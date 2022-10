In Premier League big match nel pomeriggio, in Italia spicca Fiorentina – Inter. Si gioca anche in Liga, Ligue 1 e Bundesliga. Successo del Newcastle Jets in A-League

Sabato 22 ottobre nuova giornata sportiva con i campionati in sudamerica già protagonisti nella notte. Partiamo dal Cile dove una rete di Barcelo alla mezz’ora del primo tempo ha deciso la sfida tra O’Higgins e Cobresal. Da sottolineare la rete annullata al 17′ a Mesias per fuori gioco mentre nella ripresa Hernandez ha fallito il raddoppio dal dischetto e nel finale rosso diretto a Ureta. In Colombia 4-1 de La Equidad sull’U. Magdalena mentre di misura l’Aguilas ha battuto l’Envigato. In Ecuador registriamo il 3-1 del Deportivo Cuenca sul Mushuc Runa per la Liga Pro seconda fase mentre in Paraguay 5-1 del Tacuary sul 12 de Octubre. In Venezuela proseguono gli incontri playoff per la Copa Sudamericana. Da una parte colpo esterno dell’Estudiantes, 5-2 sull’Hermanos Colmenarez mentre dall’altra 2-1 del Caracas in casa de La Guaira.

In K League si sono giocati tre incontri per il gruppo retrocessione. Vittoria in trasferta per Suwon e Seoul mentre Seongnam e Daegu pareggiano 4-4. In Australia si sono conclusi due incontri di A-League. Nel primo il Newcastle Jets ha battuto 3-1 il Wellington Phoenix: reti tutte nella prima fase di gioco con McGarry a sbloccare l’incontro dopo appena 4 minuti quindi il raddoppio di Dartsmelia al 16′ e prima dell’intervallo accorcia Kraev e ancora in gol la squadra di casa con Buhagiar. Nel secondo pareggiano 1-1 WS Wanderers e Brisbane Roar: al 5′ del primo tempo sblocca il risultato Krpic quindi al 5′ della ripresa Austin porta la situazione in parità e al 10′ Neville si vede annullare un gol per offside.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale della giornata odierna ricordiamo i principali appuntamenti. In Italia previsti tre incontri di Serie A a partire dalle 15 con Salernitana – Spezia quindi sarà la volta di Monza – Milan alle 18 e il big match Fiorentina – Inter alle 20:45. Si gioca anche il turno di Serie B con scontri diretti interessanti come Frosinone – Bari e Brescia – Venezia e la Lega Pro per il girone C. In campo anche la Serie A femminile e i campionati Primavera 1 e 2. Nel resto d’Europa spicca in Premier League la partita tra Chelsea e Manchester United delle 18:30 mentre in Bundesliga seguiremo da vicino le partite di Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Nella Liga attenderemo il match tra Real Madrid e Siviglia a chiusura del programma e gare anche in Ligue 1 e Liga Portugal.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 22 OTTOBRE 2022

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



ALBANIA SUPER LEAGUE

Kastrioti - Laci 15:00

Kukesi - Egnatia 15:00

Tirana - Erzeni 17:45



ALGERIA LIGUE 1

Chelghoum - Oran 16:00



ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Union Santa Fe - Central Cordoba 19:00

Defensa y Justicia - Atl. Tucuman 21:30

Estudiantes - Godoy Cruz 21:30

San Lorenzo - Aldosivi 21:30



ASIA AFC CUP - PLAY OFF

Kuala Lumpur City (Mys) - Al Seeb (Oma) 0-1 (*)



AUSTRALIA A-LEAGUE

Newcastle Jets - Wellington Phoenix 3-1 (Finale)

WS Wanderers - Brisbane Roar 1-1 (Finale)

Melbourne Victory - Melbourne City 0-2 (Finale)



AUSTRIA BUNDESLIGA

Hartberg - Tirol 17:00

Rapid Vienna - A. Klagenfurt 17:00

Salzburg - Sturm Graz 17:00



BELGIO JUPILER LEAGUE

Kortrijk - Westerlo 16:00

KV Mechelen - Eupen 18:15

St. Truiden - Leuven 18:15

Royale Union SG - Club Brugge 20:45



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Slavia Mozyr - Arsenal Dzyarzhynsk 14:00



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL - CLAUSURA

Oriente Petrolero - J. Wilstermann 2-1 (Finale)

Bolivar - Santa Cruz 22:00



BRASILE SERIE A

Bragantino - Athletico-PR 21:30



BULGARIA PARVA LIGA

Spartak Varna - Cherno More 14:15

Slavia Sofia - CSKA 1948 Sofia 16:30

Levski - Lok. Plovdiv 18:45



CILE PRIMERA DIVISIÓN

O'Higgins - Cobresal 1-0 (Finale)

Nublense - Huachipato 22:30



CIPRO FIRST DIVISION

Paphos - Omonia 17:00

APOEL - AEK Larnaca 19:00



COLOMBIA PRIMERA A - CLAUSURA

La Equidad - U. Magdalena 4-1 (Finale)

