Qualificazioni FA Cup, Coppa di Danimarca e Turchia, amichevole Kuwait-Libano. Successo del Godoy Cruz in Argentina

La giornata di martedì 2 settembre 2025 ha offerto un ricco panorama calcistico, con partite disputate in Sud America, Asia, Europa e nei Caraibi. Dai campionati nazionali alle coppe, passando per tornei internazionali e amichevoli, ecco il quadro completo dei risultati.

Sudamerica: vittorie pesanti e sfide equilibrate

In Argentina, nel Torneo Betano Clausura, il Godoy Cruz ha espugnato il campo del Platense con un netto 3-1. A segno Fernandez, Barrea e Altamira per gli ospiti, mentre Baldassarra ha firmato l’unico gol dei padroni di casa, quello del temporaneo pareggio. In Colombia, colpo esterno dell’Once Caldas sul campo del Santa Fe (1-2), grazie a una doppietta di Barrios. Mosquera ha trovato il pari temporeneo per i locali.

In Uruguay, il Wanderers ha superato di misura il Cerro Largo (0-1), mentre in Venezuela il Caracas ha dominato lo Yaracuyanos con un convincente 3-1. In Ecuador, pareggio a reti bianche tra Delfin e Libertad, in una sfida equilibrata e priva di grandi occasioni.

Asia e amichevoli: sfide internazionali e tornei regionali

Nel torneo CAFA Nations Cup, il Kyrgyzstan in vantaggio sull’Oman 1-0 grazie a una rete di Kozubayev dopo 24 minuti. In programma anche Turkmenistan – Uzbekistan, sfida attesa nel pomeriggio. Tra le amichevoli nazionali, Kuwait e Libano si sono affrontate in un test utile in vista delle qualificazioni continentali.

Europa: coppe e campionati minori in campo

In Danimarca, si è giocato il primo turno della Coppa nazionale con ben 15 partite in programma. Tra le sfide più attese: Skive – Kolding, Gentofte-Vangede – Bronshoj e Holbaek – Ishoj. In Galles, il match tra Connah’s Quay e Bala Town è previsto in serata per la Cymru Premier.

Caraibi: gol e spettacolo in giamaica Nella Premier League giamaicana, Mount Pleasant e Molynes hanno pareggiato 1-1, mentre Montego Bay ha superato Treasure Beach 3-1 con una prestazione brillante. Turchia: coppa di qualificazione in corso In Coppa di Turchia, diversi match hanno già visto risultati finali: 12 Bingol ha battuto Mardin 1969 3-0, Karakopru ha superato Hakkari Zap 1-0 e Yesil Yalova FK ha vinto 1-0 contro Bursa Nilufer. Altri incontri sono in programma nel pomeriggio e in serata, tra cui: Ankaraspor – Eskisehirspor, Bucaspor 1928 – Izmir Coruhlu, Yeni Mersin Idmanyurdu – Nigde Bld. Paraguay e Costa Rica: coppa e campionato in attesa In Paraguay, si giocano tre match di Copa Paraguay: 12 de Octubre – Guarani de Fram, Sol De America – Recoleta e Sp. Carapegua – Atl. Tembetary. In Costa Rica, San Carlos e Zeledon si affronteranno alle 23:00 per la Primera División Apertura.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 2 SETTEMBRE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA DE RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



ARGENTINA: TORNEO BETANO - CLAUSURA

Platense - Godoy Cruz 1-3 (Finale)



ASIA: CAFA NATIONS CUP

Oman - Kyrgyzstan 2-1 (Finale)

Turkmenistan - Uzbekistan 16:30



COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA

Santa Fe - Once Caldas 1-2 (Finale)



COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA

San Carlos - Zeledon 23:00



DANIMARCA: COPPA DI DANIMARCA

Brondby Strand - Hillerod 17:00

Farso Ullits - Kolding BK 17:00

FC Horsens - VSK Aarhus 17:00

Gorslev - Roskilde 17:00

Ledoje-Smorum - Lyngby 17:00

Marstal/Rise - Aalborg 17:00

Mejrup - Thisted 17:00

Oksbol - Bramming 17:00

Skanderborg - Vejle 17:00

Gentofte-Vangede - Bronshoj 18:30

Holbaek - Ishoj 18:30

Nakskov - Hellerup 18:30

Skive - Kolding 19:00

Sundby - Vanløse 19:00



ECUADOR: LIGA PRO

Delfin - Libertad 0-0 (Finale)



GALLES: CYMRU PREMIER

Connah's Q. - Bala Town 20:45



GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Mount Pleasant - Molynes 1-1 (Finale)

Montego Bay - Treasure Beach 3-1 (Finale)



MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI

Kuwait - Libano 14:30SRF



PARAGUAY: COPA PARAGUAY

12 de Octubre - Guarani de Fram 18:30

Sol De America - Recoleta 21:00

Sp. Carapegua - Atl. Tembetary 23:30



TURCHIA: COPPA DI TURCHIA - QUALIFICAZIONE

12 BingolQualificato - Mardin 1969 3-0 (Finale)

1926 Polatli Bld. - Cankaya FK 1-1 (Suppl. 95 )

Bursa Yildirimspor - Altay 1-0 (Suppl. 102 )

KarakopruQualificato - Hakkari Zap 7-1 (Finale)

Yesil Yalova FKQualificato - Bursa Nilufer 2-0 (Finale)

Ankaraspor - Eskisehirspor 0-0 (*)

Bucaspor 1928 - Izmir Coruhlu 18:00

Yeni Mersin Idmanyurdu - Nigde Bld. 19:00



URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - CLAUSURA

Cerro Largo - Wanderers 0-1 (Finale)



VENEZUELA: LIGA FUTVE - CLAUSURA

Caracas - Yaracuyanos 3-1 (Finale)

