Qualificazioni FA Cup, Coppa di Danimarca e Turchia, amichevole Kuwait-Libano. Successo del Godoy Cruz in Argentina
La giornata di martedì 2 settembre 2025 ha offerto un ricco panorama calcistico, con partite disputate in Sud America, Asia, Europa e nei Caraibi. Dai campionati nazionali alle coppe, passando per tornei internazionali e amichevoli, ecco il quadro completo dei risultati.
Sudamerica: vittorie pesanti e sfide equilibrate
In Argentina, nel Torneo Betano Clausura, il Godoy Cruz ha espugnato il campo del Platense con un netto 3-1. A segno Fernandez, Barrea e Altamira per gli ospiti, mentre Baldassarra ha firmato l’unico gol dei padroni di casa, quello del temporaneo pareggio. In Colombia, colpo esterno dell’Once Caldas sul campo del Santa Fe (1-2), grazie a una doppietta di Barrios. Mosquera ha trovato il pari temporeneo per i locali.
In Uruguay, il Wanderers ha superato di misura il Cerro Largo (0-1), mentre in Venezuela il Caracas ha dominato lo Yaracuyanos con un convincente 3-1. In Ecuador, pareggio a reti bianche tra Delfin e Libertad, in una sfida equilibrata e priva di grandi occasioni.
Asia e amichevoli: sfide internazionali e tornei regionali
Nel torneo CAFA Nations Cup, il Kyrgyzstan in vantaggio sull’Oman 1-0 grazie a una rete di Kozubayev dopo 24 minuti. In programma anche Turkmenistan – Uzbekistan, sfida attesa nel pomeriggio. Tra le amichevoli nazionali, Kuwait e Libano si sono affrontate in un test utile in vista delle qualificazioni continentali.
Europa: coppe e campionati minori in campo
In Danimarca, si è giocato il primo turno della Coppa nazionale con ben 15 partite in programma. Tra le sfide più attese: Skive – Kolding, Gentofte-Vangede – Bronshoj e Holbaek – Ishoj. In Galles, il match tra Connah’s Quay e Bala Town è previsto in serata per la Cymru Premier.
Caraibi: gol e spettacolo in giamaica
Nella Premier League giamaicana, Mount Pleasant e Molynes hanno pareggiato 1-1, mentre Montego Bay ha superato Treasure Beach 3-1 con una prestazione brillante.
Turchia: coppa di qualificazione in corso
In Coppa di Turchia, diversi match hanno già visto risultati finali: 12 Bingol ha battuto Mardin 1969 3-0, Karakopru ha superato Hakkari Zap 1-0 e Yesil Yalova FK ha vinto 1-0 contro Bursa Nilufer. Altri incontri sono in programma nel pomeriggio e in serata, tra cui: Ankaraspor – Eskisehirspor, Bucaspor 1928 – Izmir Coruhlu, Yeni Mersin Idmanyurdu – Nigde Bld.
Paraguay e Costa Rica: coppa e campionato in attesa
In Paraguay, si giocano tre match di Copa Paraguay: 12 de Octubre – Guarani de Fram, Sol De America – Recoleta e Sp. Carapegua – Atl. Tembetary. In Costa Rica, San Carlos e Zeledon si affronteranno alle 23:00 per la Primera División Apertura.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 2 SETTEMBRE 2025
Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi
[AGGIORNA LA DIRETTA DE RISULTATI DI OGGI]
ARGENTINA: TORNEO BETANO - CLAUSURA
Platense - Godoy Cruz 1-3 (Finale)
ASIA: CAFA NATIONS CUP
Oman - Kyrgyzstan 2-1 (Finale)
Turkmenistan - Uzbekistan 16:30
COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA
Santa Fe - Once Caldas 1-2 (Finale)
COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA
San Carlos - Zeledon 23:00
DANIMARCA: COPPA DI DANIMARCA
Brondby Strand - Hillerod 17:00
Farso Ullits - Kolding BK 17:00
FC Horsens - VSK Aarhus 17:00
Gorslev - Roskilde 17:00
Ledoje-Smorum - Lyngby 17:00
Marstal/Rise - Aalborg 17:00
Mejrup - Thisted 17:00
Oksbol - Bramming 17:00
Skanderborg - Vejle 17:00
Gentofte-Vangede - Bronshoj 18:30
Holbaek - Ishoj 18:30
Nakskov - Hellerup 18:30
Skive - Kolding 19:00
Sundby - Vanløse 19:00
ECUADOR: LIGA PRO
Delfin - Libertad 0-0 (Finale)
GALLES: CYMRU PREMIER
Connah's Q. - Bala Town 20:45
GIAMAICA: PREMIER LEAGUE
Mount Pleasant - Molynes 1-1 (Finale)
Montego Bay - Treasure Beach 3-1 (Finale)
MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI
Kuwait - Libano 14:30SRF
PARAGUAY: COPA PARAGUAY
12 de Octubre - Guarani de Fram 18:30
Sol De America - Recoleta 21:00
Sp. Carapegua - Atl. Tembetary 23:30
TURCHIA: COPPA DI TURCHIA - QUALIFICAZIONE
12 BingolQualificato - Mardin 1969 3-0 (Finale)
1926 Polatli Bld. - Cankaya FK 1-1 (Suppl. 95 )
Bursa Yildirimspor - Altay 1-0 (Suppl. 102 )
KarakopruQualificato - Hakkari Zap 7-1 (Finale)
Yesil Yalova FKQualificato - Bursa Nilufer 2-0 (Finale)
Ankaraspor - Eskisehirspor 0-0 (*)
Bucaspor 1928 - Izmir Coruhlu 18:00
Yeni Mersin Idmanyurdu - Nigde Bld. 19:00
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - CLAUSURA
Cerro Largo - Wanderers 0-1 (Finale)
VENEZUELA: LIGA FUTVE - CLAUSURA
Caracas - Yaracuyanos 3-1 (Finale)