Aguilas - Envigado 1-0 (Finale)

Santa Fe - Dep. Cali 21:00

America De Cali - Pasto 23:05



CROAZIA HNL

Lok. Zagreb - Gorica 15:00

Varazdin - Osijek 17:10



DANIMARCA SUPERLIGA

FC Copenhagen - Midtjylland 16:00



ECUADOR LIGA PRO - SECONDA FASE

Dep. Cuenca - Mushuc Runa 3-1 (Finale)

Macara - LDU Quito 20:00

Emelec - Tecnico U. 22:30



ESTONIA MEISTRILIIGA

Tallinna Kalev - Legion 13:30

Flora - Kuressaare 16:00

Tammeka - Parnu JK Vaprus 18:30



FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA - CONFERENCE LEAGUE - PLAY OFF

Oulu - VPS 16:00



FRANCIA LIGUE 1

Montpellier - Lione 17:00

Marsiglia - Lens 21:00



FRANCIA LIGUE 2

Amiens - St. Etienne 15:00

Bordeaux - Annecy 19:00

Caen - Rodez 19:00

Grenoble - Valenciennes 19:00

Guingamp - Bastia 19:00

Niort - Dijon 19:00

Paris FC - Laval 19:00

Pau FC - Nimes 19:00

Sochaux - Quevilly Rouen 19:00



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Braunschweig - Paderborn 0-0 (*)

Norimberga - Hannover 0-0 (*)

Regensburg - Sandhausen 1-1 (*)

Bielefeld - St. Pauli 20:30



GERMANIA BUNDESLIGA

Augusta - RB Lipsia 15:30

Dortmund - Stoccarda 15:30

Friburgo - Brema 15:30

Hoffenheim - Bayern 15:30

Leverkusen - Wolfsburg 15:30

Monchengladbach - Francoforte 18:30



GERMANIA BUNDESLIGA - DONNE

Freiburg D - Leverkusen D 1-1 (*)



GIAPPONE J1 LEAGUE

Shimizu - Iwata 1-1 (Finale)



GRECIA SUPER LEAGUE

Atromitos - Volos 18:00

Panetolikos - Olympiakos 18:30



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Blackpool - Preston 13:30

Blackburn - Birmingham 16:00

Middlesbrough - Huddersfield 16:00

Millwall - West Brom 16:00

QPR - Wigan 16:00

Reading - Bristol City 16:00

Rotherham - Hull 16:00

Sheffield Utd - Norwich 16:00

Stoke - Coventry 16:00

Sunderland - Burnley 16:00



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Nottingham - Liverpool 13:30

Everton - Crystal Palace 16:00

Manchester City - Brighton 16:00

Chelsea - Manchester Utd 18:30



IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Coleraine - Cliftonville 16:00

Crusaders - Portadown 16:00

Glenavon - C. Rangers 16:00

Linfield - Larne 16:00

Newry City - Glentoran 16:00



ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

07 Vestur Sorvagur - Argir 16:15

HB Torshavn - Runavik 16:15

Klaksvik - Skala Itrottarfelag 16:15

Toftir - B36 Torshavn 16:15

Vikingur - Streymur 16:15



ISRAELE LIGAT HA'AL

Hapoel Jerusalem - H. Beer Sheva 16:30

H. Haifa - Nes Tziona 17:45

Ashdod - B. Jerusalem 18:45

Kiryat Shmona - M. Haifa 19:15



ITALIA PRIMAVERA 1

Milan U19 - Roma U19 1-4 (Finale)

Fiorentina U19 - Inter U19 0-0 (*)

Sassuolo U19 - Torino U19 15:00



ITALIA PRIMAVERA 2

Crotone U19 - Ternana U19 11:00SRF

Viterbese U19 - Reggina U19 11:00SRF

Alessandria U19 - Cittadella U19 11:30SRF

Pisa U19 - Salernitana U19 14:00SRF

Pordenone U19 - Genoa U19 14:00SRF

AlbinoLeffe U19 - Como U19 14:30SRF

Ascoli U19 - Imolese U19 14:30SRF

Lazio U19 - Benevento U19 14:30SRF

Cosenza U19 - Monopoli U19 15:00SRF

Padova U19 - Brescia U19 15:00SRF

Parma U19 - Vicenza U19 15:00SRF

Perugia U19 - Pescara U19 15:00SRF

Reggiana U19 - FeralpiSalò U19 15:00SRF

Spal U19 - Monza U19 15:00SRF

Spezia U19 - Entella U19 15:00SRF

Venezia U19 - Cremonese U19 15:00SRF



ITALIA SERIE A

Salernitana - Spezia 15:00

Milan - Monza 18:00

Fiorentina - Inter 20:45



ITALIA SERIE A FEMMINILE

Parma D - Pomigliano D 0-1 (Intervallo)

