Risultati calcio live, domenica 2 novembre 2025: Milan-Roma in evidenza

In Serie A lunch match Verona-Inter, si gioca anche Parma-Bologna, Fiorentina-Lecce e Torino-Pisa, in Europa turno casalingo per Barça e City. Successo dell’Independiente in Argentina

Il calcio argentino tra i campionati in apertura di questa domenica 2 novembre. Partiamo dal Torneo Betano dove per la 14° giornata registriamo il successo per 3-0 dell’Independiente sull’Atletico Tucuman: uno due micidiale nel primo tempo di Abaldo e Avalos al 25′ e 30′ e tris di Loyola dal 10′ della ripresa. Tre minuti più tardi rosso per Galvan e nei minuti finali espulsione anche per Ferreira Namandu e rigore fallito da Avalos. Nella Serie A Betano in Brasile altro 3-0 ma del Flamengo sullo Sport Recife: succede tutto nella ripresa con il vantaggio di Bruno Henrique al 6′ e raddoppio al quarto d’ora quindi il tris di de Arrascaeta al 22′ e nel finale espulsione per Evertton Araujo.

In Paraguay pareggio per 2-2 tra Libertad e Olimpia Asuncion e in Perù 1-0 casalingo del Deportivo Garcilaso sul Tarma. In Venezuela vittoria esterna del Carabobo per 2-1 sul Deportivo Tachira e nella MLS in USA prosegue la corsa del Vancouver Whitecaps vincente sul Dallas ai rigori. In Costa Rica due colpi esterni dello Zeledon per 2-1 sul Puntaneras e del Saprissa per 3-1 sul Guadalupe. In Messico per la Liga MX abbiamo la vittoria casalinga per 2-0 del Club America su Leon e due pareggi, quello senza reti tra Atlas e Toluca e per 1-1 tra Monterrey e Tigres. Nella Liga de Expansion MX bene Tampic Madero 3-1 in casa sull’Alabrijes Oaxaca e 1-0 esterno per Atletico La Paz e Atletico Morelia rispettivamente contro Tepatitlan de Morelos e Tlaxcala.

Nella Super League cinese vittoria del Qingdao Hainiu per 1-0 sul Wuhan Three Towns e nella K1 League vittoria di Gwangiu sul Jeju SK 2-0 e pareggi per 1-1 tra Suwon e Daegue. Nell’A-League segno X tra Central Coast Mariners e Wellington Phoenix in virtù del botta e risposta tra Eze al 4′ di gioco e James Ngor al 7′ della ripresa.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A partiamo con il lunch match Verona-Inter delle 12:30 quindi alle ore 15 troviamo sia Fiorentina-Lecce che Torino-Pisa, alle 18 è la volta di Parma-Bologna mentre alle 20:45 big match tra Milan e Roma. Si gioca anche in Serie B con 5 partite, in Lega Pro e Serie D oltre che Campionato Primavera 1 e Serie A femminile. In Europa si gioca nei principali campionati con Barcellona-Elche delle ore 18:30 per la Liga e Manchester City-Bournemouth delle 17:30 in Premier League dove si gioca anche l’FA Cup.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 2 NOVEMBRE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

ARGENTINA: TORNEO BETANO – CLAUSURA

Independiente – Atl. Tucuman2 3-0 (Finale)

Estudiantes – Boca Juniors 1-2 (Finale)

Godoy Cruz – San Martin S.J. 0-0 (Finale)

AUSTRALIA: A-LEAGUE

Central Coast Mariners – Wellington Phoenix 1-1 (Finale)

AUSTRIA: BUNDESLIGA

Salzburg – Ried 4-1 (Finale)

Wolfsberger – Tirol 0-0 (Finale)

SK Rapid – Sturm Graz 2-1 (Finale)

BELGIO: JUPILER LEAGUE

Westerlo – Genk 0-1 (Finale)

Leuven – Gent 4-0 (Finale)

St. Truiden – Anversa 1-0 (Finale)

RAAL La Louviere – Cercle Brugge 2-1 (Finale)

BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Academia del Balompie – The Strongest 1-2 (Finale)

Tomayapo – Wilstermann 6-1 (Finale)

BRASILE: SERIE A BETANO

Flamengo – Sport Recife 3-0 (Finale)

Bahia – Bragantino 2-1 (Finale)

