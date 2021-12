Si completa la diciannovesima di Serie A, spazio anche alla Lega Pro e recuperi di Liga. Successo casalingo per Atalanta e Inter nel campionato Primavera 1

Mercoledì 22 dicembre si è aperto con i playoff di Super League in Cina. Due pareggi nei match già conclusi ovvero 2-2 tra Beijing Guoan e Shenzhen e 1-1 tra Hebei e Guangzhou City. In Azarbaijan successo per il Moik Baku in casa contro il Keshla2 (2-0) mentre vittorie esterne per il Nefci Baku2 1-0 sul Zaqutala mentre il Turan ha avuto la meglio sullo Zira2 per 2-0- In Italia si sono già giocate due partite del campionato Primavera 1. Nel primo successo casalingo per 3-0 dell’Atalanta sulla SPAL: succede tutto nel primo tempo con il vantaggio flash di Scalvini dopo 2 minuti quindi il raddoppio di Sidibe al 26′ e terzo gol di Pagani al 32′. Nel secondo l’Inter si è imposto 3-1 in casa contro il Torino: nel primo tempo le reti di Casadei al 5′ e di Abiuso al 23′ quindi Akhalaia accorcia due minuti dopo mentre nella ripresa terzo sigillo di Jurgens. Prima di andare a vedere tutti i risultati in tempo reale di oggi ricordiamo che sarà una ricca giornata di Serie A con ben sette incontri per concludere la 19esima giornata e con Inter, Milan e Napoli in campo. In Italia spazio anche alla Serie C e D oltre che alle altre gare del campionato Primavera mentre in Spagna la Liga propone due recuperi di campionato con il Real Madrid in campo.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 22 DICEMBRE 2021

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA CAF SUPER CUP

Raja Casablanca - Al Ahly 18:00



ALBANIA SUPER LEAGUE

Laci - Kastrioti 2-0 (Finale)

Din. Tirana - Skenderbeu 16:45



ARABIA SAUDITA DIVISION 1

Al-Kawkab - Ohod 0-1 (Finale)

Al Orubah - Al Qadisiya 2-1 (Finale)

Al-Sahel - Al Akhdoud 0-0 (*)



ASIA AFF SUZUKI CUP - PLAY OFF

Singapore - Indonesia 1-1 (Finale)



AUSTRALIA A-LEAGUE

Melbourne City - WS Wanderers Posticipata



AUSTRALIA FFA CUP

Melbourne City - Wellington Phoenix Posticipata

Sydney FC - Brisbane Roar Posticipata

Gold Coast Knights - Melbourne Victory Posticipata



AZERBAIJAN FIRST DIVISION

Moik Baku - Keshla 2 2-0 (Finale)

Zaqatala - Neftci Baku 2 0-1 (Finale)

Zira 2 - Turan 0-2 (Finale)



BELGIO COPPA DEL BELGIO

KV Mechelen - Eupen 20:00

Gent - St. Liege 20:30



CINA SUPER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Beijing Guoan - Shenzhen 2-2 (Finale)

Hebei - Guangzhou City 1-1 (Finale)

Guangzhou FC - Shanghai Port 0-0 (Finale)

Shandong Taishan - Changchun Yatai 2-1 (Finale)



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Sidama Bunna - Welayta Dicha 2-0 (Finale)

Ethiopia Bunna - Hadiya Hossana 16:00



FRANCIA LIGUE 1

Bordeaux - Lilla 21:00

Clermont - Strasburgo 21:00

Lione - Metz 21:00

Lorient - Paris SG 21:00

Marsiglia - Reims 21:00

Monaco - Rennes 21:00

Montpellier - Angers 21:00

Nizza - Lens 21:00

St. Etienne - Nantes 21:00

Troyes - Brest 21:00



GRECIA COPPA DI GRECIA

Karditsa - Agios Nikolaos 5-0 (Finale)

