I nerazzurri questa sera sfidano l’Urawa per la fase a girone, nel pomeriggio Mamelodi-Dortmund. Successo per Esperance e Bayern nella notte

Mondiale per Club in apertura di questo sabato 21 giugno. Partiamo dalle due partite giocate nella notte. Storico successo per l’Esperance Tunis che ha avuto la meglio su Los Angeles per 1-0 grazie a una rete di Belaili al 25′ della ripresa e nel recupero Bouang fallisce il rigore del pareggio. Il Bayern Monaco supera 2-1 il Boca Juniors: tedeschi in vantaggio al 18′ di gioco con Kane quindi nella ripresa il pareggio temporaneo al 21′ di Miguel Merentiel e il punto decisivo di Olise al 39′.

In Bolivia due vittorie casalinghe ovvero del GV San Jose sul Guabira 4-1 e del Tomayapo sul Real Oruro per 3-2. In Ecuador troviamo il poker interno della Libertad sul Tecnico U. e in Perù da una parte il Cajamarca supera in trasferta l’Alianza Huanuco e dell’altra l’U. de Deportes rifila un perentorio 5-0 all’AD Tarma.

Nella K1 League vincono in casa Gangwon e Pohang mentre pareggiano Jeonbuk e Seoul. Nella J1 League colpo esterno per Kobe e Okayama rispettivamente in casa del Kawasaki e dello Yokohama. Passiamo alla Gold Cup del Nord e Centro America dove una rete di Rodriguez dopo 19 minuti ha deciso Guatemala-Panama mentre la Giamaica piega 2-1 il Guadeloupe: sotto del gol di Ambrose al 32′ ribaltano sempre nel primo tempo il risultato grazie alle reti ravvicinate di Bailey e Russell al 41′ e 49′.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, andiamo a vedere i principali appuntamenti. La Coppa del Mondo per Club vede alle ore 18 Mamelodi-Borussia Dortmund e alle ore 21 Inter-Urawa. Proseguono i quarti di finale dell’Europeo U21 con Portogallo-Olanda e Spagna-Inghilterra mentre per l’Europeo U19 femminile alle ore 16 in campo Italia-Francia.

ALGERIA LIGUE 1

Khenchela - El Bayadh 18:00

JS Kabylie - Chlef 18:45

MC Alger - Magra 18:45

Olympique Akbou - Belouizdad 18:45

Paradou - Mostaganem 18:45



BIELORUSSIA PERSHAYA LIGA

Niva Dolbizno - Lokomotiv Gomel 2-4 (Finale)

Lida - Osipovichi 1-0 (*)

FC Slonim - BATE 2 1-3 (Intervallo)

Ostrovets - Bielorussia U19 16:00

Belshina - Dnepr Mogilev 17:00

Volna Pinsk - Baranovici 18:00



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Slutsk - Naftan 0-0 (Intervallo)

Dynamo Brest - Gomel 17:00

ML Vitebsk - Molodechno 19:00



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

GV San Jose - Guabira 4-1 (Finale)

Tomayapo - Real Oruro 3-2 (Finale)

Always Ready - Academia del Balompie 21:00

Universitario de Vinto - SA Bulo Bulo 23:30



CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

HFX Wanderers - Vancouver FC 20:00

Cavalry - Pacific FC 22:30



CILE LIGA DE PRIMERA

U. Espanola - Coquimbo 18:30

U. De Chile - Deportes Iquique 21:00

Huachipato - Palestino 23:30



ECUADOR LIGA PRO

Libertad - Tecnico U. 4-1 (Finale)

El Nacional - U. Catolica 21:00

Emelec - Delfin 23:30



ESTONIA MEISTRILIIGA

Levadia - Kalju 3-1 (Finale)

Paide - Flora 18:00



EUROPA CAMPIONATI EUROPEI U19 - FEMMINILE

Italia U19 D - Francia U19 D 16:00

Svezia U19 D - Polonia U19 D 16:00

Olanda U19 D - Portogallo U19 D 19:00

Spagna U19 D - Inghilterra U19 D 19:00



EUROPA EUROPEI U21 - PLAY OFF

Portogallo U21 - Olanda U21 18:00

Spagna U21 - Inghilterra U21 21:00



GIAPPONE J1 LEAGUE

Avispa Fukuoka - Albirex Niigata 3-2 (Finale)

Machida - Kashima 2-1 (Finale)

C-Osaka - Verdy 2-1 (Finale)

Kashiwa - Kyoto 3-3 (Finale)

Kawasaki - Kobe 1-2 (Finale)

Nagoya - Shimizu 1-1 (Finale)

Yokohama M. - Okayama 0-1 (Finale)



ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

FC Suduroy - Toftir 0-3 (*)

TB Tvoroyri - Streymur 20:00



KAZAKISTAN PREMIER LEAGUE

Kairat Almaty - Kyzylzhar 0-0 (*)

Zhenis - Atyrau 0-0 (Intervallo)

Tobol - Zhetysu 17:00

Yelimay Semey - Turan 17:00

Okzhetpes - Ordabasy 17:30



LETTONIA VIRSLIGA

BFC Daugavpils - Tukums 2000 0-2 (Intervallo)

FK Liepaja - Metta 17:00



MONDO COPPA DEL MONDO FIFA PER CLUB

Los Angeles FC - Esperance Tunis 0-1 (Finale)

Bayern - Boca Juniors 2-1 (Finale)

Mamelodi - Dortmund 18:00

Inter - Urawa 21:00



NORD E CENTRO AMERICA GOLD CUP

Giamaica - Guadeloupe 2-1 (Finale)

Guatemala - Panama 0-1 (Finale)



NORVEGIA ELITESERIEN

Bodo/Glimt - Brann 18:00



PERU LIGA 1 - APERTURA

Alianza Huanuco - Cajamarca 1-2 (Finale)

U. de Deportes - AD Tarma 5-0 (Finale)

Huancayo - Melgar 20:00

Los Chankas - Sporting Cristal 22:15



SPAGNA LALIGA2 - PLAY OFF PROMOZIONE

R. Oviedo - Mirandes 21:00



SUD COREA K LEAGUE 1

Gangwon - Daegu 3-0 (Finale)

Jeonbuk - Seoul 1-1 (Finale)

Pohang - Jeju SK 2-1 (Finale)



SUDAFRICA BETWAY PREMIERSHIP - GRUPPO RETROCESSIONE

Casric Stars - Orbit College 0-0 (Intervallo)



URUGUAY LIGA AUF URUGUAYA - TORNEO INTERMEDIO

Juventud - Danubio 19:00

Miramar - Nacional 21:30



USA USL CHAMPIONSHIP

Lexington - Colorado Springs 2-1 (Finale)

Hartford Athletic - Loudoun 3-0 (Finale)

North Carolina - Louisville City 2-1 (Finale)

Detroit - Miami FC 22:00



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Navbahor Namangan - OKMK 17:00