Risultati calcio live, martedì 2 dicembre 2025: Juventus-Udinese in Coppa Italia

In programma il primo ottavo di finale, turno infrasettimanale in Premier League, Barça-Atletico in Liga. Successo del Racing Club in Argentina

Calcio argentino in apertura del programma di questo martedì 2 dicembre. Partiamo dal quarto di finale dei playoff Torneo Betano con il successo ai rigori del Club Racing sul Tigre. Dopo lo 0-0 dei regolamentari con il rosso di Arias nel recupero e nei supplementari dove sono andati fuori per doppia ammonizione Martirena Torres e Sosa, al dischetto fatali gli errori di Cardona e Laso.

In Cile vittoria di misura dell’A. Italiano sulla Nublense e in Colombia pareggiano 1-1 Ind. Medellin e America de Cali. Terminata anche la prima delle quattro partite previste per la Coppa di Turchia. Poker esterno del Konyaspor sul Musspor. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti.

Al via gli ottavi di finale della Coppa Italia con Juventus-Udinese alle ore 21 mentre in Inghilterra troviamo tre anticipi di Premier League turno infrasettimanale e uno della Championship. Si giocano due sfide di Arab Cup ovvero Egitto-Kuwait alle 15:30 e Arabia Saudita-Oman. Giornata di Coppa in Germania con Dortmund-Leverkusen in evidenza alle 21 mentre nella Liga grande attesa per il big match Barcellona-Atletico Madrid allo stesso orario.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 2 DICEMBRE 2025

ARGENTINA: TORNEO BETANO – CLAUSURA – PLAY OFFS

Racing Club [Qualificato] – Tigre 1-0 (Dopo Rigori)

ARMENIA: PREMIER LEAGUE

Van – Noah 0-0 (Finale)

BELGIO: COPPA DEL BELGIO

Beerschot VA – RAAL La Louviere [Qualificato] 1-2 (Finale)

Dender [Qualificato] – St. Liege 3-2 (Finale)

BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

GV San Jose – SA Bulo Bulo 1-5 (Finale)

BRASILE: SERIE A BETANO

Vasco – Mirassol 0-2 (Finale)

BULGARIA: PARVA LIGA

Montana – Lok. Sofia 1-2 (Finale)

Arda – Botev Plovdiv 0-0 (Finale)

CILE: LIGA DE PRIMERA

A. Italiano – Nublense 1-0 (Finale)

U. De Chile – Coquimbo 1-1 (Finale)

COLOMBIA: PRIMERA A – CLAUSURA – QUADRANGOLARE

Ind. Medellin – America De Cali 1-1 (Finale)

EUROPA: UEFA NATIONS LEAGUE – FEMMINILE – LEAGUE A – PLAY OFF

Spagna D [Vincitore] – Germania D 3-0 (Finale)

Svezia D – Francia D [Vincitore] 2-2 (Dopo Suppl.)

GERMANIA: DFB POKAL

Hertha [Qualificato] – Kaiserslautern 6-1 (Finale)

Monchengladbach – St. Pauli [Qualificato] 1-2 (Finale)

Dortmund – Leverkusen [Qualificato] 0-1 (Finale)

RB Lipsia [Qualificato] – Magdeburg 3-1 (Finale)

GRECIA: COPPA DI GRECIA

Volos – PAE Egaleo 6-0 (Finale)

INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Blackburn – Ipswich 1-1 (Finale)

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Bournemouth – Everton 0-1 (Finale)

Fulham – Manchester City 4-5 (Finale)

Newcastle – Tottenham 2-2 (Finale)

ISRAELE: LIGAT HA’AL

Sakhnin – Kiryat Shmona 1-1 (Finale)

Hapoel Jerusalem – Maccabi Bnei Raina 1-2 (Finale)

H. Petah Tikva – H. Beer Sheva 1-1 (Finale)

M. Haifa – H. Tel Aviv 2-1 (Finale)

ITALIA: COPPA ITALIA

Juventus [Qualificato] – Udinese 2-0 (Finale)

ITALIA: COPPA ITALIA PRIMAVERA

Torino U20 – Parma U20 [Qualificato] 0-2 (Finale)

MONDO: FIFA ARAB CUP

Marocco – Comoros 3-1 (Finale)

Egitto – Kuwait 1-1 (Finale)

Arabia Saudita – Oman 2-1 (Finale)

OLANDA: EREDIVISIE

Ajax – Groningen 2-0 (Finale)

POLONIA: COPPA DI POLONIA

Lechia – Gornik Zabrze [Qualificato] 1-3 (Finale)

Pogon Szczecin – Widzew Lodz [Qualificato] 0-1 (Finale)

SERBIA: COPPA DI SERBIA

Zeleznicar Pancevo – Trayal Krusevac [Qualificato] 1-2 (Finale)

SPAGNA: COPA DEL REY

Ebro – Osasuna [Qualificato] 3-5 (Finale)

Numancia – Maiorca [Qualificato] 2-3 (Finale)

Portugalete – Alaves [Qualificato] 0-3 (Finale)

Racing Club Ferrol – Huesca [Qualificato] 0-2 (Finale)

Guadalajara [Qualificato] – Ceuta 1-0 (Finale)

Navalcarnero – Getafe [Qualificato] 2-3 (Dopo Suppl.)

SPAGNA: LALIGA

Barcellona – Atl. Madrid 3-1 (Finale)

SUDAFRICA: BETWAY PREMIERSHIP

Golden Arrows – AmaZulu 0-1 (Finale)

Orlando – Richards Bay Posticipata

SVIZZERA: COPPA DI SVIZZERA

Lausanne Ouchy [Qualificato] – Winterthur 1-0 (Finale)

Nyonnais – Xamax [Qualificato]1-2 (Dopo Rigori)

Cham – Grasshoppers [Qualificato] 1-2 (Finale)

TURCHIA: COPPA DI TURCHIA – QUALIFICAZIONE

Musspor – Konyaspor [Qualificato] 1-4 (Finale)

Keciorengucu [Qualificato] – Kayserispor 2-0 (Dopo Suppl.)

Rizespor [Qualificato] – Pendikspor 6-1 (Finale)

Sakaryaspor – Genclerbirligi [Qualificato] 0-5 (Finale)