La partita Montevarchi – Rimini di Sabato 17 dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Serie C – Girone B

MONTEVARCHI – Sabato 17 dicembre 2022, alle ore 17:30 riflettori puntati su Montevarchi – Rimini , gara valida per la giornata 19 del campionato Serie C – Girone B . Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima circostanza la Montevarchi ha vinto con il risultato di 1-0 . Sarà l’arbitro Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto a dover dirigere questo incontro che si disputerà presso lo stadio Stadio Gastone Brilli Peri . Sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Cerilli di Latina e Franck Loic Nana Tchato di Aprilia; quarto ufficiale Gerardo Simone Caruso di Viterbo. Pronostico a favore del Montevarchi con i bookmakers che quotano questo successo a 2.60, pareggio a 2.95 e sconfitta a 2.80. La squadra toscana , nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 1 vinta, 2 pareggiate e 2 perse; ha realizzato 7 gol e subito 8 . Il bilancio del Rimini é invece di 3 vinte, nessuna pareggiata e 2 perse nelle ultime 5; 7 reti fatte e 6 subite. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale della partita su questo stesso sito anche dal proprio tablet o smartphone. Un’ora prima circa si potranno consultare le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Sguardo alla classifica aggiornata dove la Reggiana è in vetta Serie C – Girone B con 38 , seguita da Cesena con 37 e Gubbio con 37 .

Tabellino

MONTEVARCHI: Mazzini S., Amatucci F. (dal 26′ pt Marcucci A.), Chiti L., Fiumano F., Giordani G., Jallow S., Kernezo G., Lischi L., Mane M. (dal 23′ st Cerasani J.), Nador S., Tozzuolo A. (dal 45′ st Alagna F.). A disposizione: Giusti A., Rossi A., Alagna F., Boccadamo A., Cerasani J., Italen J., Marcucci A., Pietra N., Saporiti E.

RIMINI: Galeotti C., Delcarro A., Gabbianelli G. (dal 20′ st Allievi N.), Gigli N. (dal 37′ st Laverone L.), Haveri K. (dal 10′ st Regini V.), Pasa S. (dal 10′ st Tanasa A.), Pietrangeli N., Rossetti M., Santini C., Tofanari N., Vano M. (dal 19′ st Sereni M.). A disposizione: Lazzarini D., Zaccagno A., Acquistapace A., Allievi N., De Rinaldis M., Eyango S., Laverone L., Lo Duca L., Piscitella G., Regini V., Sereni M., Tanasa A., Tonelli S.

Reti: al 3′ pt Gigli N. (Rimini) .

Ammonizioni: al 3′ pt Mane M. (Montevarchi), al 27′ st Tozzuolo A. (Montevarchi), al 32′ st Marcucci A. (Montevarchi) al 39′ pt Rossetti M. (Rimini), al 42′ pt Gabbianelli G. (Rimini), al 28′ st Gigli N. (Rimini).

Formazioni ufficiali di Montevarchi – Rimini

MONTEVARCHI (3-4-3): Mazzini; Fiumanò, Tozzuolo, Nador; Manè, Amatucci, Chiti, Lischi; Kernezo, Jallow, Giordani. A disposizione: Giusti, Rossi, Pietra, Italeng, Boccadamo, Cerasani, Marcucci, Saporiti, Alagna. Allenatore: Marco Banchini.

RIMINI (4-3-3): Galeotti; Tofanari, Pietrangeli, Gigli, Haveri; Delcarro, Pasa, Rossetti; Gabbianelli, Santini, Vano. A disposizione: Zaccagno, Lazzarini, Regini, Allievi, Acquistapace, Lo Duca, Tanasa, Laverone, Tonelli, Eyango, Piscitella, De Rinaldis, Sereni. Allenatore: Marco Gaburro.

I convocati del Rimini

Galeotti, Haveri, Tanasa, Pasa, Tonelli, Delcarro, Gabbianelli, Piscitella, Zaccagno, Regini, Gigli, Acquistapace, Rosso, Lazzarini, Sereni, Allievi, Laverona, Santini, Pietrangeli, Tofanari, Rossetti, Eyango, Vano.

Probabili formazioni

MONTEVARCHI (3-4-3): Mazzini; Fiumanò, Tozzuolo, Nador; Manè, Amatucci, Pietra, Lischi; Alagna, Jallow, Giordani. Allenatore: Marco Banchini.

RIMINI (4-3-3): Galeotti; Tofanari, Pietrangeli, Allievi, Haveri; Delcarro, Pasa, Rossetti; Gabbianelli, Santini, Piscitella. Allenatore: Marco Gaburro.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà Eleven Sports a trasmettere in diretta e in esclusiva la sfida Montevarchi – Rimini , valida per la giornata 19 del campionato Serie C – Girone B .