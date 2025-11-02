Risultati calcio live, domenica 2 novembre 2025: Milan-Roma in evidenza

In Serie A lunch match Verona-Inter, si gioca anche Parma-Bologna, Fiorentina-Lecce e Torino-Pisa, in Europa turno casalingo per Barça e City. Successo dell’Independiente in Argentina
Il calcio argentino tra i campionati in apertura di questa domenica 2 novembre. Partiamo dal Torneo Betano dove per la 14° giornata registriamo il successo per 3-0 dell’Independiente sull’Atletico Tucuman: uno due micidiale nel primo tempo di Abaldo e Avalos al 25′ e 30′ e tris di Loyola dal 10′ della ripresa. Tre minuti più tardi rosso per Galvan e nei minuti finali espulsione anche per Ferreira Namandu e rigore fallito da Avalos. Nella Serie A Betano in Brasile altro 3-0 ma del Flamengo sullo Sport Recife: succede tutto nella ripresa con il vantaggio di Bruno Henrique al 6′ e raddoppio al quarto d’ora quindi il tris di de Arrascaeta al 22′ e nel finale espulsione per Evertton Araujo.
In Paraguay pareggio per 2-2 tra Libertad e Olimpia Asuncion e in Perù 1-0 casalingo del Deportivo Garcilaso sul Tarma. In Venezuela vittoria esterna del Carabobo per 2-1 sul Deportivo Tachira e nella MLS in USA prosegue la corsa del Vancouver Whitecaps vincente sul Dallas ai rigori. In Costa Rica due colpi esterni dello Zeledon per 2-1 sul Puntaneras e del Saprissa per 3-1 sul Guadalupe. In Messico per la Liga MX abbiamo la vittoria casalinga per 2-0 del Club America su Leon e due pareggi, quello senza reti tra Atlas e Toluca e per 1-1 tra Monterrey e Tigres. Nella Liga de Expansion MX bene Tampic Madero 3-1 in casa sull’Alabrijes Oaxaca e 1-0 esterno per Atletico La Paz e Atletico Morelia rispettivamente contro Tepatitlan de Morelos e Tlaxcala.
Nella Super League cinese vittoria del Qingdao Hainiu per 1-0 sul Wuhan Three Towns e nella K1 League vittoria di Gwangiu sul Jeju SK 2-0 e pareggi per 1-1 tra Suwon e Daegue. Nell’A-League segno X tra Central Coast Mariners e Wellington Phoenix in virtù del botta e risposta tra Eze al 4′ di gioco e James Ngor al 7′ della ripresa.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A partiamo con il lunch match Verona-Inter delle 12:30 quindi alle ore 15 troviamo sia Fiorentina-Lecce che Torino-Pisa, alle 18 è la volta di Parma-Bologna mentre alle 20:45 big match tra Milan e Roma. Si gioca anche in Serie B con 5 partite, in Lega Pro e Serie D oltre che Campionato Primavera 1 e Serie A femminile. In Europa si gioca nei principali campionati con Barcellona-Elche delle ore 18:30 per la Liga e Manchester City-Bournemouth delle 17:30 in Premier League dove si gioca anche l’FA Cup.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 2 NOVEMBRE 2025
Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi
ARGENTINA: TORNEO BETANO – CLAUSURA
Independiente – Atl. Tucuman2 3-0 (Finale)
Estudiantes – Boca Juniors 1-2 (Finale)
Godoy Cruz – San Martin S.J. 0-0 (Finale)
AUSTRALIA: A-LEAGUE
Central Coast Mariners – Wellington Phoenix 1-1 (Finale)
AUSTRIA: BUNDESLIGA
Salzburg – Ried 4-1 (Finale)
