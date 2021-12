Elenco delle partite previste per oggi mercoledì 22 dicembre 2021: in programma ben sette incontri a completare la 19esima giornata. In Liga si recuperano due partite

Giornata degna delle più agguerrite domeniche di campionato troviamo un turno infrasettimanale di Serie A che questo mercoledì 22 dicembre presenta ben sette incontri. Partiamo dalle due delle ore 16.30. Derby tra Sassuolo e Bologna che viaggiano in zone tranquille di classifica. Se la squadra di Dionisi sta attraversando un buon momento non si può dire lo stesso per quella di Mihailovic che ha avuto un’involuzione soprattutto dal punto di vista del rendimento in punti con tre sconfitte consecutive. Gara molto aperta e imprevedibile con entrambe le rose praticamente al completo. L’altra partita è Venezia – Lazio. Scarsa raccolta per i lagunari che nelle ultime 5 partite pur esprimendo un buon calcio hanno portato a casa appena due punti. Non per niente mister Zanetti ha parlato della necessità di essere più cinici sotto porta per sfruttare al meglio le occasioni che saranno concesse. Sarri dovrà nuovamente fare a meno di Immobile questa volta alle prese con il Covid e dovrebbe riproporre il tridente con Felipe Anderson nel ruolo di falso nove. Alle 18.30 sono ben tre le partite che ci attendono. La lanciatissima Fiorentina nella tana dell’Hellas Verona in una sfida nella sfida anche tra bomber con l’ex Simeone (quest’anno già a quota 12) da una parte e Vlahovic (16 centri) dall’altra. Se Italiano può contare sulla formazione praticamente al completo se escludiamo l’infortunato Dragowski e lo squalificato Biraghi, Tudor deve fare i conti con una difesa in piena emergenza e con il dubbio Barak a centrocampo. Con il titolo di campione d’inverno in tasca ma con la voglia di chiudere l’anno nel migliore dei modi, l’Inter ospita il Torino con Inzaghi che vuole che questo status positivo sia da stimolo al gruppo a fare sempre meglio: “i ragazzi sono tutti coinvolti, abbiamo la fortuna di poter lavorare sempre molto bene, nonostante le tantissime partite che abbiamo avuto. Stiamo facendo bene ma sappiamo che il nostro percorso è ancora molto lungo“. I granata vengono da due successi consecutivi e Juric è da sempre un osso duro anche per avversari di prim’ordine, dunque una sfida da non prendere sotto gamba. La Roma dopo l’exploit a Bergamo si è pienamente rilanciata in campionato dove sta recuperando via via tutte le pedine chiave. Contro una Sampdoria che si è ripresa dopo il successo nel derby due turni fa ci sarà da sudare. Chiudono alle 20.45 Empoli – Milan e Napoli – Spezia. Sulla carta impegno più agevole per i campani contro uno Spezia che non ha risolto la sua crisi con il pari interno con l’Empoli ma che tuttavia ha fame di punti per potersi tenere a galla. Dall’altra parte i rossoneri dopo la sconfitta nello scontro diretto affrontano un avversario in salute e che applica un bel calcio. “Sono molto dinamici, si muovono tanto, e sono l’unica squadra che gioca con un rombo in mezzo al campo. Ci vorrà grande attenzione e determinazione contro una squadra vivace, rapida e ben allenata che potrà crearci delle difficoltà” così il tecnico Pioli ha disegnato l’avversario.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

SERIE A

16.30

18.30

20.45

LEGA PRO

14.30

15.30

18.00

21.00

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

I RECUPERO IN LIGA

Spostiamoci per un momento in Spagna dove sono in programma altri due incontri di recupero di campionato per quanto riguarda la Liga. Alle 19 l’Atletico Madrid affronta il Granada in trasferta. La squadra di Simeone viene da ben tre stop consecutivi e se vuole rimettersi in corsa dovrà approfittare di questa occasione anche se l’avversario viene da due successi consecutivi in casa. A seguire alle 21 c’è il Real Madrid che va a far visita all’Athletic Bilbao. Dopo lo 0-0 casalingo contro il Cadice i blancos non possono permettersi di rallentare troppo il passo anche se nello scorso turno né il Siviglia né il Betis ne hanno approfittato.

TURNO INFRASETTIMANALE IN LEGA PRO

Torniamo in Italia perchè ci aspetta una giornata ricca di incontri di Lega Pro per il girone B e C. Nel primo le due capoliste Reggiana e Modena saranno rispettivamente impegnate a Montevarchi e in casa contro il Grosseto. Avversari più che abbordabili che non dovrebbero riservare spiacevoli sorprese. Match clou è Ancona-Matelica – Pescara che in classifica si contendono il 4° posto con 31 punti mentre il Cesena terzo sarà ospite di un Gubbio anch’esso presente nella zona playoff. Nel secondo girone invece troviamo il Bari che ospite il Potenza mentre la prima inseguitrice, il Monopoli ha un test delicato a Catania che già ha sconfitto nel derby il Palermo. I rosanero faranno visita al Latina mentre la sorprendente Turris ospita il Taranto. Turno casalingo piuttosto agevole per il Foggia che può cercare di recuperare posizioni in classifica in ottica playoff mentre il Catanzaro avrà un ostico avversario nella trasferta con la Virtus Francavilla.

