Si giocano quattro incontri in Serie A, spazio anche ai principali campionati in Europa, Serie B e Lega Pro. Pareggio senza reti tra Velez e Independiente, 2-2 in Primavera 1 tra Fiorentina e Cagliari

Domenica 20 febbraio già nel vivo con le partite del calcio sud americano. Nella Copa de la Liga Profesional infatti fermati sullo 0-0 Velez Sarsfield e Independiente mentre in Brasile, nel Campeonato Paulista 3-0 del Guarani sul Ponte Preta e 1-0 del Sao Bernardo sull’Ituano. Pareggio per 2-2 invece in Cile tra Antofagasta e La Serena mentre in Colombia l’Atletico Nacional di misura sull’U. Magdalena e colpo esterno del Millonarios, 2-1 in casa dei Jaguares de Cordoba. Vittoria fuori casa anche per il Barcellona SC in casa del Delfin grazie a una rete di Preciado al 90esimo per la Liga Pro in Ecuador. Passiamo alla Liga MX con vittorie tutte tra le mura amiche: 2-0 del Queretato sul Mazatlan grazie alle reti di Escamilla e Sepulveda nella ripresa, 2-1 del Tigres sull’Atletico San Luis grazie alle reti di Gonzales e Gignac a ribaldare il match e stesso punteggio per il Leon sul Guadalajara con rete decisiva, in pieno recupero di Rodriguez. Spostiamoci in Australia dove in A-League si sono registrati due successi casalinghi: nel primo il Perth Glory ha avuto la meglio sul Brisbane Roar per 2-0 e nel secondo il Western United ha superato 3-2 i WS Wanderers. Nella K League 1 colpo esterno del Pohang, 3-0 in casa del Jeju, 2-0 interno del Gangwon sul Seongnam e senza reti tra Ulsan Hyndai e Gimcheon Sangmu. In Italia, per il campionato Primavera 1 in campo Spal ed Empoli mentre si sono già conclusi due incontri. Nel primo emozionante 2-2 tra Fiorentina e Cagliari con vantaggio ospite di Tramoni al 4′ quindi al 12′ risponde Toci. Nella ripresa ancora ospiti avanti con Conti su rigore ma a 10 minuti dalla fine pareggia Agostinelli. Appena conclusa invece Genoa – Sassuolo con il successo dei neroverdi per 2-1: nel primo tempo l’autorete di Bolcano al 28′ e il raddoppio di Flamingo su rigore al 35′ mettono un’ipoteca sul match che Marcandalli al 32′ prova a rendere più incerto. Prima di andare a vedere il quadro con tutti i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi vi ricordiamo che per la Serie A in campo Fiorentina e Atalanta per il lunch match, a seguire Venezia – Genoa quindi gara interna per l’Inter con il Sassuolo e trasferta della Lazio a Udine. Si giocano anche 4 partite in Serie B e nei gironi A e B di Lega Pro. Per il calcio europeo in campo nei principali campionati europei con ricco cartellone soprattutto in Ligue 1.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 20 FEBBRAIO 2022

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA CAF CONFEDERATION CUP

Otoho d'Oyo (Con) - Cotonsport (Cmr) Posticipata

Zanaco (Zam) - Pyramids (Egy) 0-2 (Finale)

Al Ittihad (Lby) - Orlando (Rsa) 17:00

Al Masry (Egy) - Mazembe (Drc) 17:00

ASEC Mimosas (Ivo) - Berkane (Mar) 17:00

US Gendarmerie (Nig) - Simba (Tan) 17:00

Al Ahly Tripoli (Lby) - Sfaxien (Tun) 20:00

Saoura (Alg) - Royal Leopards (Esw) 20:00



ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Velez Sarsfield - Independiente 0-0 (Finale)

Platense - Sarmiento Junin 21:00

Boca Juniors - Rosario 23:15



AUSTRALIA A-LEAGUE

Perth Glory - Brisbane Roar 2-0 (Finale)

Western United - WS Wanderers 3-2 (Finale)



AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Zira - Sabah Baku 2-0 (Finale)



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL - APERTURA

Royal Pari - Blooming 1-1 (Finale)

Universitario de Vinto - J. Wilstermann 20:00

Independiente Petroleros - Bolivar 21:00



BRASILE CAMPEONATO CARIOCA - TACA GUANABARA

Nova Iguacu - Bangu 0-0 (45 )

Portuguesa RJ - Madureira 19:30

Audax RJ - Vasco 22:30



BRASILE CAMPEONATO PAULISTA

Guarani - Ponte Preta 3-0 (Finale)

Sao Bernardo - Ituano 1-0 (Finale)

Agua Santa - Mirassol 1-1 (45 6 )

Santos - Sao Paulo 22:30



BRASILE SUPERCOPA DO BRASIL

Atletico-MG - Flamengo 20:00



CILE PRIMERA DIVISIÓN

Antofagasta - La Serena 2-2 (Finale)