Wolfsberger – Tirol 0-0 (Finale)
SK Rapid – Sturm Graz 2-1 (Finale)
BELGIO: JUPILER LEAGUE
Westerlo – Genk 0-1 (Finale)
Leuven – Gent 4-0 (Finale)
St. Truiden – Anversa 1-0 (Finale)
RAAL La Louviere – Cercle Brugge 2-1 (Finale)
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
Academia del Balompie – The Strongest 1-2 (Finale)
Tomayapo – Wilstermann 6-1 (Finale)
BRASILE: SERIE A BETANO
Flamengo – Sport Recife 3-0 (Finale)
Bahia – Bragantino 2-1 (Finale)
Ceara – Fluminense 2-0 (Finale)
Corinthians – Gremio 2-0 (Finale)
Internacional – Atletico-MG 0-0 (Finale)
Juventude – Palmeiras 0-2 (Finale)
BULGARIA: PARVA LIGA
CSKA Sofia – Montana 3-1 (Finale)
Arda – Levski 0-3 (Finale)
Cherno More – Ludogorets 0-0 (Finale)
CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE – PLAY OFF
Forge – Cavalry 0-1 (Finale)
CILE: LIGA DE PRIMERA
Huachipato – U. De Chile 1-0 (Finale)
Coquimbo – U. Calera 2-0 (Finale)
U. Catolica – O’Higgins 0-2 (Finale)
CINA: SUPER LEAGUE
Qingdao Hainiu – Wuhan Three Towns 1-0 (Finale)
Yunnan Yukun – Qingdao West Coast 1-0 (Finale)
CROAZIA: HNL
Slaven Belupo – Hajduk Split 0-0 (Finale)
Osijek – Varazdin 0-0 (Finale)
DANIMARCA: SUPERLIGA
Viborg – Randers 3-2 (Finale)
Sonderjyske – Vejle 2-1 (Finale)
Nordsjaelland – Odense 2-4 (Finale)
Silkeborg – Brondby 0-2 (Finale)
ECUADOR: LIGA PRO – GRUPPO RETROCESSIONE
Vinotinto – Manta 2-0 (Finale)
ECUADOR: LIGA PRO – POSTI
Macara – Emelec 3-0 (Finale)
EGITTO: PREMIER LEAGUE
Pyramids – Al Ittihad 2-1 (Finale)
Zamalek – El Gaish 3-1 (Finale)
Al Ahly – Al Masry 0-0 (Finale)
Ceramica Cleopatra – Petrojet 2-1 (Finale)
FRANCIA: LIGUE 1
Rennes – Strasburgo 4-1 (Finale)
Lens – Lorient 3-0 (Finale)
Lilla – Angers 1-0 (Finale)
Nantes – Metz 0-2 (Finale)
Tolosa – Le Havre 0-0 (Finale)
Brest – Lione 0-0 (Finale)
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Bochum – Magdeburg 2-0 (Finale)
Dusseldorf – Kaiserslautern 1-1 (Finale)
Paderborn – Furth 2-1 (Finale)
GERMANIA: BUNDESLIGA
Colonia – Amburgo2 4-1 (Finale)
Wolfsburg – Hoffenheim 2-3 (Finale)
GERMANIA: BUNDESLIGA – FEMMINILE
Jena D – Leverkusen D 2-4 (Finale)
Hamburger SV D – Eintracht Frankfurt D 0-4 (Finale)
GRECIA: SUPER LEAGUE
AEL Larissa – Levadiakos 0-2 (Finale)
Panserraikos – PAOK 0-5 (Finale)
AEK – Panetolikos 1-0 (Finale)
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
West Ham – Newcastle 3-1 (Finale)
Manchester City – Bournemouth 3-1 (Finale)
ISRAELE: LIGAT HA’AL
Kiryat Shmona – Netanya 1-2 (Finale)
ITALIA: PRIMAVERA 1
Lazio U20 – Milan U20 1-1 (Finale)
Lecce U20 – Cremonese U20 2-1 (Finale)
Cesena U20 – Cagliari U20 2-1 (Finale)
Bologna U20 – Roma U20 0-1 (Finale)
ITALIA: PRIMAVERA 2
Palermo U19 – Avellino U19 2-2 (Finale)
Crotone U19 – Empoli U19 0-5 (Finale)
ITALIA: SERIE A
Verona – Inter 1-2 (Finale)
Fiorentina – Lecce 0-1 (Finale)
Torino – Pisa 2-2 (Finale)
Parma – Bologna 1-3 (Finale)
Milan – Roma 1-0 (Finale)
ITALIA: SERIE A FEMMINILE
Roma D – Inter D 3-0 (Finale)
Juventus D – Ternana D 2-1 (Finale)
Sassuolo D – Fiorentina D 0-1 (Finale)
ITALIA: SERIE B
Bari – Cesena 1-0 (Finale)
Catanzaro – Venezia 2-1 (Finale)
