Montevarchi – Reggiana: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Montevarchi – Reggiana di mercoledì 22 dicembre 2021 in diretta: formazioni e risultato con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 20a giornata del Girone B di Serie C

MONTEVARCHI – Mercoledì 22 dicembre 2021, alle ore 18:00 verrà disputata la partita Montevarchi – Reggiana, gara valida per la 20a giornata del Girone B di Serie C. Da una parte del campo troviamo la formazione di casa allenata da Roberto Malotti, che non vince da ben quattro giornate. Attualmente la formazione toscana occupa la 14a posizione in classifica con 21 punti, alle spalle della Carrarese a quota 23 punti. Necessari, per il Montevarchi, i 3 punti che gli permetterebbero di scavalcare i rivali e di piazzarsi a metà classifica. Dall’altra parte del campo troviamo invece la formazione emiliana allenata da mister Aimo Diana, che arrivano invece da una serie positiva di tre vittorie consecutive: al momento la Reggiana si trova al comando della classifica del Girone B con 45 punti, a pari merito con il Modena, in seconda posizione per differenza reti.

La presentazione del match

QUI MONTEVARCHI – La formazione aretina allenata da mister Malotti potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3, con Bassano, Dutu, Martinelli e Tozzuolo in posizione arretrata. A centrocampo troviamo il terzecco composto da Amatucci, Carpani e Lischi, alle spalle del tridente d’attacco formato da Barranca, Gambale e Jallow.

QUI REGGIANA – Gli emiliani di mister Diana potrebbero invece affidarsi al modulo 3-5-2, con Luminai, Cremonesi e Camigliano a formare il reparto difensivo. A centrocampo spazio per la cerniera composta da Libutti, Radrezza, Cigarini, Muroni e Contessa, alle spalle della coppia d’attacco Zamparo-Lanini.

Le probabili formazioni di Montevarchi – Reggiana

MONTEVARCHI (4-3-3): Giusti; Bassano, Dutu, Martinelli, Tozzuolo; Amatucci, Carpani, Lischi; Barranca, Gambale, Jallow. Allenatore: Roberto Malotti

REGGIANA (3-5-2): Voltolini; Luminai, Cremonesi, Camigliano; Libutti, Radrezza, Cigarini, Muroni, Contessa; Zamparo, Lanini. Allenatore: Aimo Diana

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Montevarchi – Reggiana, valida per la giornata 20 del campionato di Serie C – Girone A, sarà visibile in diretta tv su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.