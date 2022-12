Elenco delle partite previste per oggi sabato 17 dicembre 2022: si gioca la finale per il 3° e 4° posto nei Mondiali in Qatar. In Italia si gioca in Serie B e C, amichevoli per Inter, Juventus e Napoli

Tornano i campionati del Mondo questa volta per la prima delle due finali, quella per il terzo e quarto posto. Alle ore 16 si affronteranno allo Stadio Internazionale Khalifa, Croazia e Marocco. Sarà una giornata molto ricca quella di sabato 17 dicembre soprattutto per il calcio italiano che propone due anticipi di Serie B e la Lega Pro in particolare per il girone A e B. Nel resto del mondo troveremo a partire dalla notte e mattina l’A-League quinffi tra i principali campionati troveremo da una parte la Championship inglese con la 23esima giornata e dall’altra la Liga 2 spagnola con la 21esima giornata. Non mancheranno le amichevoli tra nazionali ma soprattutto squadre di club e vedremo più da vicino quali italiane giocherano.

Indice



Prima parte della rubrica dunque per la prima finale tra Croazia e Marocco. Le due nazionali si ritrovano dopo lo 0-0 nella prima gara della fase a gironi, il 23 novembre scorso. Infatti entrambe arrivano dal girone F che ha visto l’uscita del Belgio e la sorprendente squadra africana avanzare fino a conquistare un vero a proprio record approdando in semifinale. Hanno accarezzato entrambe il sogno di arrivare nella finalissima ma le sconfitte rispettivamente contro Argentina e Francia sono sembrate piuttosto giuste per quanto visto in campo. Non sarà una partita di poca importante vista la posta in palio cioè sia il podio che un premio extra in denaro pari a 2 milioni di euro. I croati hanno superato ottavi e quarti vincendo entrambe le volte su rigore prima contro il Giappone poi contro il Braile. I marocchini invece, grazie alla grande solidità difensiva abbattuta in parte solo dalla corazzata francese, hanno buttato fuori dal Mondiali due grandi favorite, prima la Spagna e poi il Portogallo, entrambe per 1-0. Secondo i precedenti ci aspettiamo anche un buon numero di gol visto che nelle ultime dieci finali 3° e 4° ben 10 volte si sono realizzati più di 2 gol. Sarà probabilmente l’ultima partita in nazionale per Luka Modric che nel dopo Argentina ha sfogato la sua rabbia per il rigore assegnato che a suo dire è stato chiave per il proseguo della partita che la sua nazionale stava affrontando nel modo giusto.

Diamo ora spazio all’Italia partendo dalla Serie B. In programma due antipi partendo da quello delle ore 18 tra Pisa e Brescia. La grande ricorsa dela squadra toscana, uscita indenna anche dalla tana della capolista l’ha portata in piena zona playoff, un punto dietro al prossimo avversario che in casa con il Parma ha conosciuto la seconda sconfitta in tre partite. Stati d’animo differenti per una partita che si prevede molto combattuta. Alle 20.30 il big match tra Reggina e Bari. La seconda della classe si è rimessa in corsa per il primo posto vincendo a Como e recuperando 2 dei 3 punti persi nello scontro diretto con il Frosinone. Lanciatissima la squadra pugliese che dopo il 3-0 con il Cittadella in trasferta ha liquidato in casa con un poker il Modena portandosi così a -3 dal secondo posto.

Il Lega Pro si gioca in particolare nel girone A e B. Nel primo tutte gare alle ore 14.30 con la sfida tra le attuali prime della classe Pro Sesto e FeralpiSalò, pronte ad approfittare di eventuali passi falsi il Vicenza che ospita il Piacenza mentre il Lecco fa visita alla Pro Vercelli. Un passo più dietro c’è invece il Pordenone che andrà a far visita all’AlbinoLeffe. Nel girone B le Reggiana gioca in casa dell’Imolese mentre il Gubbio ha lo scontro diretto in casa contro il Pontedera. Turno casalingo sulla carta più agevole per il Cesena con l’Alessandria. Da non perdere anche Entella – Siena mentre la Carrarese ospita la Vis Pesaro. Per il girone C anticipa Gelbison – Monopoli in una sfida interessante in chiave playoff. Ricordiamo che si giocano anche alcune partita in Serie D e Campionato Primavera 2 mentre per le amichevoli delle italiane si parte dalle ore 14 con Bologna – Gorica e Spezia – Sparta Rotterdam mentre alle 15 giocano la Fiorentina con il Monaco e il Sassuolo con il PSV. Alle ore 18 sarà la volta dell’Inter contro gli spagnoli del Betis mentre suggestiva sfida tra Arsenal e Juventus delle ore 19. Infine alle 20.30 ci attende il Napoli contro gli spagnoli del Villarreal.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