Milan D - Juventus D 14:30



ITALIA SERIE B

Brescia - Venezia 14:00

Como - Benevento 14:00

Frosinone - Bari 14:00

Reggina - Perugia 14:00

Spal - Cosenza 14:00

Südtirol - Parma 14:00

Ternana - Genoa 16:15



ITALIA SERIE C - GIRONE C

ACR Messina - Latina 14:30

Foggia - Fidelis Andria 14:30

Pescara - Audace Cerignola 14:30

Picerno - Viterbese 14:30

Calcio Giugliano - Gelbison 17:30

Catanzaro - Juve Stabia 17:30

Taranto - Potenza 17:30

Virtus Francavilla - Avellino 17:30



ITALIA SERIE D - GIRONE B

Seregno - Folgore Caratese 17:30



LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

BFC Daugavpils - Spartaks 0-0 (*)

Metta/LU - Riga FC 14:00



MAROCCO BOTOLA PRO

Jeunesse Sportive Soualem - Berkane 21:00



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA - PLAY OFFS

Atl. Morelia - Alebrijes Oaxaca 2-1 (Dopo Rigori)

Dorados - Alacranes 1-3 (Finale)



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Arabia Saudita - Macedonia del Nord 16:30



MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Decic - OFK Petrovac 14:00

Iskra - Sutjeska 16:00

Mornar - Arsenal Tivat 16:00

Buducnost - Rudar 17:00



NORVEGIA ELITESERIEN

Ham-Kam - Strömsgodset 18:00

Odd - Vålerenga 18:00



OLANDA EREDIVISIE

Feyenoord - Sittard 16:30

Waalwijk - Ajax 18:45

Vitesse - FC Emmen 21:00



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - CLAUSURA

Tacuary - 12 de Octubre 5-1 (Finale)

Ameliano - Resistencia 22:00



PERU LIGA 1 - CLAUSURA

Dep. Municipal - U. San Martin 20:15



POLONIA EKSTRAKLASA

Stal Mielec - Plock 15:00

Legia - Pogon Szczecin 17:30

Rakow - Korona 20:00



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Famalicao - Ferreira 16:30

Estoril - Braga 19:00

Sporting - Casa Pia 21:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Liberec - Jablonec 16:00

Pardubice - Brno 16:00

Sigma Olomouc - Zlin 16:00

Plzen - Ostrava 19:00



ROMANIA LIGA 1

FC Voluntari - Chindia Targoviste 16:00

U Craiova 1948 - FC Hermannstadt 20:45



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Nizhny Novgorod - Krasnodar 0-1 (*)

F. Voronezh - FK Rostov 15:30

Lok. Mosca - Din. Mosca 18:00



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cailungo - Pennarossa 15:00

Domagnano - Folgore 15:00

Juvenes/Dogana - Cosmos 15:00

Tre Fiori - San Giovanni 15:00

Fiorentino - Libertas 18:30

La Fiorita - Tre Penne 18:30



SCOZIA PREMIERSHIP

Hearts - Celtic 13:30

Kilmarnock - Ross County 16:00

Motherwell - Aberdeen 16:00

Rangers - Livingston 16:00

St. Mirren - Dundee Utd 16:00



SERBIA SUPER LIGA

TSC Backa Topola - Cukaricki 19:30



SLOVENIA PRVA LIGA

Bravo - Celje 15:00

Maribor - Domzale 20:15



SPAGNA LALIGA

Vallecano - Cadice 14:00

Valladolid - Real Sociedad 16:15

Valencia - Maiorca 18:30

Real Madrid - Siviglia 21:00



SPAGNA LALIGA2

Villarreal B - Andorra 16:15

Alaves - Gijon 18:30

Mirandes - Huesca 18:30

UD Ibiza - Levante 21:00



SUD AMERICA COPA LIBERTADORES - WOMEN - PLAY OFF

Boca Juniors D - Corinthians D 21:30

Dep. Cali D - Ferroviaria D 00:15



SUD COREA K LEAGUE 1 - GRUPPO RETROCESSIONE

Gimcheon Sangmu - Suwon 1-3 (Finale)

Seongnam - Daegu 4-4 (Finale)

Suwon FC - Seoul 0-2 (Finale)



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Young Boys - Sion 18:00

Luzern - Lugano 20:30



TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Bizertin - Hamam-Sousse 15:30

Chebba - US Tataouine 15:30

Etoile Sahel - CS Sfaxien Posticipata

Stade Tunisien - Esperance Tunis Posticipata



TURCHIA SUPER LIG

Umraniyespor - Karagumruk 13:30

Trabzonspor - Sivasspor 16:00

Fenerbahce - Basaksehir 19:00



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Minaj - Shakhtar Posticipata

Oleksandriya - Lviv 14:00



URUGUAY PRIMERA DIVISION - CLAUSURA

Defensor Sp. - Rentistas 21:30



VENEZUELA PRIMERA DIVISION - COPA SUDAMERICANA - PLAY OFF

Hermanos Colmenarez - Estudiantes M. 2-5 (Finale)

La Guaira - Caracas 1-2 (Finale)



VIETNAM V.LEAGUE 1

Da Nang - Gia Lai 0-0 (*)

Binh Dinh - Sai Gon FC 1-0 (*)

Nam Dinh - Thanh Hoa 0-0 (*)