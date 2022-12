Elenco delle partite previste per oggi giovedì 22 dicembre 2022: grande attesa per l’ottavo di finale di EFL Cup, amichevoli per Juventus, Inter e Lazio, anticipo in Lega Pro

Era dal Mondiale che non si trovava un big match così. Parliamo di Manchester City – Liverpool gare in programma alle ore 21 e valida per gli ottavi di finale della EFL Cup. Le protagoniste indiscusse degli ultimi mesi ma anche dell’ultima stagione di Premier League si affrontano nella competizione anche chiamata Carabao Cup. Si giocherà in gara secca e questo darà maggior fascino e a poco più di due mesi di distanza dall’ultimo precedente del 16 ottobre quando in Premier League ebbe la meglio il Liverpool 1-0 grazie a una rete di Salah al 31′ della ripresa. Non mancheranno gli impegni di diverse italiane in gare amichevoli mentre tra le gare ufficiali troviamo l’anticipo delle 20esima giornata di Lega Pro, Pordenone – Triestina e Salsomaggiore – Sammaurense per la Serie D. Entrambe con fischio d’inizio alle ore 14.30.

Andiamo a vedere nell’ordine che amichevoli incontreremo. Si parte dal primo pomeriggio con la Juventus che alle ore 14 affronta il Rjieka. Partita prevista all’Allianz Stadium ma a porte chiuse e secondo test dopo la sosta e con una squadra molto carica dopo il 2-0 inflitto all’Arsenal. Amichevole che sa molto di campionato quella delle 14.30 al Bentegodi tra Hellas Verona e Bologna. Tra le fila rossoblù mancheranno Raimondo e Vignato impegnati con la Nazionale mentre Zirkzee ha svolto un allenamento differenziato, Medel fermo per influenza e Bagnolini, Bonifazi e Kasius si alleneranno a parte. Proseguiamo alle ore 16 con Roma – RKC Waalwijk. Per i giallorossi terzo impegno dopo Cadice e Casa Pia ora contro la squadra olandese. Si dovrebbe rivedere in attacco Abraham mentre tra gli indisponibili troviamo i vari Cristante, Darboe, Wijnaldum e Spinazzola. Alle ore 18 suggestiva sfida tra Reggina–Inter in quanto si troveranno i fratelli Inzaghi da avversari in panchina. Si dovrebbe vedere almeno per un tempo Lukaku mentre non ci saranno Handanovic in rotazione con Onana, D’Ambrosio e Correa hanno svolto allenamento a parte e Brozovic con Lautaro in vacanza post mondiale. Alle ore 18.30 invece la Lazio affronta l’Almeria in trasferta e ci sarà anche la preparazione-bis. Assente Casale impegnato per uno stage con la Nazionale e rosa al completo con gli unici dubbi per Hysai e Zaccagni che erano assenti nell’ultimo allenamento. Alle ore 19 il Monza se le vedrà i francesi dell’Olympique Lione al GRoupama Stadium. I biancorossi hanno perso 1-0 con il Lugano l’ultima amichevole ma in gare ufficiali sono imbattuti dal 10 novembre all’Olimpico con la Lazio.

Passiamo all’anticipo di Lega Pro con il Pordenone che ospita la Triestina. Un momento non esaltante per i neroverdi che dopo aver perso la vetta hanno smarrito la via della vittoria. I biancorossi, in piena zona playout hanno interrotto la striscia di risultati negativi battendo la Pergolettese nello scontro diretto. Adesso sono a -7 dalla zona salvezza e sembrano essere ripartiti. Per il calcio femminile dopo l’eliminazione della Juventus dalla Women’s Champions League troviamo la Roma impagnata in casa dello Slavia Praga. Le giallorosse sono matematicamente ai quarti di finale e proveranno a mettere pressione al Wolfsburg per il primo posto. Un passo falso delle tedesche potrebbe consentire di ottenere il primo posto nel Gruppo B. Nel Gruppo A invece Chelsea e PSG si affrontano ma le inglesi dovrebbero perdere con uno scarto di più di tre gol per finire seconde. Si gioca la Copa de Rey con Celta Vigo e Atletico Madrid impegnate rispettivamente alle ore 19 in casa del Gernika e alle 21 in casa dell’Arenterio. Nella Coppa di Lega in Portogallo, alle 21.15 altro quarto di finale con Moreirense – Arouca mentre in Albania in programma tre incontri di Super League.

EFL CUP

21:00

Manchester City-Liverpool

WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE

18:45

LEGA PRO

14:30

Pordenone-Triestina

AMICHEVOLI

14:00

14:30

16:00

18:00

18:30

19:00