Panetolikos - Niki Volos 16:00

PAOK - AEL Larissa 16:00

Olympiakos - Levadiakos 18:00



ISRAELE LIGAT HA'AL

Kiryat Shmona - M. Petach Tikva 18:00

M. Tel Aviv - Sakhnin 19:00

H. Beer Sheva - B. Jerusalem 19:30



ITALIA PRIMAVERA 1

Atalanta U19 - Spal U19 3-0 (Finale)

Inter U19 - Torino U19 3-1 (Finale)

Roma U19 - Genoa U19 Posticipata

Fiorentina U19 - Napoli U19 Posticipata

Sampdoria U19 - Verona U19 1-1 (*)



ITALIA PRIMAVERA 2

Como U19 - Pordenone U19 14:00SRF

Pisa U19 - Perugia U19 14:30SRF



ITALIA SERIE A

Sassuolo - Bologna 16:30

Venezia - Lazio 16:30

Inter - Torino 18:30

Roma - Sampdoria 18:30

Verona - Fiorentina 18:30

Empoli - Milan 20:45

Napoli - Spezia 20:45



ITALIA SERIE C - GIRONE A

Lecco - Pro Vercelli Posticipata



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Carrarese - Pontedera 1-0 (*)

Gubbio - Cesena 1-1 (*)

Viterbese - Fermana 0-0 (*)

Ancona-Matelica - Pescara 18:00

Lucchese - Imolese 18:00

Modena - Grosseto 18:00

Montevarchi - Reggiana 18:00

Pistoiese - Olbia 18:00

Teramo - Entella 18:00

Vis Pesaro - Siena 18:00



ITALIA SERIE C - GIRONE C

ACR Messina - Paganese 1-0 (*)

Foggia - Monterosi Tuscia 0-1 (*)

Picerno - Vibonese 1-0 (*)

Campobasso - Avellino 0-1 (*)

Latina - Palermo 18:00

Bari - Potenza 21:00

Catania - Monopoli 21:00

Juve Stabia - Fidelis Andria 21:00

Turris - Taranto 21:00

Virtus Francavilla - Catanzaro 21:00



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Caronnese - Sestri Levante 1-1 (*)

Casale - Bra 2-1 (*)

Fossano - Imperia 1-0 (*)

Gozzano - Borgosesia 0-0 (*)

Lavagnese - Asti 0-0 (*)

Novara - Chieri 3-0 (*)

PDHA - Ligorna 0-0 (*)

Vado - Ticino 1-0 (*)

Saluzzo - Citta di Varese 0-0 (Intervallo)

Sanremese - HSL Derthona 0-0 (Intervallo)



ITALIA SERIE D - GIRONE B

Breno - Franciacorta 1-0 (*)

Brusaporto - Sona 3-1 (*)

Castellanzese - Arconatese Posticipata

Crema - Real Calepina Posticipata

Desenzano Calvina - Ciserano-Bergamo 1-1 (*)

Legnano - Caravaggio Posticipata

Olginatese - Villa Valle 1-0 (*)

Ponte San Pietro - Vis Nova Giussano 1-3 (*)

SG City Nova - Folgore Caratese Posticipata

USD Casatese - Leon 0-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Ambrosiana - Levico Terme 0-0 (*)

Caldiero Terme - Mestre 1-1 (*)

Campodarsego - ArzignanoChiampo 1-1 (*)

Cartigliano - Luparense 1-0 (*)

Delta Porto Tolle - Cjarlins Muzane 0-1 (*)

Dolomiti Bellunesi - Spinea 2-0 (*)

Este - Adriese 1-1 (*)

Montebelluna - Cattolica Calcio 1-0 (*)

Union Clodiense - San Martino Speme 3-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE D

Aglianese Calcio - Prato 2-0 (*)

Alcione Milano - G.S. Bagnolese 1-0 (*)

Ath. Carpi - Lentigione 1-2 (*)

Correggese - Tritium 1-0 (*)

Fanfulla - Forlì Posticipata

Ghivizzano Borgo - Seravezza Pozzi Posticipata

Mezzolara - Sammaurese 2-2 (*)

Real Forte Querceta - SCD Progresso 2-0 (*)

