I risultati del 18 luglio 2026: Francia-Inghilterra in evidenza

Finale 3°-4° posto dei mondiali questa notte, in campo Juventus e Bologna per la prima amichevole. Successo dell’Aldosivi in Copa Argentina
Calcio sudamericano in apertura di questo sabato 18 luglio. Partiamo dalla Copa Argentina dove avanza l’Aldosivi vincente per 3-1 sul River Plate: dopo 12 minuti il vantaggio di Fernandez cui fa seguito alla mezz’ora il raddoppio di Cordero. Nella ripresa tris ancora di Fernandez al 12′, accorcia al 42′ Borre. Nella Serie A Betano vittoria casalinga per 2-0 del Bahia sulla Chapecoense con reti di Rodrigo su rigore al 12′ e raddoppio al 34′ di Gomez sempre nel primo tempo. Pareggiano 1-1 Fluminense e Bragantino con il botta e risposta tra Eduardo Sasha al 27′ di gioco e Ignacio nel recupero. In mezzo ben tre espulsioni, nell’ordine di Sant’Anna, John Kennedy e Fabinho.
In Bolivia poker interno del Bolivar sul Guabira mentre in Costa Rica l’Herediano supera 1-0 il Saprissa vincendo così la Recopa de Costa Rica. In Ecuador 2-1 del Delfin sul Macara, in Uruguay 2-1 dei Wanderers sul Nacional e in Perù colpo esterno del Melgar sul Cienciano per 3-1. Nella Liga MX tutti successi in trasferta per 3-2 del Cruz Azul sull’Atletico San Luis e dell’Atlas sul Leon, 1-0 invece del Puebla su Juarez. Nella Canadian Premier League pareggiano 1-1 Atletico Ottawa e Inter Toronto mentre Vancouver supera 5-1 il Supra du Quebec in trasferta.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare selezionate per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. Alle ore 23 in campo Francia e Inghilterra per la finale mondiale 3°-4° posto, al via diverse amichevole che coinvolgono squadre di club italiane, dal Bologna già in campo contro il Banfield alla Juventus, quindi anche Sampdoria, Monza e Palermo.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 18 LUGLIO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
ARGENTINA: COPA ARGENTINA
River Plate - Aldosivi [Qualificato]: Aldosivi 1-3 (Finale)
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
Bolivar - Guabira 4-0 (Finale)
Always Ready - Universitario de Vinto 21:00
BRASILE: SERIE A BETANO
Bahia - Chapecoense-SC 2-0 (Finale)
Fluminense - Bragantino2 1-1 (Finale)
Mirassol - Gremio 2-1 (Finale)
BULGARIA: PARVA LIGA
Septemvri Sofia - Arda 18:00
Ludogorets - Lok. Plovdiv 20:15
CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE
Atl. Ottawa - Inter Toronto 1-1 (Finale)
Supra du Quebec - Vancouver FC 1-5 (Finale)
Cavalry - HFX Wanderers 21:00
CINA: SUPER LEAGUE
Chongqing Tonglianglong - Zhejiang Professional 0-1 (Intervallo)
Dalian Yingbo - Shandong Taishan 1-0 (*)
Shanghai Shenhua - Tianjin Jinmen Tiger 0-0 (*)
Wuhan Three Towns - Shenzhen Xinpengcheng 14:00
COSTARICA: RECOPA DE COSTA RICA
Herediano [Vincitore]: Herediano - Saprissa 1-0 (Finale)
ECUADOR: LIGA PRO
Delfin - Macara 2-1 (Finale)
Dep. Cuenca - U. Catolica 21:00
LDU Quito - Leones del Norte 23:30