Coquimbo - Palestino 16:00

U. Calera - Cobresal 22:00



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

Jaguares de Cordoba - Millonarios 1-2 (Finale)

Atl. Nacional - U. Magdalena 1-0 (Finale)

Cortulua - Pereira 20:00

Dep. Cali - Petrolera 22:05



ECUADOR LIGA PRO - PRIMA FASE

Delfin - Barcellona SC 0-1 (Finale)

Orense - Aucas 20:00

Guayaquil City - Dep. Cuenca 22:30



FRANCIA LIGUE 1

Nizza - Angers 1-0 (Finale)

Lorient - Montpellier 0-0 (Intervallo)

Reims - Brest 1-1 (Intervallo)

Rennes - Troyes 2-1 (Intervallo)

St. Etienne - Strasburgo 2-2 (Intervallo)

Bordeaux - Monaco 17:05

Marsiglia - Clermont 20:45



GEORGIA SUPERCOPPA

Dinamo Batumi - Saburtalo Tbilisi 0-0 (Intervallo)



GERMANIA BUNDESLIGA

Bayern - Furth 0-0 (*)

Dortmund - Monchengladbach 17:30

Hertha - RB Lipsia 19:30



GRECIA SUPER LEAGUE

Lamia - Smyrnis 1-2 (90 5 )

Volos - Olympiakos 16:15

AEK - Giannina 18:30

Aris - PAOK 18:30



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Leeds - Manchester Utd 0-2 (45 7 )

Wolves - Leicester 17:30



ITALIA PRIMAVERA 1

Fiorentina U19 - Cagliari U19 2-2 (Finale)

Genoa U19 - Sassuolo U19 1-2 (Finale)

Spal U19 - Empoli U19 0-2 (Finale)



ITALIA SERIE A

Fiorentina - Atalanta 1-0 (Finale)

Venezia - Genoa 1-1 (Intervallo)

Inter - Sassuolo 18:00

Udinese - Lazio 20:45



ITALIA SERIE B

Brescia - Frosinone 0-0 (*)

Cittadella - Benevento 0-0 (*)

Como - Cosenza 0-0 (*)

Lecce - Crotone 0-0 (*)



ITALIA SERIE C - GIRONE A

AlbinoLeffe - Pergolettese 1-1 (*)

Fiorenzuola - Triestina 0-1 (*)

Lecco - Mantova 1-0 (*)

Legnago Salus - FeralpiSalò 0-0 (*)

Pro Sesto - Piacenza 2-1 (*)

Pro Vercelli - Renate 1-1 (*)

Seregno - Juventus U23 2-0 (*)

Südtirol - Pro Patria 0-0 (*)

Trento - Padova 2-2 (*)

Virtus Verona - Giana Erminio 1-0 (*)



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Imolese - Olbia 1-1 (Finale)

Viterbese - Modena 0-0 (*)

Cesena - Vis Pesaro 17:30

Fermana - Pescara 17:30

Gubbio - Teramo 17:30

Lucchese - Pontedera 17:30

Montevarchi - Ancona-Matelica 17:30

Pistoiese - Carrarese 17:30

Reggiana - Grosseto 17:30



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Asti - HSL Derthona 0-1 (*)

Borgosesia - Imperia 1-0 (*)

Casale - Caronnese 0-0 (*)

Chieri - Citta di Varese 1-1 (*)

Fossano - Ticino 3-0 (*)

Gozzano - Bra 0-0 (*)

Lavagnese - Sestri Levante 1-1 (*)

Novara - Ligorna 0-1 (*)

PDHA - Vado 0-1 (*)

Saluzzo - Sanremese 0-1 (Intervallo)



ITALIA SERIE D - GIRONE B

Castellanzese - USD Casatese 0-0 (*)

Ciserano-Bergamo - Folgore Caratese 0-1 (*)

Crema - Breno 2-0 (*)

Franciacorta - Real Calepina 2-1 (*)

Legnano - Olginatese 1-0 (*)

Leon - Arconatese 1-3 (*)

Ponte San Pietro - Brusaporto 0-0 (*)

SG City Nova - Desenzano Calvina 3-1 (*)

Sona - Vis Nova Giussano 0-1 (*)

Villa Valle - Caravaggio 0-1 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Ambrosiana - San Martino Speme 4-0 (*)

Caldiero Terme - Levico Terme 0-0 (*)

Campodarsego - Union Clodiense 0-1 (*)

Cartigliano - ArzignanoChiampo 0-1 (*)

Cjarlins Muzane - Spinea 3-0 (*)

Delta Porto Tolle - Luparense 2-1 (*)

Dolomiti Bellunesi - Cattolica Calcio 0-0 (*)

Mestre - Adriese 2-1 (*)

Montebelluna - Este 1-2 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE D

Aglianese Calcio - San Donnino 0-1 (*)

Alcione Milano - SCD Progresso 1-1 (*)

