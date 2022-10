Elenco delle partite previste per oggi sabato 22 ottobre 2022: in Bundesliga spicca Dortmund – Stoccarda, in Premier League Chelsea – Manchester United

Dopo l’anticipo di Serie A che ha visto i bianconeri vittoriosi per 4-0 sull’Empoli seguiremo i tre incontri di sabato 22 ottobre. Partiremo alle ore 15 con lo scontro salvezza tra Salernitana e Spezia. La situazione in classifica delle due squadre è ancora piuttosto tranquilla anche se nella ultime partite si è raccolto appena un successo per parte. Nicola ha parlato di gara importante da affrontare con la giusta spensieratezza e con grande entusiasmo. Sarà importante approcciarsi con la giusta aggressività e capacità di leggere i momenti della gara. Privo ancora di Maggiore a centrocampo dovrebbe esserci Radovanovic al suo posto con la conferma per Dia e Piatek in avanti. Non dovrebbero esserci novità nell’undici dei bianconeri con un paio di ballottaggi ovvero tra Ekdal e Ellertsson così come tra Reca e Amian mentre in avanti sempre il tandem Gyasi-Nzola. Alla 18 il Milan ospita il Monza con il possibile inserimento di Origi al centro dell’attacco in una squadra fortemente offensiva con Rebic, Diaz e Messias sulla trequarti. Pioli è ben consapevole delle insidie del match che ha l’aspetto “romantico” in Berlusconi e Galliani che hanno fatto la storia dei rossoneri ora da avversari. Una squadra che sa difendere bene (solo un gol dalla gestione Palladino) e giocare con aggressività con buon palleggio e gamba. Nel 3-5-2 una possibile novità per reparto da Caldirola in difesa a Barberis a centrocampo mentre in avanti Gytkjaer favorito su Mota. Big match alel 20:45 tra Fiorentina – Inter. Anche se al momento la classifica taglia fuori i viola dalla zona coppe, resta sempre una classica questa sfida. La squadra di Italiano continua ad arrancare in campionato e anche alle prese con alcuni giocatori acciaccati come Sottil e Jovic. I nerazzurri sono in netta ripresa non solo in Champions League ma anche in campionato con due successi consecutivi e il ritorno sempre più imminente di Lukaku in attacco. Inzaghi dovrebbe confermare la formazione tipo con Mkhitaryan preferito ad Asllani. Testa e determinazione ha evidenziato il tecnico nerazzurro per questa che non è una semplice sfida ma un campo storicamente complicato e perchè apre a un trittico molto duro di trasferte da Torino con la Juventus a Bergamo con l’Atalanta. Il salto di qualità di dovrà ottenere proprio fuori dalle proprie mura e partire con il piede giusto può dare ulteriore autostima al gruppo.

Nel resto d’Europa sono diversi gli appuntamenti da segnare nella propria agenda. In Premier League si parte dalle 13:30 per la 13esima giornata, in campo Nottingham e Liverpool. Il Manchester City invece gioca alle ore 16 in casa con il Brighton mentre alle 18:30 fari puntati su Chelsea – Manchester United. Precedenti nettamente a favore dei Red Devils che stanno risalendo bene in classifica anche alla luce del successo casalingo con il Tottenham che li ha porta a un solo punto dai Blues che non sono andati oltre lo 0-0 in casa del Brentford. In Bundesliga troviamo cinque incontri alle 15:30 e Monchengladbach – Francoforte alle 18:30. Il Bayern Monaco nello scontro diretto con l’Hoffenheim, attualmente 5° forza mentre il Dortmund proverà a sfruttare un turno casalingo alla portata per rilanciarsi verso la zona Europa. In Ligue 1 si gioca alle 17 Montpellier – Lione e alle 21 il big match Marsiglia – Lens per non perdere di vista il PSG, vittorioso nell’anticipo e balzato già a quota 32 punti. Nella Liga si gioca a partire dalle 14 con Vallecano – Cadice mentre il Real Sociedad alle 16:30 va a far visita al Valladolid. Turno casalingo da non sottovalutare per il Real Madrid contro il Siviglia partito un pò in sordina quest’anno. In Liga Portugal dopo l’allungo di ieri del Benfica vittorioso sul Porto e ora a +6 troviamo alle 21:30 Sporting – Casa Pia in ottica 2°-3° posto.

