Per la Carabao Cup si sfidano Manchester City e Liverpool, tra le amichevoli c’è Juve, Roma, Inter Lazio, anticipo in Serie C. Pareggio tra Tivoli e Harbour View in Giamaica

All’insegna delle amichevoli questo giovedì 22 dicembre con diverse squadre italiane in campo. Partiamo dal Alajuelense – Twente finita 3-2 con reti di Gondola, Venegas e Lopez per i costaricani e di Ugalde e Steijn su rigore per gli olandesi. Una rete di Prsir a un minuto dal 90esimo ha deciso la partita tra Istra 1961 e Gorica. Fra pochi minuti in campo la Juventus contro il Rijeka mentre alle 14.30 si gioca Verona – Bologna. Nel corso del pomeriggio impegni anche per la Roma con gli olandesi del Waalwijk, dell’Inter con la Reggina, della Lazio con gli spagnoli dell’Almeria e del Monza contro i francesi dell’Olympic Lione. Il programma di Coppa di Turchia è stato invece aperto da Kayserispor – Genclerbirligi terminato 2-0 mentre nella notte hanno giocato Tivoli e Harbour View. 1-1 il punteggio finale di questa sfida valida per la sesta giornata della Premier League in Giamaica grazie alle reti nel primo tempo di Lawrence e Lewis. In corso di svolgimento le prime due partita di Super League albanese con Erzneni – Bylis e Kastrioti – Egnatia rispettivamente ferme sullo 0- 1 e 1-1. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite in programma oggi ricordiamo anche che alle 14.30 si apre la 20esima di Serie C con Pordenone – Triestina e si gioca anche una partita del campionato di Serie D. Fari puntati questa sera sull’attesissimo ottavo di finale tra Machester City e Liverpool della EFL Cup mentre in Spagna tra le squadre impegnate nella Coppa del Re troviamo Celta Vigo, Atletico Madrid e Granada. In Portogallo proseguono i quarti di finale della Coppa di Lega con Moreirense – Arouca alle 21.15.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 22 DICEMBRE 2022

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



ALBANIA SUPER LEAGUE

Erzeni - Bylis 0-1 (*)

Kastrioti - Egnatia 2-3 (*)

Vllaznia - Teuta 15:45



CIPRO FIRST DIVISION

Aris - APOEL 18:00

Omonia - Apollon 18:00



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Defence Force - Ethiopia Bunna Posticipata

Legetafo Legedadi - St. George 0-1 (*)

Fasil Kenema - Ethio Electric Posticipata

Arba Menche - Sidama Bunna 17:00



EUROPA CHAMPIONS LEAGUE DONNE

Slavia Praga D - Roma D 18:45

St. Polten D - Wolfsburg D 18:45

Chelsea D - Paris SG D 21:00

Real Madrid D - Vllaznia D 21:00



GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Tivoli - Harbour View 1-1 (Finale)



GRECIA SUPER LEAGUE

OFI Crete - Atromitos 16:00

Panetolikos - PAOK 18:30



INGHILTERRA EFL CUP

Manchester City - Liverpool 21:00



ITALIA SERIE C - GIRONE A

Pordenone - Triestina 0-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE D

Salsomaggiore - Sammaurese 0-0 (*)



MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Alajuelense (Cos) - Twente (Ned) 3-2 (Finale)

Istra 1961 (Cro) - Gorica (Cro) 0-1 (Finale)

Valencia (Esp) - Alkmaar (Ned) 1-3 (Finale)

Heerenveen (Ned) - Excelsior (Ned) 1-0 (Finale)

Sparta Rotterdam (Ned) - Vitesse (Ned) 1-0 (*)

Juventus (Ita) - Rijeka (Cro) 0-0 (*)

Friburgo (Ger) - Young Boys (Sui) 0-0 (*)

Verona (Ita) - Bologna (Ita) 0-0 (*)

Duisburg (Ger) - Sittard (Ned) 16:00

Roma (Ita) - Waalwijk (Ned) 16:00

Reggina (Ita) - Inter (Ita) 18:00

Rennes (Fra) - Brest (Fra) 18:00

Almeria (Esp) - Lazio (Ita) 18:30

Lione (Fra) - Monza (Ita) 19:00

Osnabruck (Ger) - Schalke (Ger) 19:00

Ypiranga FC (Bra) - Concordia (Bra) 20:00



PORTOGALLO COPPA DI LEGA - PLAY OFF

Moreirense - Arouca 21:15



SPAGNA COPA DEL REY

Cacereno - Girona 19:00

Eldense - Burgos CF 19:00

Gernika - Celta Vigo 19:00

Linares - Racing Santander 19:00

Arenteiro - Atl. Madrid 21:00

Gimnastic - Malaga 21:00

La Nucia - Las Palmas 21:00

R. Oviedo - Granada 21:00



TURCHIA COPPA DI TURCHIA

Kayserispor - Genclerbirligi 2-0 (Finale)

Konyaspor - Bodrumspor 1-0 (*)

Gaziantep - Boluspor 15:00

Adana Demirspor - Rizespor 17:00

Galatasaray - Keciorengucu 19:00