MONDIALI

16:00

SERIE B

18:00

20:30

LEGA PRO

14:30

17:30

Ancona-Recanatese

Montevarchi-Rimini

AMICHEVOLI

20:30

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 17 dicembre 2022

AUSTRALIA A-LEAGUE

Wellington Phoenix – Adelaide United 03:00

Central Coast Mariners – Sydney FC 07:00

Melbourne City – Melbourne Victory 09:45

CIPRO FIRST DIVISION

APOEL – Anorthosis 18:00

Chloraka – Nea Salamis 18:00

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Fasil Kenema – Wolkite Ketema 14:00

Ethiopia Bunna – Ethiopian Insurance 17:00

Bahir Dar Kenema – Defence Force 14:00

Ethio Electric – Hadiya Hossana 17:00

FRANCIA COPPA DI FRANCE

Virois – Caen 18:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Bristol City – Stoke 16:00

Burnley – Middlesbrough 16:00

Cardiff – Blackpool 16:00

Coventry – Swansea 16:00

Huddersfield – Watford 16:00

Hull – Sunderland 16:00

Preston – QPR 16:00

West Brom – Rotherham 16:00

Norwich – Blackburn 18:30

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Cliftonville – Portadown 16:00

Glenavon – Crusaders 16:00

Linfield – Dungannon 16:00

ISRAELE LIGAT HA’AL

H. Tel Aviv – H. Haifa 14:00

Hapoel Hadera – Hapoel Jerusalem 14:00

Ashdod – H. Beer Sheva 19:30

B. Jerusalem – Netanya 19:30

ITALIA PRIMAVERA 2

Entella U19 – Viterbese U19 11:00

Lazio U19 – Spezia U19 11:00

Pisa U19 – Reggina U19 11:00

Ascoli U19 – Cosenza U19 14:00

Cremonese U19 – Como U19 14:00

Parma U19 – Alessandria U19 14:00

Benevento U19 – Perugia U19 14:30

Brescia U19 – Genoa U19 14:30

Crotone U19 – Imolese U19 14:30

Monza U19 – Cittadella U19 14:30

Pordenone U19 – Reggiana U19 14:30

Salernitana U19 – Pescara U19 14:30

Ternana U19 – Monopoli U19 14:30

Venezia U19 – Spal U19 14:30

Vicenza U19 – AlbinoLeffe U19 14:30

ITALIA SERIE B

Pisa – Brescia 18:00

Reggina – Bari 20:30

ITALIA SERIE C – GIRONE A

AlbinoLeffe – Pordenone 14:30

Juventus U23 – Virtus Verona 14:30

L.R. Vicenza – Piacenza 14:30

Novara – Trento 14:30

Padova – Mantova 14:30

Pro Patria – Sangiuliano City 14:30

Pro Sesto – FeralpiSalò 14:30

Pro Vercelli – Lecco 14:30

Renate – Arzignano 14:30

Triestina – Pergolettese 14:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Carrarese – Vis Pesaro 14:30

Cesena – Alessandria 14:30

Entella – Siena 14:30

Fiorenzuola – San Donato 14:30

Gubbio – Pontedera 14:30

Imolese – Reggiana 14:30

Ancona – Recanatese 17:30

Fermana – Torres 17:30

Montevarchi – Rimini 17:30

Olbia – Lucchese 17:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Gelbison – Monopoli 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Fezzanese – Legnano 14:30

Vado – Asti 14:30

Ligorna – Pinerolo 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Arconatese – Alcione Milano 14:30

Caronnese – Lumezzane 14:30

Citta di Varese – Franciacorta 14:30

Desenzano – Varesina 14:30

Real Calepina – Sona 14:30

Villa Valle – USD Casatese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Bolzano – Torviscosa 14:30

Caldiero Terme – Union Clodiense 14:30

Cartigliano – Montecchio Maggiore 14:30

Cjarlins Muzane – Levico Terme 14:30

Dolomiti Bellunesi – Portogruaro 14:30

Este – Montebelluna 14:30

Legnago Salus – Luparense 14:30

Mestre – Adriese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Aglianese Calcio – Prato 14:30