ROMA – GENOA IN PRIMAVERA 1

Sono quattro gli incontri del Campionato Primavera 1 con Roma – Genoa in primo piano. I giallorossi sembrano inarrestabili se la vedranno con una squadra che non perde da 5 turni. Da seguire da vicino anche la sfida casalinga dell’Inter che ironia della sorte anche con le giovanili sfida il Torino. Questa volta però sono i granata a stare meglio come classifica.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 22 DICEMBRE 2021

AFRICA CAF SUPER CUP

Raja Casablanca – Al Ahly 18:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Laci – Kastrioti 13:45

Din. Tirana – Skenderbeu 16:45

ARABIA SAUDITA DIVISION 1

Al-Kawkab – Ohod 13:10

Al Orubah – Al Qadisiya 13:25

Al-Sahel – Al Akhdoud 15:30

ASIA AFF SUZUKI CUP – PLAY OFF

Singapore – Indonesia 13:30

AUSTRALIA A-LEAGUE

Melbourne City – WS Wanderers Posticipata

AUSTRALIA FFA CUP

Melbourne City – Wellington Phoenix 09:30

Sydney FC – Brisbane Roar 09:30

Gold Coast Knights – Melbourne Victory 10:30

AZERBAIJAN FIRST DIVISION

Moik Baku – Keshla 2 11:00

Zaqatala – Neftci Baku 2 11:00

Zira 2 – Turan 12:00

BELGIO COPPA DEL BELGIO

KV Mechelen – Eupen 20:00

Gent – St. Liege 20:30

CINA SUPER LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Beijing Guoan – Shenzhen 11:00

Hebei – Guangzhou City 11:00

Guangzhou FC – Shanghai Port 13:00

Shandong Taishan – Changchun Yatai 13:00

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Sidama Bunna – Welayta Dicha 13:00

Ethiopia Bunna – Hadiya Hossana 16:00

FRANCIA LIGUE 1

Bordeaux – Lilla 21:00

Clermont – Strasburgo 21:00

Lione – Metz 21:00

Lorient – Paris SG 21:00

Marsiglia – Reims 21:00

Monaco – Rennes 21:00

Montpellier – Angers 21:00

Nizza – Lens 21:00

St. Etienne – Nantes 21:00

Troyes – Brest 21:00

GRECIA COPPA DI GRECIA

Karditsa – Agios Nikolaos 14:00

Panetolikos – Niki Volos 16:00

PAOK – AEL Larissa 16:00

Olympiakos – Levadiakos 18:00

ISRAELE LIGAT HA’AL

Kiryat Shmona – M. Petach Tikva 18:00

M. Tel Aviv – Sakhnin 19:00

H. Beer Sheva – B. Jerusalem 19:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Atalanta U19 – Spal U19 12:30

Inter U19 – Torino U19 12:30

Roma U19 – Genoa U19 12:30

Fiorentina U19 – Napoli U19 Posticipata

Sampdoria U19 – Verona U19 14:30

ITALIA PRIMAVERA 2

Como U19 – Pordenone U19 14:00SRF

Pisa U19 – Perugia U19 14:30SRF

ITALIA SERIE A

Sassuolo – Bologna 16:30

Venezia – Lazio 16:30

Inter – Torino 18:30

Roma – Sampdoria 18:30

Verona – Fiorentina 18:30

Empoli – Milan 20:45

Napoli – Spezia 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Lecco – Pro Vercelli 18:00

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Carrarese – Pontedera 14:30

Gubbio – Cesena 14:30

Viterbese – Fermana 14:30

Ancona-Matelica – Pescara 18:00

Lucchese – Imolese 18:00

Modena – Grosseto 18:00

Montevarchi – Reggiana 18:00

Pistoiese – Olbia 18:00

Teramo – Entella 18:00

Vis Pesaro – Siena 18:00

ITALIA SERIE C – GIRONE C

ACR Messina – Paganese 14:30

Foggia – Monterosi Tuscia 14:30

Picerno – Vibonese 14:30

Campobasso – Avellino 15:30

Latina – Palermo 18:00

Bari – Potenza 21:00

Catania – Monopoli 21:00

Juve Stabia – Fidelis Andria 21:00

Turris – Taranto 21:00

Virtus Francavilla – Catanzaro 21:00

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Caronnese – Sestri Levante 14:30