Ath. Carpi - Tritium 0-0 (*)

Correggese - Mezzolara 1-1 (*)

Fanfulla - Real Forte Querceta 1-0 (*)

Lentigione - G.S. Bagnolese 1-0 (*)

Rimini - Sammaurese 0-0 (*)

Sasso Marconi - Ravenna 1-1 (*)

Seravezza Pozzi - Prato 0-1 (*)

Ghivizzano Borgo - Forlì 0-1 (Intervallo)



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Arezzo - Rieti 0-0 (*)

Foligno - Follonica Gavorrano 0-1 (*)

Pianese - Cannara 0-0 (*)

Poggibonsi - Flaminia 1-0 (*)

San Donato - Trestina 1-2 (*)

Sangiovannese - Montespaccato 0-0 (*)

Scandicci - ASD Cascina 1-1 (*)

Tiferno Lerchi - Unipomezia 1-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE F

AJ Fano - Chieti 0-1 (*)

Castelnuovo Vomano - Castelfidardo 2-1 (*)

Fiuggi - Montegiorgio 0-3 (*)

Nereto - US Tolentino 2-1 (*)

Porto D'Ascoli - Sambenedettese 1-2 (*)

Recanatese - Alto Casertano 2-0 (*)

Trastevere Calcio - ASD Pineto Calcio 0-1 (*)

Vastese - Matese 1-0 (*)

Vastogirardi - S. N. Notaresco 2-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Aprilia - R. Monterotondo 1-0 (*)

Arzachena - Calcio Giugliano 1-1 (*)

Carbonia - Atletico Uri 1-0 (*)

Muravera - Insieme Formia 2-1 (*)

Nuova Florida - Lanusei Calcio 2-0 (*)

Ostia Mare - Cassino 2-0 (*)

Torres - Cynthialbalonga 0-1 (*)

Vis Artena - Latte Dolce 0-1 (*)

Gladiator - Afragolese 1-0 (Intervallo)



ITALIA SERIE D - GIRONE H

Bitonto - SS Nola 1925 0-2 (*)

Brindisi - Molfetta Calcio 0-0 (*)

Casertana - A.C Nardò 2-0 (*)

Francavilla - Citta di Fasano 1-0 (*)

Lavello - Bisceglie 2-0 (*)

Mariglianese - Altamura 1-0 (*)

Rotonda - San Giorgio 0-0 (*)

Virtus Matino - Casarano 1-2 (*)

Audace Cerignola - Gravina 1-0 (Intervallo)

Nocerina - Sorrento 1-0 (45 )



ITALIA SERIE D - GIRONE I

AS Acireale - Sancataldese 2-2 (*)

Cavese - Troina 2-0 (*)

Cittanovese - Rende 0-0 (*)

Gelbison Cilento - San Luca 0-0 (*)

Lamezia Terme - Biancavilla 2-0 (*)

Portici 1906 - Licata 0-0 (*)

Real Aversa - Castrovillari 0-0 (*)

Paternò - Giarre 0-0 (Intervallo)

S. Agata - Santa Maria Cilento 0-0 (45 )



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA

Queretaro - Mazatlan FC 2-0 (Finale)

Tigres - Atl. San Luis 2-1 (Finale)

Leon - Guadalajara 2-1 (Finale)

Club America - Pachuca 23:00



OLANDA EREDIVISIE

Zwolle - Groningen 1-1 (Finale)

Feyenoord - Cambuur 3-1 (*)

Twente - G.A. Eagles 0-2 (*)

PSV - Heerenveen 16:45

Utrecht - Vitesse 16:45



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

General Caballero JLM - Tacuary 2-0 (Finale)

Sol De America - Guairena FC 22:00



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Maritimo - Famalicao 16:30

Sporting - Estoril 19:00

Moreirense - FC Porto 21:00

Tondela - Braga 21:45



RUANDA PREMIER LEAGUE

Gicumbi - Espoir 1-0 (*)



SPAGNA LALIGA

Espanyol - Siviglia 1-1 (*)

Valencia - Barcellona 16:15

Betis - Maiorca 18:30

Ath. Bilbao - Real Sociedad 21:00



SPAGNA LALIGA2

Fuenlabrada - Alcorcon 2-2 (Finale)

Burgos CF - R. Oviedo 16:00

Gijon - Ponferradina 18:15

Huesca - Lugo 18:15

Almeria - Mirandes 21:00



SUD COREA K LEAGUE 1

Gangwon - Seongnam 2-0 (Finale)

Jeju - Pohang 0-3 (Finale)

Ulsan Hyundai - Gimcheon Sangmu 0-0 (Finale)



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Sion - Zurigo 1-0 (*)

Grasshoppers - Young Boys 16:30

Servette - Luzern 16:30



URUGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Albion - Penarol 1-1 (Finale)

Fenix - Wanderers 0-3 (Finale)

Danubio - Rentistas 21:00