Rimini - Sasso Marconi 3-0 (*)

San Donnino - Ravenna 0-3 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Arezzo - Lornano Badesse 2-0 (*)

Foligno - Trestina 1-2 (*)

Follonica Gavorrano - Rieti 0-0 (*)

Montespaccato - ASD Cascina 2-0 (*)

Poggibonsi - Pianese 3-0 (*)

Pro Livorno - Scandicci 1-2 (*)

San Donato - Flaminia 0-0 (*)

Sangiovannese - Unipomezia 0-0 (*)

Tiferno Lerchi - Cannara Posticipata



ITALIA SERIE D - GIRONE F

Alto Casertano - Sambenedettese 2-2 (*)

ASD Pineto Calcio - US Tolentino 0-1 (*)

Fiuggi - Matese 1-0 (*)

Montegiorgio - Castelnuovo Vomano 0-1 (*)

Nereto - Castelfidardo 0-0 (*)

Porto D'Ascoli - Vastese 1-2 (*)

Recanatese - S. N. Notaresco 1-0 (*)

Trastevere Calcio - Chieti 2-2 (*)

Vastogirardi - AJ Fano 1-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Arzachena - Atletico Uri 3-0 (*)

Cassino - Calcio Giugliano 0-1 (*)

Cynthialbalonga - R. Monterotondo Posticipata

Muravera - Afragolese 1-2 (*)

Nuova Florida - Latte Dolce Posticipata

Ostia Mare - Lanusei Calcio 1-0 (*)

Torres - Insieme Formia 2-0 (*)

Vis Artena - Gladiator 1-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE H

Audace Cerignola - San Giorgio Posticipata

Bitonto - Francavilla 1-0 (*)

Casarano - Nocerina 2-0 (Intervallo)

Casertana - Molfetta Calcio 2-3 (*)

Lavello - Sorrento 0-1 (*)

Mariglianese - Brindisi 1-1 (*)

A.C Nardò - Citta di Fasano 1-0 (Intervallo)

Gravina - SS Nola 1925 1-0 (Intervallo)

Bisceglie - Altamura 18:00



ITALIA SERIE D - GIRONE I

Cavese - Cittanovese 2-1 (*)

Gelbison Cilento - Troina 3-1 (*)

Lamezia Terme - Sancataldese 1-0 (*)

Licata - Castrovillari 2-0 (*)

Paternò - Trapani 1-0 (*)

Portici 1906 - Santa Maria Cilento Posticipata

Real Aversa - Rende 0-0 (*)

San Luca - Giarre 3-1 (*)

S. Agata - AS Acireale 0-1 (Intervallo)



OLANDA EREDIVISIE

Heerenveen - Feyenoord 18:45

Willem II - Nijmegen 18:45

Heracles - Cambuur 20:00

Ajax - Sittard 21:00

Utrecht - Twente 21:00



RUANDA PREMIER LEAGUE

Gorilla - Mukura Victory Sports 0-1 (Finale)

Etincelles - Gicumbi 2-0 (90 )

Etoile de L'Est - APR 2-2 (Finale)

Musanze - Marines 5-1 (90 )

Rayon Sport - Police 1-0 (*)



SCOZIA PREMIERSHIP

Hibernian - Aberdeen 20:45

St. Johnstone - Ross County 20:45

St. Mirren - Celtic 20:45



SPAGNA LALIGA

Granada - Atl. Madrid 19:00

Ath. Bilbao - Real Madrid 21:30



SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

TS Galaxy - Stellenbosch 0-0 (*)

Baroka - Royal AM 16:00

Chippa United - Sekhukhune 16:00

Swallows - Golden Arrows 16:00

Supersport - Cape Town City 16:30

Kaizer - Maritzburg Utd 18:30



TURCHIA SUPER LIG

Hatayspor - Konyaspor 1-1 (Intervallo)

Sivasspor - Rizespor 0-0 (Intervallo)

Gaziantep - Alanyaspor 18:00

Karagumruk - Fenerbahce 18:00