Casale – Bra 14:30

Fossano – Imperia 14:30

Gozzano – Borgosesia 14:30

Lavagnese – Asti 14:30

Novara – Chieri 14:30

PDHA – Ligorna 14:30

Saluzzo – Citta di Varese 14:30

Vado – Ticino 14:30

Sanremese – HSL Derthona 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Breno – Franciacorta 14:30

Brusaporto – Sona 14:30

Castellanzese – Arconatese 14:30

Crema – Real Calepina 14:30

Desenzano Calvina – Ciserano-Bergamo 14:30

Legnano – Caravaggio Posticipata

Olginatese – Villa Valle 14:30

Ponte San Pietro – Vis Nova Giussano 14:30

SG City Nova – Folgore Caratese Posticipata

USD Casatese – Leon 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Ambrosiana – Levico Terme 14:30

Caldiero Terme – Mestre 14:30

Campodarsego – ArzignanoChiampo 14:30

Cartigliano – Luparense 14:30

Delta Porto Tolle – Cjarlins Muzane 14:30

Dolomiti Bellunesi – Spinea 14:30

Este – Adriese 14:30

Montebelluna – Cattolica Calcio 14:30

Union Clodiense – San Martino Speme 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Aglianese Calcio – Prato 14:30

Alcione Milano – G.S. Bagnolese 14:30

Ath. Carpi – Lentigione 14:30

Correggese – Tritium 14:30

Fanfulla – Forlì 14:30

Ghivizzano Borgo – Seravezza Pozzi 14:30

Mezzolara – Sammaurese 14:30

Real Forte Querceta – SCD Progresso 14:30

Rimini – Sasso Marconi 14:30

San Donnino – Ravenna 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Arezzo – Lornano Badesse 14:30

Foligno – Trestina 14:30

Follonica Gavorrano – Rieti 14:30

Montespaccato – ASD Cascina 14:30

Poggibonsi – Pianese 14:30

Pro Livorno – Scandicci 14:30

San Donato – Flaminia 14:30

Sangiovannese – Unipomezia 14:30

Tiferno Lerchi – Cannara Posticipata

ITALIA SERIE D – GIRONE F

Alto Casertano – Sambenedettese 14:30

ASD Pineto Calcio – US Tolentino 14:30

Fiuggi – Matese 14:30

Montegiorgio – Castelnuovo Vomano 14:30

Nereto – Castelfidardo 14:30

Porto D’Ascoli – Vastese 14:30

Recanatese – S. N. Notaresco 14:30

Trastevere Calcio – Chieti 14:30

Vastogirardi – AJ Fano 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Arzachena – Atletico Uri 14:30

Carbonia – Aprilia 14:30

Cassino – Calcio Giugliano 14:30

Cynthialbalonga – R. Monterotondo 14:30

Muravera – Afragolese 14:30

Nuova Florida – Latte Dolce Posticipata

Ostia Mare – Lanusei Calcio 14:30

Torres – Insieme Formia 14:30

Vis Artena – Gladiator 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Audace Cerignola – San Giorgio Posticipata

Bitonto – Francavilla 14:30

Casarano – Nocerina 14:30

Casertana – Molfetta Calcio 14:30

Lavello – Sorrento 14:30

Mariglianese – Brindisi 14:30

A.C Nardò – Citta di Fasano 15:00

Gravina – SS Nola 1925 15:00

Bisceglie – Altamura 18:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Cavese – Cittanovese 14:30

Gelbison Cilento – Troina 14:30

Lamezia Terme – Sancataldese 14:30

Licata – Castrovillari 14:30

Paternò – Trapani 14:30

Portici 1906 – Santa Maria Cilento 14:30

Real Aversa – Rende 14:30

San Luca – Giarre 14:30

S. Agata – AS Acireale 15:00

OLANDA EREDIVISIE

Heerenveen – Feyenoord 18:45

Willem II – Nijmegen 18:45

Heracles – Cambuur 20:00

Ajax – Sittard 21:00

Utrecht – Twente 21:00

RUANDA PREMIER LEAGUE

Gorilla – Mukura Victory Sports 11:30

Etincelles – Gicumbi 14:00

Etoile de L’Est – APR 14:00

Musanze – Marines 14:00

Rayon Sport – Police 14:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Hibernian – Aberdeen 20:45

St. Johnstone – Ross County 20:45

St. Mirren – Celtic 20:45

SPAGNA LALIGA

Granada – Atl. Madrid 19:00

Ath. Bilbao – Real Madrid 21:30

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

TS Galaxy – Stellenbosch 14:30

Baroka – Royal AM 16:00

Chippa United – Sekhukhune 16:00

Swallows – Golden Arrows 16:00

Supersport – Cape Town City 16:30

Kaizer – Maritzburg Utd 18:30

TURCHIA SUPER LIG

Hatayspor – Konyaspor 15:00

Sivasspor – Rizespor 15:00

Gaziantep – Alanyaspor 18:00

Karagumruk – Fenerbahce 18:00