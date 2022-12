Almeria – Lazio: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Almeria – Lazio di Giovedì 22 dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara amichevole dei biancocelesti

ALMERIA – Giovedì 22 dicembre, al Power Horse Stadium di Almeria, si disputerà l’amichevole Almeria-Lazio; calcio di inizio alle ore 18.30. Dopo l’amichevole contro il Galatasaray vinta per 1-2 e il 5-2 rifilato all’Hatayspor, per i biancocelesti un altro ottimo test di preparazione in vista della ripresa del campionato, che li vedrà impegnati il 4 gennaio alle ore 16.30 contro il Lecce. La squadra di Sarri, dopo il 3-0 rimediato dalla Juventus, é quarta a quota 30 con un cammino di nove partite vinte, tre pareggiate e tre perse, ventisei reti realizzate e undici incassate. L’Almeria é quattordicesimo in Liga con 16 punti, frutto di cinque vittorie, un pareggio e otto sconfitte, sedici gol fatti e ventidue subiti. Non ci sono precedenti tra le due compagini.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

ALMERIA (ESP):. A disposizione:



LAZIO (ITA):. A disposizione:



Reti:



Presentazione del match

QUI ALMERIA – Rubi dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Fernando in porta e difesa formata al centro da Chuni e Bacic e sulle fasce da Mendes e Akieme. A centrocampo Robertone, Cesar e Melero. Tridente offensivo composto da Baptistao, El Bilal e Embarba.

QUI LAZIO – Sarri dovrebbe rispondere con il classico 4-3-3, speculare, con Maximiano tra i pali e difesa a quattro formata al centro da Casale e Romagnoli e sulle fasce da Lazzari e Marusic. A centrocampo Vecino, Marcos Antonio e Luis Alberto. Attacco affidato a Immobile, affiancato da Pedro e Zaccagni.

Le probabili formazioni di Almeria – Lazio

ALMERIA (4-3-3): Fernando; Mendes, Chumi, Babic, Akieme; Robertone, Cesar, Melero; Baptistao, El Bilal, Embarba. Allenatore: Rubì.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta sarà trasmesso su Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport Football (203 del satellite); in streaming, per i soli abbonati Sky, su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.