I bianconeri ospitano il Benfica, i nerazzurri l’Athletic Bilbao, spicca, trasferta per Liverpool e Barcellona. Successo per Lazio e Lecce in Primavera 1
Il programma di mercoledì 21 gennaio si è aperto con il calcio in Costa Rica. Successo per 4-0 dell’Herediano sul Guadalupe, stesso punteggio in Guatemala tra Xelaju e Aurora. Nel campionato Primavera 1 due successi casalinghi. 3-0 della Lazio sulla Cremonese con rete di Gelli al 42′ del primo tempo e di Ferrari e Cristo al 2′ e 22′ della ripresa. 2-1 il punteggio tra Lecce e Juventus: vantaggio dei salentini al 44′ del primo tempo con Esteban su rigore, pareggio temporaneo di van Aarle al 17′ della ripresa quindi il rigore fallito da Tiozzo al 29′ e punto decisivo di Della Costa al 43′.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. Partiamo dalla Champions League con Galatasaray-Atletico Madrid delle 18:45. Ricco programma alle ore 21 con il turno casalingo per Atalanta e Juventus rispettivamente contro Athletic Bilbao e Benfica. Spicca la sfida tra Marsilia e Liverpool, trasferta a Praga per il Barcellona, turno casalingo per Bayern e Chelsea. Alle ore 19 sfida di Supercoppa di Spagna femminile tra Barcellona e Athletic Bilbao mentre in Italia in corso di svolgimento le due gare di ritorno delle semifinali della Coppa Italia Serie D.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 21 GENNAIO 2026
AFRICA: BETWAY PREMIERSHIPSUD
TS Galaxy - Marumo Gallants 18:30
ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE
Al Okhdood - Al Riyadh 16:30
Al-Ettifaq - Neom SC 18:30
Damac - Al Nassr FC 18:30
CILE: SUPERCOPPA
Coquimbo - Limache 23:00
COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA
Herediano - Guadalupe2 4-0 (Finale)
EGITTO: EGYPT CUP
ZED - Al Masry 0-0 (*)
EGITTO: PREMIER LEAGUE
Ceramica Cleopatra - Al Ittihad 16:00
Smouha - Pharco 19:00
EUROPA: CHAMPIONS LEAGUE - PRIMA FASE
Galatasaray - Atl. Madrid 18:45
Qarabag - Francoforte 18:45
Atalanta - Ath. Bilbao 21:00
Bayern - Royale Union SG 21:00
Chelsea - Pafos 21:00
Juventus - Benfica 21:00
Marsiglia - Liverpool 21:00
Newcastle - PSV 21:00
Slavia Praga - Barcellona 21:00
GIAMAICA: PREMIER LEAGUE
Chapelton - Waterhouse 21:00
Harbour View - Treasure Beach 21:00
Portmore - Molynes 21:00
Spanish Town Police - Montego Bay 21:00
Tivoli - Racing United 21:00
Cavalier - Dunbeholden 22:00
Arnett Gardens - Mount Pleasant 01:00
GUATEMALA: LIGA NACIONAL - CLAUSURA
Xelaju - Aurora F.C. 4-0 (Finale)
Coban Imperial - Antigua 21:00
Deportivo Achuapa - Comunicaciones 23:00
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Southampton - Sheffield Utd 20:45
Watford - Portsmouth 20:45
Stoke - Middlesbrough 21:00
ITALIA: COPPA ITALIA FEMMINILE
Ternana D - Inter D 18:00
Lazio D - Roma D 20:30
ITALIA: COPPA ITALIA SERIE D
Francavilla - Ancona 0-0 (Intervallo)
Pistoiese - Club Milano 1-0 (Intervallo)
ITALIA: PRIMAVERA 1
Lazio U20 - Cremonese U20 3-0 (Finale)
Lecce U20 - Juventus U20 2-1 (Finale)
Napoli U20 - Atalanta U20 2-1 (*)
ITALIA: SERIE D - GIRONE B
Sondrio - Scanzorosciate 0-1 (Intervallo)
NIGERIA: NPFL
Barau - Bayelsa United 15:30
Remo Stars - Kun Khalifa 16:00
Rangers Int'l - Warri Wolves 16:00
OLANDA: EREDIVISIE
Alkmaar - Excelsior 18:45
SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE
Cosmos - Juvenes/Dogana 21:15
Folgore - Virtus 21:15
La Fiorita - San Marino Academy U22 21:15
San Giovanni - Tre Fiori 21:15
SPAGNA: SUPERCOPPA - FEMMINILE
Barcellona D - Athletic Bilbao D 19:00
TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1
AS Gabes - Olympique Beja 1-0 (*)
CS Sfaxien - CA Bizertin 3-0 (*)