Ceara – Fluminense 2-0 (Finale)

Corinthians – Gremio 2-0 (Finale)

Internacional – Atletico-MG 0-0 (Finale)

Juventude – Palmeiras 0-2 (Finale)

BULGARIA: PARVA LIGA

CSKA Sofia – Montana 3-1 (Finale)

Arda – Levski 0-3 (Finale)

Cherno More – Ludogorets 0-0 (Finale)

CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE – PLAY OFF

Forge – Cavalry 0-1 (Finale)

CILE: LIGA DE PRIMERA

Huachipato – U. De Chile 1-0 (Finale)

Coquimbo – U. Calera 2-0 (Finale)

U. Catolica – O’Higgins 0-2 (Finale)

CINA: SUPER LEAGUE

Qingdao Hainiu – Wuhan Three Towns 1-0 (Finale)

Yunnan Yukun – Qingdao West Coast 1-0 (Finale)

CROAZIA: HNL

Slaven Belupo – Hajduk Split 0-0 (Finale)

Osijek – Varazdin 0-0 (Finale)

DANIMARCA: SUPERLIGA

Viborg – Randers 3-2 (Finale)

Sonderjyske – Vejle 2-1 (Finale)

Nordsjaelland – Odense 2-4 (Finale)

Silkeborg – Brondby 0-2 (Finale)

ECUADOR: LIGA PRO – GRUPPO RETROCESSIONE

Vinotinto – Manta 2-0 (Finale)

ECUADOR: LIGA PRO – POSTI

Macara – Emelec 3-0 (Finale)

EGITTO: PREMIER LEAGUE

Pyramids – Al Ittihad 2-1 (Finale)

Zamalek – El Gaish 3-1 (Finale)

Al Ahly – Al Masry 0-0 (Finale)

Ceramica Cleopatra – Petrojet 2-1 (Finale)

FRANCIA: LIGUE 1

Rennes – Strasburgo 4-1 (Finale)

Lens – Lorient 3-0 (Finale)

Lilla – Angers 1-0 (Finale)

Nantes – Metz 0-2 (Finale)

Tolosa – Le Havre 0-0 (Finale)

Brest – Lione 0-0 (Finale)

GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Bochum – Magdeburg 2-0 (Finale)

Dusseldorf – Kaiserslautern 1-1 (Finale)

Paderborn – Furth 2-1 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA

Colonia – Amburgo2 4-1 (Finale)

Wolfsburg – Hoffenheim 2-3 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA – FEMMINILE

Jena D – Leverkusen D 2-4 (Finale)

Hamburger SV D – Eintracht Frankfurt D 0-4 (Finale)

GRECIA: SUPER LEAGUE

AEL Larissa – Levadiakos 0-2 (Finale)

Panserraikos – PAOK 0-5 (Finale)

AEK – Panetolikos 1-0 (Finale)

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

West Ham – Newcastle 3-1 (Finale)

Manchester City – Bournemouth 3-1 (Finale)

ISRAELE: LIGAT HA’AL

Kiryat Shmona – Netanya 1-2 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 1

Lazio U20 – Milan U20 1-1 (Finale)

Lecce U20 – Cremonese U20 2-1 (Finale)

Cesena U20 – Cagliari U20 2-1 (Finale)

Bologna U20 – Roma U20 0-1 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 2

Palermo U19 – Avellino U19 2-2 (Finale)

Crotone U19 – Empoli U19 0-5 (Finale)

ITALIA: SERIE A

Verona – Inter 1-2 (Finale)

Fiorentina – Lecce 0-1 (Finale)

Torino – Pisa 2-2 (Finale)

Parma – Bologna 1-3 (Finale)

Milan – Roma 1-0 (Finale)

ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Roma D – Inter D 3-0 (Finale)

Juventus D – Ternana D 2-1 (Finale)

Sassuolo D – Fiorentina D 0-1 (Finale)

ITALIA: SERIE B

Bari – Cesena 1-0 (Finale)

Catanzaro – Venezia 2-1 (Finale)

Modena – Juve Stabia 3-0 (Finale)

Monza – Spezia 1-0 (Finale)

Sampdoria – Mantova 0-1 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

Triestina – Brescia 0-1 (Finale)

Cittadella – Pro Vercelli 2-1 (Finale)

L.R. Vicenza – Giana Erminio 2-1 (Finale)