Correggese – Sant’Angelo 14:30

Crema – G.S. Bagnolese 14:30

Real Forte Querceta – Mezzolara 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Flaminia – Mobilieri Ponsacco 14:30

Ghivizzano Borgo – Seravezza Pozzi 14:30

Orvietana – Livorno 14:30

Poggibonsi – Tau 14:30

Terranuova Traiana – Citta di Castello 14:30

Trestina – Arezzo 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE F

Cynthialbalonga – Matese 14:30

Montegiorgio – Vastogirardi 14:30

Trastevere Calcio – Avezzano 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Atletico Uri – Palmese 1914 14:30

Lupa Frascati – Sorrento 14:30

Real Monterotondo – Cassino 14:30

Vis Artena – Ilvamaddalena 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Bitonto – Nocerina 14:30

Francavilla – Casarano 14:30

Gladiator – Afragolese 14:30

Puteolana – Lavello 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Real Aversa – Mariglianese 14:30

USD Ragusa – Licata 15:00

MESSICO COPA POR MEXICO

U.N.A.M. – Cruz Azul 02:00

Guadalajara – Mazatlan FC 04:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Singapore – Maldive 11:00

Algeria – Senegal 18:30

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

AD Sarchi (Cos) – Puntarenas FC (Cos) 01:00

Metz (Fra) – Groningen (Ned) 11:00

Katowice (Pol) – Skra (Pol) 12:00

Brentford (Eng) – Wolfsburg (Ger) 13:00

Jablonec B (Cze) – Sedmihorky (Cze) 13:00

LASK (Aut) – SpVgg Bayreuth (Ger) 13:00

Lens (Fra) – Le Havre (Fra) 13:00

Leverkusen (Ger) – Zurigo (Sui) 13:00

Lugano (Sui) – Freiburg II (Ger) 13:00

RW Essen (Ger) – Paderborn (Ger) 13:00

Newcastle (Eng) – Vallecano (Esp) 13:30

Bologna (Ita) – Gorica (Cro) 14:00

FC Emmen (Ned) – Nijmegen (Ned) 14:00

Fulham (Eng) – West Ham (Eng) 14:00

Girona (Esp) – Brest (Fra) 14:00

Heidenheim (Ger) – Mannheim (Ger) 14:00

Manchester City (Eng) – Girona (Esp) 14:00

Servette (Sui) – Utrecht (Ned) 14:00

Spezia (Ita) – Sparta Rotterdam (Ned) 14:00

Grenoble (Fra) – Annecy (Fra) 14:30

Union Berlino (Ger) – St. Gallen (Sui) 14:30

Fiorentina (Ita) – Monaco (Fra) 15:00

Hoffenheim (Ger) – Monaco 1860 (Ger) 15:00

Sassuolo (Ita) – PSV (Ned) 15:00

Clermont (Fra) – Dijon (Fra) 16:00

Duisburg (Ger) – VfB Oldenburg (Ger) 16:00

St. Etienne (Fra) – Troyes (Fra) 16:00

Angers (Fra) – Auxerre (Fra) 17:00

Lione (Fra) – Sochaux (Fra) 17:00

Betis (Esp) – Inter (Ita) 18:00

Darmstadt (Ger) – Young Boys (Sui) 18:00

Arsenal (Eng) – Juventus (Ita) 19:00

Campinense (Bra) – Potyguar (Bra) 19:00

Udinese (Ita) – Ath. Bilbao (Esp) 20:00

Napoli (Ita) – Villarreal (Esp) 20:30

Alajuelense (Cos) – Twente (Ned) 23:00

MONDO MONDIALI – PLAY OFF

Croazia – Marocco 16:00

PORTOGALLO COPPA DI LEGA

Estrela – Penafiel 20:00

Moreirense – Benfica 20:00

ROMANIA LIGA 1

Sepsi Sf. Gheorghe – U. Cluj 14:00

Univ. Craiova – Chindia Targoviste 19:30

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Libertas – Pennarossa 15:00

Tre Penne – Folgore 15:00

Virtus – Faetano 15:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Aberdeen – Celtic 13:30

Hearts – Kilmarnock 16:00

Livingston – Dundee Utd 16:00

Motherwell – St. Mirren Posticipata

Ross County – St. Johnstone 16:00

SPAGNA LALIGA2

Lugo – Granada 16:15

Mirandes – Ponferradina 16:15

Cartagena – Racing Santander 18:30

Villarreal B – Las Palmas 18:30

R. Oviedo – Gijon 21:00