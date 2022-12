Il 22 dicembre 2022 l’amichevole della Roma sarà trasmessa su DAZN, quella della Lazio su Sky: Juventus – Rjieka sarà visibile su DAZN e Sky

In attesa che ripartano i campionati dopo la sosta per i Mondiali del Qatar, al centro della programmazione sul calcio in TV di giovedì 22 dicembre ci sono le amichevoli che le squadre di Serie A stanno giocando per migliorare la forma fisica. La Juventus sfida il Rjieka.

La Roma affronta il Waalwijk.Dopo il pareggio per 1-1 contro il Torino, la squadra di Mourinho riparte dalla settima posizione, che occupa con punti, frutto di otto vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte, diciotto gol fatti e quattordici subiti. Il Waalwjik è decimo in Eredivisie, a sette lunghezze dalla zona Europa, a quota 17 e con un cammino di quattro partite vinte, cinque pareggiate e cinque perse, venticinque reti realizzate e ventotto incassate.

L’Almeria sarà l’avversario della Lazio. Dopo l’amichevole contro il Galatasaray vinta per 1-2 e il 5-2 rifilato all’Hatayspor, per i biancocelesti un altro ottimo test di preparazione in vista della ripresa del campionato, che li vedrà impegnati il 4 gennaio alle ore 16.30 contro il Lecce. La squadra di Sarri, dopo il 3-0 rimediato dalla Juventus, é quarta a quota 30 con un cammino di nove partite vinte, tre pareggiate e tre perse, ventisei reti realizzate e undici incassate. L’Almeria é quattordicesimo in Liga con 16 punti, frutto di cinque vittorie, un pareggio e otto sconfitte, sedici gol fatti e ventidue subiti.

Il Monza farà visita al Lione. Per gli uomini di Palladino un test di preparazione in vista della ripresa del campionato che li vedrà impegnati il 4 gennaio, alle 18.30, sul campo della Fiorentina. Il 23 dicembre affronteranno a Monzello l’Arconatese e il 29 dicembre il Torino allUower Stadium. I brianzoli, prima della sosta, avevano vinto per 3-0 contro la Salernitana; sono quattordicesimi in classifica con 16 punti, frutto di cinque vittorie, un pareggio e nove sconfitte, sedici gol fatti e ventidue subiti. Il Lione ottavoin Ligue 1 con 21 punti e con un cammino di sei partite vinte, tre pareggiate e sei perse, ventisei reti realizzate e diciotto incassate. Recentemente ha vinto contro Leuven (5-1) e Liverpool (3-1), pareggiato col Sochaux (11) e perso contro l’Arsenal (0-3); il 28 dicembre, alla ripresa del campionato, sarà impegnato sul campo dello Stade Brest.

Calcio in tv oggi 22 dicembre 2022: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

14.30

Juventus-Rijeka (Amichevole) – DAZN, SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

Pordenone-Triestina (Serie C) – ELEVEN SPORTS, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e ONEFOOTBALL

16.00

Roma-RKC Waalwijk (Amichevole) – DAZN

18.30

Almeria-Lazio (Amichevole) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251)

18.45

Slavia Praga-Roma (Champions League femminile) – DAZN

St. Polten-Wolfsburg (Champions League femminile) – DAZN

21.00

Manchester City-Liverpool (League Cup) – DAZN e NOVE

Chelsea-PSG (Champions League femminile) – DAZN

Real Madrid-Villaznia (Champions League femminile) – DAZN

Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale