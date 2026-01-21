I bianconeri ospitano il Benfica, i nerazzurri l’Athletic Bilbao, spicca, trasferta per Liverpool e Barcellona. Successo per Lazio e Lecce in Primavera 1

Il programma di mercoledì 21 gennaio si è aperto con il calcio in Costa Rica. Successo per 4-0 dell’Herediano sul Guadalupe, stesso punteggio in Guatemala tra Xelaju e Aurora. Nel campionato Primavera 1 due successi casalinghi. 3-0 della Lazio sulla Cremonese con rete di Gelli al 42′ del primo tempo e di Ferrari e Cristo al 2′ e 22′ della ripresa. 2-1 il punteggio tra Lecce e Juventus: vantaggio dei salentini al 44′ del primo tempo con Esteban su rigore, pareggio temporaneo di van Aarle al 17′ della ripresa quindi il rigore fallito da Tiozzo al 29′ e punto decisivo di Della Costa al 43′.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. Partiamo dalla Champions League con Galatasaray-Atletico Madrid delle 18:45. Ricco programma alle ore 21 con il turno casalingo per Atalanta e Juventus rispettivamente contro Athletic Bilbao e Benfica. Spicca la sfida tra Marsilia e Liverpool, trasferta a Praga per il Barcellona, turno casalingo per Bayern e Chelsea. Alle ore 19 sfida di Supercoppa di Spagna femminile tra Barcellona e Athletic Bilbao mentre in Italia in corso di svolgimento le due gare di ritorno delle semifinali della Coppa Italia Serie D.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 21 GENNAIO 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA: BETWAY PREMIERSHIPSUD

TS Galaxy - Marumo Gallants 18:30



ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Okhdood - Al Riyadh 16:30

Al-Ettifaq - Neom SC 18:30

Damac - Al Nassr FC 18:30



CILE: SUPERCOPPA

Coquimbo - Limache 23:00



COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

Herediano - Guadalupe2 4-0 (Finale)



EGITTO: EGYPT CUP

ZED - Al Masry 0-0 (*)



EGITTO: PREMIER LEAGUE

Ceramica Cleopatra - Al Ittihad 16:00

Smouha - Pharco 19:00



EUROPA: CHAMPIONS LEAGUE - PRIMA FASE

Galatasaray - Atl. Madrid 18:45

Qarabag - Francoforte 18:45

Atalanta - Ath. Bilbao 21:00

Bayern - Royale Union SG 21:00

Chelsea - Pafos 21:00

Juventus - Benfica 21:00

Marsiglia - Liverpool 21:00

Newcastle - PSV 21:00

Slavia Praga - Barcellona 21:00



GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Chapelton - Waterhouse 21:00

Harbour View - Treasure Beach 21:00

Portmore - Molynes 21:00

Spanish Town Police - Montego Bay 21:00

Tivoli - Racing United 21:00

Cavalier - Dunbeholden 22:00

Arnett Gardens - Mount Pleasant 01:00



GUATEMALA: LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Xelaju - Aurora F.C. 4-0 (Finale)

Coban Imperial - Antigua 21:00

Deportivo Achuapa - Comunicaciones 23:00



INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Southampton - Sheffield Utd 20:45

Watford - Portsmouth 20:45

Stoke - Middlesbrough 21:00



ITALIA: COPPA ITALIA FEMMINILE

Ternana D - Inter D 18:00

Lazio D - Roma D 20:30



ITALIA: COPPA ITALIA SERIE D

Francavilla - Ancona 0-0 (Intervallo)

Pistoiese - Club Milano 1-0 (Intervallo)



ITALIA: PRIMAVERA 1

Lazio U20 - Cremonese U20 3-0 (Finale)

Lecce U20 - Juventus U20 2-1 (Finale)

Napoli U20 - Atalanta U20 2-1 (*)



ITALIA: SERIE D - GIRONE B

Sondrio - Scanzorosciate 0-1 (Intervallo)



NIGERIA: NPFL

Barau - Bayelsa United 15:30

Remo Stars - Kun Khalifa 16:00

Rangers Int'l - Warri Wolves 16:00



OLANDA: EREDIVISIE

Alkmaar - Excelsior 18:45



SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE

Cosmos - Juvenes/Dogana 21:15

Folgore - Virtus 21:15

La Fiorita - San Marino Academy U22 21:15

San Giovanni - Tre Fiori 21:15



SPAGNA: SUPERCOPPA - FEMMINILE

Barcellona D - Athletic Bilbao D 19:00



TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1

AS Gabes - Olympique Beja 1-0 (*)

CS Sfaxien - CA Bizertin 3-0 (*)