Modena – Juve Stabia 3-0 (Finale)
Monza – Spezia 1-0 (Finale)
Sampdoria – Mantova 0-1 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE A
Triestina – Brescia 0-1 (Finale)
Cittadella – Pro Vercelli 2-1 (Finale)
L.R. Vicenza – Giana Erminio 2-1 (Finale)
Lecco – Arzignano 5-1 (Finale)
Lumezzane – Renate 0-0 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE B
Livorno – Forlì 2-3 (Finale)
Gubbio – Ternana 3-3 (Finale)
Torres – Carpi 0-1 (Finale)
Pontedera – Perugia 2-2 (Finale)
Ravenna – Ascoli 1-0 (Finale)
Sambenedettese – Guidonia 0-1 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE C
Crotone – Trapani 1-2 (Finale)
Potenza – Foggia 3-0 (Finale)
Giugliano – Siracusa 2-1 (Finale)
Latina – Salernitana 0-0 (Finale)
Benevento – Sorrento 1-1 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE A
Club Milano – Gozzano 2-1 (Finale)
Derthona FbC – Cairese 1-2 (Finale)
Saluzzo – Chisola 2-3 (Finale)
Sestri Levante – Valenzana 1-1 (Finale)
Varese FC – Asti 0-2 (Finale)
Celle Varazze – AS Biellese 3-1 (Finale)
Imperia – Lavagnese 1-2 (Finale)
Ligorna – Vado 1-0 (Finale)
Sanremese – NovaRomentin 2-0 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE B
Caldiero Terme – Breno 2-1 (Finale)
Castellanzese – Varesina 2-1 (Finale)
Ciserano-Bergamo – Folgore Caratese 1-2 (Finale)
Leon – Brusaporto 0-1 (Finale)
Milan U23 – Oltrepo 2-1 (Finale)
Pavia – Villa Valle 4-0 (Finale)
Scanzorosciate – Vogherese 0-0 (Finale)
USD Casatese – Sondrio 4-2 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE C
Altavilla – Luparense 1-0 (Finale)
Conegliano – Brian Lignano 1-0 (Finale)
Este – Campodarsego 0-0 (Finale)
Mestre – Calvi Noale 2-0 (Finale)
Portogruaro – Adriese 0-3 (Finale)
San Luigi – Union Clodiense 0-0 (Finale)
Treviso – Cjarlins Muzane 1-0 (Finale)
Vigasio – Bassano 0-0 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE D
Cittadella Vis Modena – Crema 2-1 (Finale)
Desenzano – Pro Sesto 2-2 (Finale)
Imolese – Sant’Angelo 1-1 (Finale)
Piacenza – Correggese 2-1 (Finale)
Pistoiese – Lentigione 1-0 (Finale)
Pro Palazzolo – Tuttocuoio 1-1 (Finale)
Rovato Vertovese – Trevigliese 2-1 (Finale)
Sangiuliano City – SCD Progresso 2-1 (Finale)
Sasso Marconi – Tropical Coriano 2-0 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE E
Cannara – Camaiore 2-1 (Finale)
Follonica Gavorrano – Foligno 0-2 (Finale)
Orvietana – Trestina 1-2 (Finale)
Poggibonsi – Seravezza Pozzi 1-1 (Finale)
Scandicci – Grosseto 1-2 (Finale)
Siena – Prato 0-0 (Finale)
Tau – Montevarchi 3-0 (Finale)
Terranuova Traiana – San Donato 1-0 (Finale)
Vivi Altotevere – Ghiviborgo 1-2 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE F
Ancona – Giulianova 1-0 (Finale)
Atletico Ascoli – Unipomezia 0-0 (Finale)
L’Aquila – Vigor Senigallia 1-0 (Finale)
Notaresco Calcio – Sora 2-0 (Finale)
Ostiamare – Teramo 0-0 (Finale)
Recanatese – Castelfidardo 3-1 (Finale)
Sammaurese – Fossombrone 0-1 (Finale)
San Marino Calcio – Chieti 2-0 (Finale)
Termoli – Maceratese 2-2 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE G
Scafatese – Latte Dolce 2-2 (Finale)
Anzio Calcio 1924 – Valmontone 0-3 (Finale)