Torniamo in Italia per ricordare gli altri appuntamenti. In Serie B si gioca la decima giornata con sette incontri tutti alle ore 14 tranne il big match tra la nuova capolista Ternana e il Genoa. Le prime 5 posizione in soli due punti rendono così incerto e avvincente questo inizio di stagione. Due grandi incontri possiamo trovare ovvero da una parte Frosione – Bari e dell’altra Brescia – Venezia. Nella Lega Pro è già ora di partire con un nuovo turno e sarà il girone C a proporsi con otto incontri distribuiti tra le 14:30 e le 17:30. Il Pescara ospita il Cerignola mentre il Catanzaro sarà impegnato nello scontro diretto con la Juve Stabia. Si gioca anche nel campionato Primavera 1 con l’interessante Milan – Roma ad aprire alle ore 11 quindi bissano Fiorentina e Inter alle 13 mentre alle 15 si gioca Sassuolo – Torino. Immancabile anche la Serie A femminile con la settima giornata. Scontro in chiave salvezza alle 12:30 tra Parma e Pomigliano mentre alle 14:30 un classico tra Milan e Juventus.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

SERIE A

15:00

18:00

20:45

BUNDESLIGA

15:30

Dortmund-Stoccarda

Hoffenheim-Bayern Monaco

PREMIER LEAGUE

18:30

Chelsea-Manchester United

LIGA

21:00

Real Madrid-Siviglia

SERIE B

14:00

16:15

LEGA PRO

14:30

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 22 OTTOBRE

ALBANIA SUPER LEAGUE

Kastrioti – Laci 15:00

Kukesi – Egnatia 15:00

Tirana – Erzeni 17:45

ALGERIA LIGUE 1

Chelghoum – Oran 16:00

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Union Santa Fe – Central Cordoba 19:00

Defensa y Justicia – Atl. Tucuman 21:30

Estudiantes – Godoy Cruz 21:30

San Lorenzo – Aldosivi 21:30

ASIA AFC CUP – PLAY OFF

Kuala Lumpur City (Mys) – Al Seeb (Oma) 13:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Newcastle Jets – Wellington Phoenix 08:00

WS Wanderers – Brisbane Roar 08:00

Melbourne Victory – Melbourne City 10:45

AUSTRIA BUNDESLIGA

Hartberg – Tirol 17:00

Rapid Vienna – A. Klagenfurt 17:00

Salzburg – Sturm Graz 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Kortrijk – Westerlo 16:00

KV Mechelen – Eupen 18:15

St. Truiden – Leuven 18:15

Royale Union SG – Club Brugge 20:45

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Slavia Mozyr – Arsenal Dzyarzhynsk 14:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – CLAUSURA

Oriente Petrolero – J. Wilstermann 02:00

Bolivar – Santa Cruz 22:00

BRASILE SERIE A

Bragantino – Athletico-PR 21:30

BULGARIA PARVA LIGA

Spartak Varna – Cherno More 14:15

Slavia Sofia – CSKA 1948 Sofia 16:30

Levski – Lok. Plovdiv 18:45

CILE PRIMERA DIVISIÓN

O’Higgins – Cobresal 00:30

Nublense – Huachipato 22:30

CIPRO FIRST DIVISION

Paphos – Omonia 17:00

APOEL – AEK Larnaca 19:00

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA

La Equidad – U. Magdalena 01:05

Aguilas – Envigado 03:10

Santa Fe – Dep. Cali 21:00

America De Cali – Pasto 23:05

CROAZIA HNL

Lok. Zagreb – Gorica 15:00

Varazdin – Osijek 17:10

DANIMARCA SUPERLIGA

FC Copenhagen – Midtjylland 16:00

ECUADOR LIGA PRO – SECONDA FASE

Dep. Cuenca – Mushuc Runa 02:00

Macara – LDU Quito 20:00

Emelec – Tecnico U. 22:30

ESTONIA MEISTRILIIGA

Tallinna Kalev – Legion 13:30

Flora – Kuressaare 16:00

Tammeka – Parnu JK Vaprus 18:30

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA – CONFERENCE LEAGUE – PLAY OFF

Oulu – VPS 16:00

FRANCIA LIGUE 1

Montpellier – Lione 17:00

Marsiglia – Lens 21:00

FRANCIA LIGUE 2

Amiens – St. Etienne 15:00

Bordeaux – Annecy 19:00

Caen – Rodez 19:00

Grenoble – Valenciennes 19:00

Guingamp – Bastia 19:00

Niort – Dijon 19:00

Paris FC – Laval 19:00

Pau FC – Nimes 19:00

Sochaux – Quevilly Rouen 19:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Braunschweig – Paderborn 13:00

Norimberga – Hannover 13:00

Regensburg – Sandhausen 13:00

Bielefeld – St. Pauli 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Augusta – RB Lipsia 15:30

