La partita Reggina – Inter di giovedì 22 dicembre 2022 in diretta: le reti dei nerazzurri arrivano tutte nel finale, al 35′ e 42′ della ripresa

REGGIO CALABRIA – Giovedì 22 dicembre all’Oreste Granillo, andrà di scena la sfida amichevole tra Reggina e Inter. Calcio d’inizio alle ore 18:00, tra due formazioni che tornano ad affrontarsi dopo ben tredici anni. Un appuntamento atteso con tanto entusiasmo nella città dello Stretto, che offre l’opportunità ai tifosi amaranto di poter riassaporare un po’ di Serie A, palcoscenico che l’ha vista protagonista per diversi anni e dove spera di poterci fare presto ritorno. Reggina-Inter, è anche l’occasione di rivedere uno di fronte all’altro i fratelli Inzaghi, Filippo e Simone, rispettivi timonieri delle due formazioni. La società del patron Saladini ha voluto fare questo regalo di Natale ai propri tifosi, con i quali si congederanno per questo 2022, per poi chiudere nel giorno di Santo Stefano sul campo dell’Ascoli. L’Inter a differenza della Reggina, continua la sua preparazioni per arrivare al meglio alla ripresa del campionato, in programma il 4 gennaio nel big match contro la capolista Napoli a San Siro.

Tabellino

REGGINA: Ravaglia F., Bouah D., Cicerelli E. (dal 29′ st Rivas R.), Crisetig L., Gagliolo R. (dal 1′ st Fabbian G.), Giraudo F. (dal 29′ st Agostinelli V.), Gori G. (dal 1′ st Santander F.), Liotti D. (dal 29′ st Zucco E.), Loiacono G. (dal 23′ st Cionek T.), Majer Z. (dal 1′ st Di Chiara G.), Ricci F.. A disposizione: Colombi S., Aglietti T., Agostinelli V., Canotto L., Cionek T., Di Chiara G., Dutu E., Fabbian G., Paura M., Rivas R., Santander F., Zucco E.

INTER: Onana A., Acerbi F., Barella N. (dal 30′ st de Vrij S.), Bastoni A. (dal 21′ st Gagliardini R.), Bellanova R. (dal 30′ st Asllani K.), Calhanoglu H., Dimarco F., Dzeko E., Lukaku R., Mkhitaryan H. (dal 21′ st Darmian M.), Skriniar M. (dal 21′ st Gosens R.). A disposizione: Cordaz A., Gabriel Brazao, Asllani K., Biral N., Carboni V., Curatolo D., Darmian M., de Vrij S., Fontanarosa A., Gagliardini R., Gosens R., Stankovic A.

Reti: al 35′ st Dzeko E. (Inter (Ita)) , al 42′ st Lukaku R. (Inter (Ita)) .

Formazioni ufficiali di Reggina – Inter

REGGINA (4-3-3): 1 Ravaglia; 13 Bouah, 6 Loiacono, 28 Gagliolo, 98 Giraudo; 8 Crisetig, 37 Majer, 94 Liotti; 21 Ricci, 9 Gori, 11 Cicerelli. A disposizione: 12 Aglietti, 22 Colombi, 3 Cionek, 5 Dutu, 14 Fabbian, 17 Di Chiara, 19 Santander, 24 Agostinelli, 26 Zucco, 30 Paura, 31 Canotto, 99 Rivas. Allenatore: Filippo Inzaghi.

INTER (3-5-1-1): 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 12 Bellanova, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 90 Lukaku. A disposizione: 21 Cordaz, 55 Brazao, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 14 Asllani, 36 Darmian, 42 Curatolo, 45 Carboni, 47 Fontanarosa, 50 Stankovic, 53 Biral. Allenatore: Simone Inzaghi.

Presentazione del match

Qui Reggina – Pippo Inzaghi, contro i nerazzurri confermerà il suo consueto 4-3-3, dando spazio a quei giocatori che fin qui si sono ritagliati meno spazio. Le principali novità saranno in difesa, dove Loiacono affiancherà Camporese al centro, mentre Bouah agirà a destra. A centrocampo, oltre a Fabbian di proprietà Inter ci sarà anche Lombardi. L’attacco dovrebbe essere rappresentato dal tridente composto da Ricci, Gori e Rivas.

Qui Inter- Simone Inzaghi, dovrebbe ritrovare tra i pali Onana, reduce dall’esperienza poco fortunata ai Mondiali qatarioti con il suo Camerun. Possibile chance a centrocampo per Gagliardini, con Mkhitaryan a supporto della punta Dzeko. Di Marco sulla corsia di sinistra, disponibile anche Lukaku, il quale ha voglia di tornare subito in campo.

Le probabili formazioni di Reggina – Inter

REGGINA (4-3-3): Colombi; Bouah, Loiacono, Camporese, Di Chiara; Lombardi, Majer, Fabbian; Ricci, Gori, Rivas. Allenatore: F. Inzaghi

INTER (3-5-1-1): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Calhanoglu, Gagliardini, Dimarco; Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: S. Inzaghi

Dove vedere Reggina – Inter

Sarà possibile seguire Reggina-Inter sulla piattaforma streaming Recast : il costo da pagare per accedere alla visione sarà di 300 Crediti Cast (il credito di Recast), pari a 3,49€.

A cura di Rocco Calandruccio