Lecco – Arzignano 5-1 (Finale)

Lumezzane – Renate 0-0 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE B

Livorno – Forlì 2-3 (Finale)

Gubbio – Ternana 3-3 (Finale)

Torres – Carpi 0-1 (Finale)

Pontedera – Perugia 2-2 (Finale)

Ravenna – Ascoli 1-0 (Finale)

Sambenedettese – Guidonia 0-1 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE C

Crotone – Trapani 1-2 (Finale)

Potenza – Foggia 3-0 (Finale)

Giugliano – Siracusa 2-1 (Finale)

Latina – Salernitana 0-0 (Finale)

Benevento – Sorrento 1-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE A

Club Milano – Gozzano 2-1 (Finale)

Derthona FbC – Cairese 1-2 (Finale)

Saluzzo – Chisola 2-3 (Finale)

Sestri Levante – Valenzana 1-1 (Finale)

Varese FC – Asti 0-2 (Finale)

Celle Varazze – AS Biellese 3-1 (Finale)

Imperia – Lavagnese 1-2 (Finale)

Ligorna – Vado 1-0 (Finale)

Sanremese – NovaRomentin 2-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE B

Caldiero Terme – Breno 2-1 (Finale)

Castellanzese – Varesina 2-1 (Finale)

Ciserano-Bergamo – Folgore Caratese 1-2 (Finale)

Leon – Brusaporto 0-1 (Finale)

Milan U23 – Oltrepo 2-1 (Finale)

Pavia – Villa Valle 4-0 (Finale)

Scanzorosciate – Vogherese 0-0 (Finale)

USD Casatese – Sondrio 4-2 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE C

Altavilla – Luparense 1-0 (Finale)

Conegliano – Brian Lignano 1-0 (Finale)

Este – Campodarsego 0-0 (Finale)

Mestre – Calvi Noale 2-0 (Finale)

Portogruaro – Adriese 0-3 (Finale)

San Luigi – Union Clodiense 0-0 (Finale)

Treviso – Cjarlins Muzane 1-0 (Finale)

Vigasio – Bassano 0-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE D

Cittadella Vis Modena – Crema 2-1 (Finale)

Desenzano – Pro Sesto 2-2 (Finale)

Imolese – Sant’Angelo 1-1 (Finale)

Piacenza – Correggese 2-1 (Finale)

Pistoiese – Lentigione 1-0 (Finale)

Pro Palazzolo – Tuttocuoio 1-1 (Finale)

Rovato Vertovese – Trevigliese 2-1 (Finale)

Sangiuliano City – SCD Progresso 2-1 (Finale)

Sasso Marconi – Tropical Coriano 2-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE E

Cannara – Camaiore 2-1 (Finale)

Follonica Gavorrano – Foligno 0-2 (Finale)

Orvietana – Trestina 1-2 (Finale)

Poggibonsi – Seravezza Pozzi 1-1 (Finale)

Scandicci – Grosseto 1-2 (Finale)

Siena – Prato 0-0 (Finale)

Tau – Montevarchi 3-0 (Finale)

Terranuova Traiana – San Donato 1-0 (Finale)

Vivi Altotevere – Ghiviborgo 1-2 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE F

Ancona – Giulianova 1-0 (Finale)

Atletico Ascoli – Unipomezia 0-0 (Finale)

L’Aquila – Vigor Senigallia 1-0 (Finale)

Notaresco Calcio – Sora 2-0 (Finale)

Ostiamare – Teramo 0-0 (Finale)

Recanatese – Castelfidardo 3-1 (Finale)

Sammaurese – Fossombrone 0-1 (Finale)

San Marino Calcio – Chieti 2-0 (Finale)

Termoli – Maceratese 2-2 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE G

Scafatese – Latte Dolce 2-2 (Finale)

Anzio Calcio 1924 – Valmontone 0-3 (Finale)

Monastir – Flaminia 2-2 (Finale)

Montespaccato – Budoni 0-1 (Finale)

Nocerina – Cassino 2-0 (Finale)

Olbia – Ischia 1-1 (Finale)

Palmese 1914 – Real Monterotondo 1-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE H

Gravina – Sarnese 5-1 (Finale)

Real Normanna – Pompei 1-0 (Finale)

SS Nola 1925 – Virtus Francavilla 3-2 (Finale)

