Turris – Taranto: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Turris – Taranto di Mercoledì 22 dicembre 2021 in diretta: formazioni e risultato con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Serie C – Girone C

TORRE DEL GRECO – Mercoledì 22 dicembre 2021 , alle ore 21:00 riflettori puntati su Turris – Taranto , gara valida per la giornata 20 del campionato Serie C – Girone C . Non si tratta della prima sfida tra le due squadre, l’ultima volta giocata 29 agosto 2021 é finita in parità con 0-0 . Sarà l’arbitro Federico Fontani di Siena a dover dirigere questo incontro che si svolgerà presso lo stadio Liguori. Sarà coadiuvato da Stefano Galimberti di Seregno e Davide Conti sempre di Seregno; quarto ufficiale Ermanno Feliciani di Teramo. I bookmakers danno per vincente la Turris e quotando la vittoria a 1.85, pareggio a 3.35 e sconftta a 4.10. Nelle ultime cinque uscite la Turris ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitte realizzando 9 e subendone 4 . La Taranto invece ha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggi e 2 sconfitte siglando 8 reti e subendone 8. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la diretta del match con aggiornamento del risultato e dei principali fatti del match. Sguardo all’attuale classifica di Serie C – Girone C dove comanda la Bari con 41 , in seconda posizione troviamo Monopoli con 34 e Turris e Palermo con 33.

Tabellino minuto per minuto

TURRIS:. A disposizione:



TARANTO:. A disposizione:



Reti:



Convocati della Turris

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Loreto, Manzi, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Iglio, Palmucci, Tascone.

Attaccanti: Giannone, Leonetti, Longo, Nocerino, Pavone, Santaniello, Sartore.

Convocati del Taranto

Portieri: Chiorra; Antonino; Zecchino

Difensori: Zullo; Benassai; De Maria; Versienti

Centrocampisti: Marsili;Bellocq; Labriola ’01; Civilleri; Cannavaro ’02;Mastromonaco ’00

Attaccanti: Falcone; Pacilli; Giovinco; Saraniti; Santarpia; Italeng; Ghisleni; Barone

Probabili formazioni

TURRIS (3-4-3): Perina; Esempio, Lorenzini, Manzi; Varutti, Tascone, Franco, Ghislandi; Leonetti, Santaniello, Giannone.

TARANTO (4-2-3-1): Chiorra; De Maria, Benassai, Zullo, Versienti; Marsili, Civilleri; Giovinco, Falcone, Mastromonaco; Saraniti.

Biglietti della partita

All’esito della odierna riunione del G.O.S., la S.S. Turris Calcio comunica che anche la prevendita dei biglietti validi per il settore Distinti-ospiti dello stadio “Liguori”, in occasione del match Turris-Taranto di mercoledì 22 dicembre, sarà attiva fino alle ore 19 di martedì 21 dicembre. Come già comunicato, la prevendita si avvale del circuito Go2 (www.go2.it), con possibilità di acquisto sia on-line che attraverso il rivenditore di prossimità “Tabaccheria Caracciolo”, sito in Taranto al viale Trentino numero 5. Nella giornata di gara, i sostenitori della squadra ospite sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni: imboccare lo svincolo d’uscita Torre del Greco dell’autostrada A3 e sostare nell’adiacente area “San’Elena”, individuata per il parcheggio dei mezzi privati di trasporto. Il trasferimento allo stadio avverrà, invece, a bordo di apposite navette. Per favorire le operazioni di prefiltraggio e controllo, si rende tuttavia necessario che la tifoseria ospite raggiunga il casello autostradale di Torre del Greco entro le ore 19.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Turris – Taranto , valida per la giornata 20 del campionato Serie C – Girone C , sarà visibile in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.