ELITESERIENNORVEGIA:
HamKam - Tromsø 14:00
Kristiansund - Sarpsborg 08 16:00
Lilleström - KFUM Oslo 16:00
Start - Rosenborg 16:00
Molde - Brann 18:00
Viking - Sandefjord 18:00
ESTONIA: MEISTRILIIGA
Narva - Parnu JK Vaprus 16:00
FINLANDIA: VEIKKAUSLIIGA
HJK - VPS 14:00
Oulu - Gnistan 16:00
SJK - KuPS 16:00
FINLANDIA: YKKOSLIIGA
Ekenas - JaPS 15:00
KTP - PK-35 16:00
IRLANDA: FAI CUP
Bangor Celtic - College Corinthians 15:00
Douglas Hall - Castlebar Celtic 16:00
Janesboro - Sligo Rovers 17:30
Baldoyle Utd. - Longford 18:00
ISLANDA: BESTA DEILD KARLA
Thor Akureyri - Vikingur Reykjavik 18:00
Valur - Fram 21:15
ISRAELE: TOTO CUP - QUALIFICAZIONE - PLAY OFFS
B. Jerusalem - H. Tel Aviv 19:30
K LEAGUE 1SUD COREA:
Daejeon - Ulsan HD 2-1 (*)
Gangwon - Gimcheon Sangmu 2-0 (*)
Incheon - Jeonbuk 1-0 (*)
Jeju SK - Pohang 0-1 (*)
KAZAKISTAN: PREMIER LEAGUE
Okzhetpes - Zhetysu 14:00
Kyzylzhar - Tobol 15:00
Zhenis - Ulytau 15:00
Atyrau - Kairat Almaty 17:00
Kaisar - Kaspij Aktau 17:00
LETTONIA: VIRSLIGA
Riga FC - Tukums 2000 18:00
LITUANIA: TOPLYGA
Kauno Zalgiris - FA Siauliai 18:00
MAROCCO: BOTOLA PRO - SPAREGGIO
Amal Tiznit - Dcheira 18:00
MESSICO: LIGA MX - APERTURA
Atl. San Luis - Cruz Azul 2-3 (Finale)
Leon - Atlas 2-3 (Finale)
Juarez - Puebla 0-1 (Finale)
MONDO: AMICHEVOLI PER CLUB
Bologna (Ita) - Bielefeld (Ger) 0-3 (*)
Basilea (Sui) - Juventus (Ita) 15:30
Ingolstadt (Ger) - Palermo (Ita) 16:00
Sampdoria (Ita) - Taverne (Sui) 17:00
Monza (Ita) - Pro Vercelli (Ita) 18:00
Udinese (Ita) - Istra 1961 (Cro) 18:00
MONDO: MONDIALI - PLAY OFF
Francia - Inghilterra 23:00
PERU: LIGA 1 - CLAUSURA
Cienciano - Melgar 1-3 (Finale)
Moquegua - Comerciantes Unidos 18:00
AD Tarma - U. de Deportes 20:15
Grau - Cajamarca 22:30
PRVA LIGASLOVENIA:
Radomlje - Grosuplje 18:00
O. Ljubljana - Bravo 20:15
ROMANIA: SUPERLIGA
Otelul - CFR Cluj 17:30
Univ. Craiova - UTA Arad 20:15
RUSSIA: SUPERCOPPA
Zenit - Sp. Mosca 18:30
SCOZIA: LEAGUE CUP
Airdrieonians - Annan 16:00
Alloa - Stranraer 16:00
Ayr - Edinburgh City 16:00
Brechin - Stenhousemuir 16:00
Brora Rangers - Queen of South 16:00
Cove Rangers - St. Mirren 16:00
East Kilbride - Dumbarton 16:00
Elgin - Kilmarnock 16:00
Hamilton - Raith 16:00
Linlithgow Rose - Inverness 16:00
Livingston - Partick Thistle 16:00
Ross County - Clyde 16:00
St. Johnstone - Morton 16:00
Stirling - Montrose 16:00
Aberdeen - Queen's Park 18:00
Dundee Utd - Arbroath 20:00
SERBIA: SUPER LIGA
Novi Pazar - Radnicki 1923 20:00
Zemun - Partizan 20:00
SVEZIA: ALLSVENSKAN
AIK Stockholm - GAIS 15:00
SVEZIA: SUPERETTAN
Oddevold - Varberg 1-1 (Intervallo)
Östersund - Landskrona 15:00
Öster - Brage 17:00
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - TORNEO INTERMEDIO
Nacional - Wanderers 1-2 (Finale)
Progreso - Maldonado 17:30
Penarol - Boston River 21:00
USA: MLS
Nashville SC - Atlanta Utd 1-0 (Finale)
Los Angeles Galaxy - Los Angeles FC 0-3 (Finale)
USA: USL CHAMPIONSHIP
Pittsburgh - Louisville City 18:00