Monastir – Flaminia 2-2 (Finale)
Montespaccato – Budoni 0-1 (Finale)
Nocerina – Cassino 2-0 (Finale)
Olbia – Ischia 1-1 (Finale)
Palmese 1914 – Real Monterotondo 1-1 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE H
Gravina – Sarnese 5-1 (Finale)
Real Normanna – Pompei 1-0 (Finale)
SS Nola 1925 – Virtus Francavilla 3-2 (Finale)
Citta di Fasano – Francavilla 3-2 (Finale)
A.C Nardò – Acerrana 4-0 (Finale)
Heraclea – Fidelis Andria 1-1 (Finale)
Martina Calcio – Barletta 0-0 (Finale)
Paganese – Manfredonia 1-0 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE I
Castrumfavara – Vigor Lamezia 1-1 (Finale)
Gelbison – Savoia 2-6 (Finale)
Paternò – Athletic Palermo 3-2 (Finale)
Sambiase – Sancataldese 2-0 (Finale)
Vibonese – USD Ragusa 0-1 (Finale)
Milazzo – Gela 1-0 (Finale)
Nissa – ACR Messina 1-0 (Finale)
Reggina – Igea Virtus 0-1 (Finale)
MAROCCO: BOTOLA PRO
Maghreb Fez – Safi 4-0 (Finale)
Difaa El Jadidi – FAR Rabat 0-4 (Finale)
FUS Rabat – Agadir 1-2 (Finale)
Wydad – Tanger 2-0 (Finale)
MONDO: MONDIALI U17 – FEMMINILE – PLAY OFF
Francia U17 D – Olanda U17 D [Qualificato] 2-3 (Dopo Rigori)
Messico U17 D [Qualificato] – Italia U17 D 1-0 (Dopo Rigori)
MONTENEGRO: PRVA CRNOGORSKA LIGA
Buducnost – Mladost DG 0-1 (Finale)
Jezero – Arsenal Tivat 2-0 (Finale)
Petrovac – Decic 1-1 (Finale)
NORVEGIA: ELITESERIEN
Strömsgodset – Viking 1-2 (Finale)
Bryne – Brann 2-1 (Finale)
Fredrikstad – Kristiansund 3-1 (Finale)
HamKam – Sandefjord 3-1 (Finale)
KFUM Oslo – Haugesund 1-4 (Finale)
Tromsø – Sarpsborg 08 4-0 (Finale)
OLANDA: EREDIVISIE
Heracles – Zwolle 8-2 (Finale)
Groningen – Twente 1-1 (Finale)
Sparta Rotterdam – Alkmaar 0-1 (Finale)
Utrecht – Nijmegen 1-0 (Finale)
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
AFS – Tondela 2-2 (Finale)
Arouca – Moreirense 0-2 (Finale)
FC Porto – Braga 2-1 (Finale)
RUSSIA: PREMIER LEAGUE
Orenburg – Sochi 3-1 (Finale)
Baltika – Akhmat Grozny 2-0 (Finale)
Krasnodar2 – Sp. Mosca 2-1 (Finale)
SPAGNA: LALIGA
Levante – Celta Vigo 1-2 (Finale)
Alaves – Espanyol 2-1 (Finale)
Barcellona – Elche 3-1 (Finale)
Betis – Maiorca 3-0 (Finale)
SPAGNA: LALIGA2
Andorra – Cadice 0-0 (Finale)
Cordoba – Ceuta 2-0 (Finale)
Gijon – Las Palmas 0-0 (Finale)
Castellon – Malaga 2-1 (Finale)
Saragozza – La Coruna 0-2 (Finale)
SVEZIA: ALLSVENSKAN
Elfsborg – AIK Stockholm 0-3 (Finale)
Halmstad – Brommapojkarna 0-0 (Finale)
Djurgarden – Göteborg 0-0 (Finale)
GAIS – Öster 1-1 (Finale)
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Lugano – St. Gallen 1-0 (Abbandonata)
Luzern – Grasshoppers 6-0 (Finale)
Young Boys – Basilea 0-0 (Finale)
TURCHIA: SUPER LIG
Konyaspor – Samsunspor 1-3 (Finale)
Kayserispor – Kasimpasa 3-2 (Finale)
Besiktas – Fenerbahce 2-3 (Finale)
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
Zorya – Rukh Lviv 1-0 (Finale)
Shakhtar – Dyn. Kyiv 3-1 (Finale)
UNGHERIA: NB I.
DVTK – Ujpest 1-3 (Finale)
Debrecen – Zalaegerszeg 2-1 (Finale)
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA – CLAUSURA
River Plate – Miramar 1-1 (Finale)
Racing Montevideo – Danubio 1-2 (Finale)
Penarol – Defensor Sp. 2-1 (Finale)