FIRENZE – Al centro della programmazione sul calcio in TV di mercoledì 22 dicembre c’é la diciannovesima giornata di Serie A. Alle 16.30 sono in programma il derby emiliano Sassuolo-Bologna e Venezia-Lazio; alle 18.30 la capolista Inter riceve il Torino. I nerazzurri vengono dalla schiacciante vittoria esterna per 0-5 contro la Salernitana con i gol di Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro e Gagliardini. All’Arechi hanno collezionato il sesto successo consecutivo in campionato e laureandosi Campioni d’Inverno con una giornata di anticipo, dal momento che, quando mancano soltanto novanta minuti alla fine del girone di andata sono quattro lunghezze di vantaggio su Milan e Napoli e sei sull’Atalanta: un importante titolo, che, se aggiunto a quello di Campioni d’Italia in carica, fa capire quanto per la società meneghina il 2021 sia stato un anno fantastico. La squadra di Simone Inzaghi ha 43 punti, frutto di tredici vittorie, quattro pareggi e una sconfitta; 48 gol fatti e 15 subiti, seconda miglior difesa del torneo, dietro soltanto al Napoli. Dall’altra parte troviamo i granata, reduci dalla successo casalingo di misura contro il Verona, firmato Pobega, e sono decimi a quota 25 punti, con un cammino di sette partite vinte, quattro pareggiate e sette persa e con 23 reti realizzate e 18 incassate. Contemporaneamente si giocano anche Roma-Sampdoria e Verona-Fiorentina. Chiusura del 2021 calcistico di Serie A col botto. A

lle 20.45 il Milan é impegnato sul difficile campo dell’Empoli. La squadra di Andreazzoli é decisamente la vera sorpresa di questo girone di andata. I toscani vengono da cinque risultati utili consecutivi, ultimo dei quali il pareggio esterno per 1-1 contro lo Spezia, e sono noni con 27 punti, frutto di otto vittorie, tre pareggi e sette sconfitte; 28 gol fatti e 30 subiti. Dall’altra parte troviamo i rossoneri, reduci dalla sconfitta casalinga di misura nel big match decisa da un gol di Elmas, e ora sono secondi, a pari merito proprio con i partenopei e a quattro lunghezze dalla capolista Inter, a quota 39 punti, con un cammino di dodici partite vinte, tre pareggiate e tre perse e con 36 reti realizzate e 120 incassate. Il Napoli ospita lo Spezia. I partenopei, dopo le due sconfitte consecutive contro Atalanta e Empoli, grazie a un gol di Elmas, hanno ritrovato la vittoria nel big match contro il Milan; in virtù di questo risultato sono risaliti al secondo posto, che occupano a pari merito proprio con il Diavolo e a quattro lunghezze dall’Inter, con 39 punti, frutto di dodici vittorie, tre pareggio e tre sconfitte e con 36 gol fatti e 20 subiti. Dall’altra parte troviamo gli Aquilotti, reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro l’Empoli; sono diciassettesimi in classifica, a quota 13 punti, con un cammino di tre partite vinte, quattro pareggiata e undici perse e con 18 reti realizzate e 39 incassate.

In Ligue 1 il PSG fa visita al Lorient mentre in Liga si giocano Granada – tletico Madris e Athletic Bilbao – Real Madrid. Ampoio spezio dedicato alla Serie C.

12.30

Inter-Torino (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Roma-Genoa (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

Atalanta-SPAL (Campionato Primavera) – SI LIVE 24

14.30

Gubbio-Cesena (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Viterbese-Fermana (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Carrarese-Pontedera (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Foggia-Monterosi (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Picerno-Vibonese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Sampdoria-Verona (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

15.30

Campobasso-Avellino (Serie C) – RAI SPORT e ELEVEN SPORTS

16.30

Venezia-Lazio (Serie A) – DAZN

Sassuolo-Bologna (Serie A) – DAZN

18.00

Modena-Grosseto (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 255 satellite)

Lucchese-Imolese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Ancona Matelica-Pescara (Serie C) – ELEVEN SPORTS

1

Montevarchi-Reggiana (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 253 satellite)

Vis Pesaro-Siena (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Teramo-Entella (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pistoiese-Olbia (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Latina-Palermo (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 254 satellite)

18.30

Inter Torino

Roma-Sampdoria

Verona-Fiorentina (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

19.00

Granada-Atletico Madrid (Liga) – DAZN

20.45

Empoli-Milan (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Napoli-Spezia (Serie A) – DAZN

Brentford-Chelsea (League Cup) – DAZN

21.00

Lorient-PSG (Ligue 1) – SKY SPORT UNO

Monaco-Rennes (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL21.00 Virtus Francavilla-Catanzaro (Serie C) – ELEVEN SPORTS

21.00

Juve Stabia-Fidelis Andria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Catania-Monopoli (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Bari-Potenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 253 satellite)

Turris-Taranto (Serie C) – ELEVEN SPORTS

21.30

Athletic Bilbao-Real Madrid (Liga) – DAZN

