng) 0-0 (*)

Girona (Esp) - Brest (Fra) Rinviata

Heidenheim (Ger) - Mannheim (Ger) 0-0 (*)

LASK (Aut) - SpVgg Bayreuth (Ger) 0-0 (*)

Manchester City (Eng) - Girona (Esp) 2-0 (*)

Servette (Sui) - Utrecht (Ned) 1-0 (*)

Spezia (Ita) - Sparta Rotterdam (Ned) 0-1 (*)

Grenoble (Fra) - Annecy (Fra) 0-0 (*)

Union Berlino (Ger) - St. Gallen (Sui) 0-0 (*)

Fiorentina (Ita) - Monaco (Fra) 15:00

Hoffenheim (Ger) - Monaco 1860 (Ger) 15:00

Sassuolo (Ita) - PSV (Ned) 15:00

Clermont (Fra) - Dijon (Fra) 16:00

Duisburg (Ger) - VfB Oldenburg (Ger) 16:00

St. Etienne (Fra) - Troyes (Fra) 16:00

Angers (Fra) - Auxerre (Fra) 17:00

Lione (Fra) - Sochaux (Fra) 17:00

Betis (Esp) - Inter (Ita) 18:00

Darmstadt (Ger) - Young Boys (Sui) 18:00

Arsenal (Eng) - Juventus (Ita) 19:00

Campinense (Bra) - Potyguar (Bra) 19:00

Udinese (Ita) - Ath. Bilbao (Esp) 20:00

Napoli (Ita) - Villarreal (Esp) 20:30

Alajuelense (Cos) - Twente (Ned) 23:00



MONDO MONDIALI - PLAY OFF

Croazia - Marocco 16:00



PORTOGALLO COPPA DI LEGA

Estrela - Penafiel 20:00

Moreirense - Benfica 20:00



ROMANIA LIGA 1

Sepsi Sf. Gheorghe - U. Cluj 1-0 (*)

Univ. Craiova - Chindia Targoviste 19:30



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Libertas - Pennarossa 15:00

Tre Penne - Folgore 15:00

Virtus - Faetano 15:00



SCOZIA PREMIERSHIP

Aberdeen - Celtic 0-0 (*)

Hearts - Kilmarnock 16:00

Livingston - Dundee Utd Posticipata

Motherwell - St. Mirren Posticipata

Ross County - St. Johnstone 16:00



SPAGNA LALIGA2

Lugo - Granada 16:15

Mirandes - Ponferradina 16:15

Cartagena - Racing Santander 18:30

Villarreal B - Las Palmas 18:30

R. Oviedo - Gijon 21:00