Citta di Fasano – Francavilla 3-2 (Finale)

A.C Nardò – Acerrana 4-0 (Finale)

Heraclea – Fidelis Andria 1-1 (Finale)

Martina Calcio – Barletta 0-0 (Finale)

Paganese – Manfredonia 1-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE I

Castrumfavara – Vigor Lamezia 1-1 (Finale)

Gelbison – Savoia 2-6 (Finale)

Paternò – Athletic Palermo 3-2 (Finale)

Sambiase – Sancataldese 2-0 (Finale)

Vibonese – USD Ragusa 0-1 (Finale)

Milazzo – Gela 1-0 (Finale)

Nissa – ACR Messina 1-0 (Finale)

Reggina – Igea Virtus 0-1 (Finale)

MAROCCO: BOTOLA PRO

Maghreb Fez – Safi 4-0 (Finale)

Difaa El Jadidi – FAR Rabat 0-4 (Finale)

FUS Rabat – Agadir 1-2 (Finale)

Wydad – Tanger 2-0 (Finale)

MONDO: MONDIALI U17 – FEMMINILE – PLAY OFF

Francia U17 D – Olanda U17 D [Qualificato] 2-3 (Dopo Rigori)

Messico U17 D [Qualificato] – Italia U17 D 1-0 (Dopo Rigori)

MONTENEGRO: PRVA CRNOGORSKA LIGA

Buducnost – Mladost DG 0-1 (Finale)

Jezero – Arsenal Tivat 2-0 (Finale)

Petrovac – Decic 1-1 (Finale)

NORVEGIA: ELITESERIEN

Strömsgodset – Viking 1-2 (Finale)

Bryne – Brann 2-1 (Finale)

Fredrikstad – Kristiansund 3-1 (Finale)

HamKam – Sandefjord 3-1 (Finale)

KFUM Oslo – Haugesund 1-4 (Finale)

Tromsø – Sarpsborg 08 4-0 (Finale)

OLANDA: EREDIVISIE

Heracles – Zwolle 8-2 (Finale)

Groningen – Twente 1-1 (Finale)

Sparta Rotterdam – Alkmaar 0-1 (Finale)

Utrecht – Nijmegen 1-0 (Finale)

PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

AFS – Tondela 2-2 (Finale)

Arouca – Moreirense 0-2 (Finale)

FC Porto – Braga 2-1 (Finale)

RUSSIA: PREMIER LEAGUE

Orenburg – Sochi 3-1 (Finale)

Baltika – Akhmat Grozny 2-0 (Finale)

Krasnodar2 – Sp. Mosca 2-1 (Finale)

SPAGNA: LALIGA

Levante – Celta Vigo 1-2 (Finale)

Alaves – Espanyol 2-1 (Finale)

Barcellona – Elche 3-1 (Finale)

Betis – Maiorca 3-0 (Finale)

SPAGNA: LALIGA2

Andorra – Cadice 0-0 (Finale)

Cordoba – Ceuta 2-0 (Finale)

Gijon – Las Palmas 0-0 (Finale)

Castellon – Malaga 2-1 (Finale)

Saragozza – La Coruna 0-2 (Finale)

SVEZIA: ALLSVENSKAN

Elfsborg – AIK Stockholm 0-3 (Finale)

Halmstad – Brommapojkarna 0-0 (Finale)

Djurgarden – Göteborg 0-0 (Finale)

GAIS – Öster 1-1 (Finale)

SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Lugano – St. Gallen 1-0 (Abbandonata)

Luzern – Grasshoppers 6-0 (Finale)

Young Boys – Basilea 0-0 (Finale)

TURCHIA: SUPER LIG

Konyaspor – Samsunspor 1-3 (Finale)

Kayserispor – Kasimpasa 3-2 (Finale)

Besiktas – Fenerbahce 2-3 (Finale)

UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Zorya – Rukh Lviv 1-0 (Finale)

Shakhtar – Dyn. Kyiv 3-1 (Finale)

UNGHERIA: NB I.

DVTK – Ujpest 1-3 (Finale)

Debrecen – Zalaegerszeg 2-1 (Finale)

URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA – CLAUSURA

River Plate – Miramar 1-1 (Finale)

Racing Montevideo – Danubio 1-2 (Finale)

Penarol – Defensor Sp. 2-1 (Finale)