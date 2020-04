Si gioca Kuktosh – Khujand in Tagikistan, unica gara in programma del 22 aprile 2020. Domani tornano i campionati in Bielorussia e Nicaragua

Mercoledì 22 aprile con un solo incontro previsto, quello che si sta disputando adesso tra Kuktosh e Khujand valido per la Vysshaya Liga in Takikistan. Ricordiamo che completata la sfida si chiuderà la 3° giornata di campionato. In classifica in vetta Istiqlol Dushanbe e Khatlon con 7, squadre che potrebbero essere raggiunge dal Kuktosh in caso di successo. Non sono previsti altri incontri ufficiali nè amichevoli. Domani invece si torna a giocare in Bielorussia, Nicaragua (anche under 20) oltre che in Turkmenistan (under 21).

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]









*: partita in corso di svolgimento



FIFA > U19 Amichevoli 2020 > Aprile



12:00 Danimarca - Germania non disputa



FIFA > U18 Amichevoli 2020 > Aprile







Germania - Austria non disputa

Romania - Italia non disputa



CONMEBOL > Copa Libertadores 2020 > Gruppo 3







Athletico Paranaense - Jorge Wilstermann rinv.

Peñarol - Colo-Colo rinv.



CONMEBOL > Copa Libertadores 2020 > Gruppo 4



LDU Quito - Deportivo Binacional rinv.



CONMEBOL > Copa Libertadores 2020 > Gruppo 5







América de Cali - Internacional rinv.

Grêmio Porto Alegre - Universidad Católica rinv.



CONMEBOL > Copa Libertadores 2020 > Gruppo 8



Boca Juniors - Libertad rinv.



Azerbaijan > Kubok 2019/2020 > Semifinali







Gabala FK - Zira FK rinv.

Sumgayit FK - Qarabağ FK rinv.



Croazia > 1. HNL 2019/2020







HNK Gorica - Hajduk Split rinv.

Lokomotiva Zagreb - NK Varaždin ŠN rinv.

NK Osijek - HNK Rijeka rinv.

Slaven Belupo - NK Istra 1961 rinv.

NK Inter Zaprešić - Dinamo Zagabria rinv.



Croazia > 2. HNL 2019/2020







Hajduk Split II - Hrvatski Dragovoljac rinv.

NK Dugopolje - NK Sesvete rinv.

NK Croatia Zmijavci - NK Međimurje rinv.

NK Osijek II - HNK Cibalia rinv.

NK Rudeš - NK Orijent Rijeka rinv.

NK Dubrava - NK Solin rinv.

HNK Šibenik - NK BSK Bijelo Brdo rinv.

NK Kustošija - Dinamo Zagreb II rinv.



Francia > Ligue 1 2019/2020







Olympique Lyon - Nîmes Olympique rinv.

Paris Saint-Germain - FC Metz rinv.



Germania > Regionalliga Nord 2019/2020







VfB Oldenburg - TSV Havelse rinv.

Lüneburger SK Hansa - Altona 93 rinv.



Guatemala > Liga Nacional 2019/2020 Clausura







Deportivo Mixco - Comunicaciones rinv.

CSD Municipal - Antigua GFC rinv.

Sanarate - Deportivo Malacateco rinv.

Santa Lucía - CD Puerto de Iztapa rinv.

Siquinalá FC - Cobán Imperial rinv.

Xelaju MC - Deportivo Guastatoya rinv.



Italia > Serie A 2019/2020







Atalanta - Brescia rinv.

Sampdoria - Cagliari rinv.

Lecce - Fiorentina rinv.

Torino - Genoa rinv.

Roma - Verona rinv.

SPAL - Inter rinv.

Sassuolo - Juventus rinv.

Udinese - Lazio rinv.

Bologna - Napoli rinv.

Milan - Parma rinv.



Italia > Coppa Italia Serie C 2019/2020 > Finale



Juventus II - Ternana rinv.



Macedonia del Nord > 1. MFL 2019/2020







FC Struga - Vardar Skopje rinv.

Sileks Kratovo - KF Shkupi rinv.

FK Renova - Akademija Pandev rinv.

FK Rabotnički - KF Shkëndija 79 rinv.

FK Borec - Makedonija GP rinv.



Nigeria > Professional League 2019/2020







Enugu Rangers - Heartland FC rinv.

Warri Wolves - Kano Pillars rinv.

Abia Warriors FC - Kwara United rinv.

Enyimba Aba - Plateau United rinv.

Katsina United - Wikki Tourists rinv.

Akwa United - Jigawa Golden Stars rinv.

Sunshine Stars - Lobi Stars rinv.

Adamawa United FC - Dakkada FC rinv.

MFM FC - Rivers United FC rinv.

Ifeanyi Uba - Nasarawa United FC rinv.



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020







CD Tondela - FC Famalicão rinv.

Vitória Setúbal - Paços de Ferreira rinv.

FC Porto - Os Belenenses rinv.

Gil Vicente - Rio Ave FC rinv.

SL Benfica - Boavista rinv.



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020







Académica de Coimbra - Sporting Covilhã rinv.

CD Cova Piedade - Académico de Viseu rinv.

GD Chaves - FC Porto B rinv.

CD Feirense - SC Farense rinv.

Leixões SC - UD Vilafranquense rinv.

CD Mafra - Casa Pia rinv.

CD Nacional - GD Estoril rinv.

FC Penafiel - UD Oliveirense rinv.

Varzim SC - SL Benfica B rinv.



Slovenia > PrvaLiga 2019/2020







Rudar Velenje - NK Aluminij rinv.

NK Triglav - Olimpija Ljubljana rinv.

NK Maribor - NŠ Mura rinv.

NK Domžale - NK Tabor Sežana rinv.

NK Bravo - NK Celje rinv.



Spagna > Primera División 2019/2020







Athletic Bilbao - RCD Mallorca rinv.

Atlético Madrid - CD Alavés rinv.

Celta Vigo - FC Barcelona rinv.

Espanyol Barcelona - Real Madrid rinv.

Getafe CF - Real Sociedad rinv.

Granada CF - SD Eibar rinv.

Levante UD - Real Betis rinv.

CA Osasuna - CD Leganés rinv.

Sevilla FC - Real Valladolid rinv.

Villarreal CF - Valencia CF rinv.



Turchia > Türkiye Kupasi 2019/2020 > Semifinali



Alanyaspor - Antalyaspor rinv.