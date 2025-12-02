Risultati calcio live, martedì 2 dicembre 2025: Juventus-Udinese in Coppa Italia

In programma il primo ottavo di finale, turno infrasettimanale in Premier League, Barça-Atletico in Liga. Successo del Racing Club in Argentina
Calcio argentino in apertura del programma di questo martedì 2 dicembre. Partiamo dal quarto di finale dei playoff Torneo Betano con il successo ai rigori del Club Racing sul Tigre. Dopo lo 0-0 dei regolamentari con il rosso di Arias nel recupero e nei supplementari dove sono andati fuori per doppia ammonizione Martirena Torres e Sosa, al dischetto fatali gli errori di Cardona e Laso.
In Cile vittoria di misura dell’A. Italiano sulla Nublense e in Colombia pareggiano 1-1 Ind. Medellin e America de Cali. Terminata anche la prima delle quattro partite previste per la Coppa di Turchia. Poker esterno del Konyaspor sul Musspor. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti.
Al via gli ottavi di finale della Coppa Italia con Juventus-Udinese alle ore 21 mentre in Inghilterra troviamo tre anticipi di Premier League turno infrasettimanale e uno della Championship. Si giocano due sfide di Arab Cup ovvero Egitto-Kuwait alle 15:30 e Arabia Saudita-Oman. Giornata di Coppa in Germania con Dortmund-Leverkusen in evidenza alle 21 mentre nella Liga grande attesa per il big match Barcellona-Atletico Madrid allo stesso orario.
ARGENTINA: TORNEO BETANO – CLAUSURA – PLAY OFFS
Racing Club [Qualificato] – Tigre 1-0 (Dopo Rigori)
ARMENIA: PREMIER LEAGUE
Van – Noah 0-0 (Finale)
BELGIO: COPPA DEL BELGIO
Beerschot VA – RAAL La Louviere [Qualificato] 1-2 (Finale)
Dender [Qualificato] – St. Liege 3-2 (Finale)
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
GV San Jose – SA Bulo Bulo 1-5 (Finale)
BRASILE: SERIE A BETANO
Vasco – Mirassol 0-2 (Finale)
BULGARIA: PARVA LIGA
Montana – Lok. Sofia 1-2 (Finale)
Arda – Botev Plovdiv 0-0 (Finale)
CILE: LIGA DE PRIMERA
A. Italiano – Nublense 1-0 (Finale)
U. De Chile – Coquimbo 1-1 (Finale)
COLOMBIA: PRIMERA A – CLAUSURA – QUADRANGOLARE
Ind. Medellin – America De Cali 1-1 (Finale)
EUROPA: UEFA NATIONS LEAGUE – FEMMINILE – LEAGUE A – PLAY OFF
Spagna D [Vincitore] – Germania D 3-0 (Finale)
Svezia D – Francia D [Vincitore] 2-2 (Dopo Suppl.)
GERMANIA: DFB POKAL
Hertha [Qualificato] – Kaiserslautern 6-1 (Finale)
Monchengladbach – St. Pauli [Qualificato] 1-2 (Finale)
Dortmund – Leverkusen [Qualificato] 0-1 (Finale)
RB Lipsia [Qualificato] – Magdeburg 3-1 (Finale)
GRECIA: COPPA DI GRECIA
Volos – PAE Egaleo 6-0 (Finale)
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Blackburn – Ipswich 1-1 (Finale)
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Bournemouth – Everton 0-1 (Finale)
Fulham – Manchester City 4-5 (Finale)
Newcastle – Tottenham 2-2 (Finale)
ISRAELE: LIGAT HA’AL
Sakhnin – Kiryat Shmona 1-1 (Finale)
Hapoel Jerusalem – Maccabi Bnei Raina 1-2 (Finale)
H. Petah Tikva – H. Beer Sheva 1-1 (Finale)
M. Haifa – H. Tel Aviv 2-1 (Finale)
ITALIA: COPPA ITALIA
Juventus [Qualificato] – Udinese 2-0 (Finale)
ITALIA: COPPA ITALIA PRIMAVERA
Torino U20 – Parma U20 [Qualificato] 0-2 (Finale)
MONDO: FIFA ARAB CUP
Marocco – Comoros 3-1 (Finale)
Egitto – Kuwait 1-1 (Finale)
Arabia Saudita – Oman 2-1 (Finale)
OLANDA: EREDIVISIE
Ajax – Groningen 2-0 (Finale)
POLONIA: COPPA DI POLONIA
Lechia – Gornik Zabrze [Qualificato] 1-3 (Finale)
Pogon Szczecin – Widzew Lodz [Qualificato] 0-1 (Finale)
SERBIA: COPPA DI SERBIA
Zeleznicar Pancevo – Trayal Krusevac [Qualificato] 1-2 (Finale)
SPAGNA: COPA DEL REY
Ebro – Osasuna [Qualificato] 3-5 (Finale)
Numancia – Maiorca [Qualificato] 2-3 (Finale)
Portugalete – Alaves [Qualificato] 0-3 (Finale)
Racing Club Ferrol – Huesca [Qualificato] 0-2 (Finale)
Guadalajara [Qualificato] – Ceuta 1-0 (Finale)
Navalcarnero – Getafe [Qualificato] 2-3 (Dopo Suppl.)
SPAGNA: LALIGA
Barcellona – Atl. Madrid 3-1 (Finale)
SUDAFRICA: BETWAY PREMIERSHIP
Golden Arrows – AmaZulu 0-1 (Finale)
Orlando – Richards Bay Posticipata
SVIZZERA: COPPA DI SVIZZERA
Lausanne Ouchy [Qualificato] – Winterthur 1-0 (Finale)
Nyonnais – Xamax [Qualificato]1-2 (Dopo Rigori)
Cham – Grasshoppers [Qualificato] 1-2 (Finale)
TURCHIA: COPPA DI TURCHIA – QUALIFICAZIONE
Musspor – Konyaspor [Qualificato] 1-4 (Finale)
Keciorengucu [Qualificato] – Kayserispor 2-0 (Dopo Suppl.)
Rizespor [Qualificato] – Pendikspor 6-1 (Finale)
Sakaryaspor – Genclerbirligi [Qualificato] 0-5 (Finale)