Dortmund – Stoccarda 15:30

Friburgo – Brema 15:30

Hoffenheim – Bayern 15:30

Leverkusen – Wolfsburg 15:30

Monchengladbach – Francoforte 18:30

GERMANIA BUNDESLIGA – DONNE

Freiburg D – Leverkusen D 13:00

GIAPPONE J1 LEAGUE

Shimizu – Iwata 09:00

GRECIA SUPER LEAGUE

Atromitos – Volos 18:00

Panetolikos – Olympiakos 18:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Blackpool – Preston 13:30

Blackburn – Birmingham 16:00

Middlesbrough – Huddersfield 16:00

Millwall – West Brom 16:00

QPR – Wigan 16:00

Reading – Bristol City 16:00

Rotherham – Hull 16:00

Sheffield Utd – Norwich 16:00

Stoke – Coventry 16:00

Sunderland – Burnley 16:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Nottingham – Liverpool 13:30

Everton – Crystal Palace 16:00

Manchester City – Brighton 16:00

Chelsea – Manchester Utd 18:30

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Coleraine – Cliftonville 16:00

Crusaders – Portadown 16:00

Glenavon – C. Rangers 16:00

Linfield – Larne 16:00

Newry City – Glentoran 16:00

ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

07 Vestur Sorvagur – Argir 16:15

HB Torshavn – Runavik 16:15

Klaksvik – Skala Itrottarfelag 16:15

Toftir – B36 Torshavn 16:15

Vikingur – Streymur 16:15

ISRAELE LIGAT HA’AL

Hapoel Jerusalem – H. Beer Sheva 16:30

H. Haifa – Nes Tziona 17:45

Ashdod – B. Jerusalem 18:45

Kiryat Shmona – M. Haifa 19:15

ITALIA PRIMAVERA 1

Milan U19 – Roma U19 11:00

Fiorentina U19 – Inter U19 13:00

Sassuolo U19 – Torino U19 15:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Crotone U19 – Ternana U19 11:00

Viterbese U19 – Reggina U19 11:00

Alessandria U19 – Cittadella U19 11:30

Pisa U19 – Salernitana U19 14:00

Pordenone U19 – Genoa U19 14:00

AlbinoLeffe U19 – Como U19 14:30

Ascoli U19 – Imolese U19 14:30

Lazio U19 – Benevento U19 14:30

Cosenza U19 – Monopoli U19 15:00

Padova U19 – Brescia U19 15:00

Parma U19 – Vicenza U19 15:00

Perugia U19 – Pescara U19 15:00

Reggiana U19 – FeralpiSalò U19 15:00

Spal U19 – Monza U19 15:00

Spezia U19 – Entella U19 15:00

Venezia U19 – Cremonese U19 15:00

ITALIA SERIE A

Salernitana – Spezia 15:00

Milan – Monza 18:00

Fiorentina – Inter 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Parma D – Pomigliano D 12:30

Milan D – Juventus D 14:30

ITALIA SERIE B

Brescia – Venezia 14:00

Como – Benevento 14:00

Frosinone – Bari 14:00

Reggina – Perugia 14:00

Spal – Cosenza 14:00

Südtirol – Parma 14:00

Ternana – Genoa 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE C

ACR Messina – Latina 14:30

Foggia – Fidelis Andria 14:30

Pescara – Audace Cerignola 14:30

Picerno – Viterbese 14:30

Calcio Giugliano – Gelbison 17:30

Catanzaro – Juve Stabia 17:30

Taranto – Potenza 17:30

Virtus Francavilla – Avellino 17:30

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Seregno – Folgore Caratese 17:30

LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

BFC Daugavpils – Spartaks 13:00

Metta/LU – Riga FC 14:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Jeunesse Sportive Soualem – Berkane 21:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA – PLAY OFFS

Atl. Morelia – Alebrijes Oaxaca 02:00

Dorados – Alacranes 04:15

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Arabia Saudita – Macedonia del Nord 16:30

MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Decic – OFK Petrovac 14:00

Iskra – Sutjeska 16:00

Mornar – Arsenal Tivat 16:00

Buducnost – Rudar 17:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Ham-Kam – Strömsgodset 18:00

Odd – Vålerenga 18:00

OLANDA EREDIVISIE

Feyenoord – Sittard 16:30

Waalwijk – Ajax 18:45

Vitesse – FC Emmen 21:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Tacuary – 12 de Octubre 00:30

Ameliano – Resistencia 22:00

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

Dep. Municipal – U. San Martin 20:15

POLONIA EKSTRAKLASA

Stal Mielec – Plock 15:00

Legia – Pogon Szczecin 17:30

Rakow – Korona 20:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Famalicao – Ferreira 16:30

Estoril – Braga 19:00

Sporting – Casa Pia 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Liberec – Jablonec 16:00

Pardubice – Brno 16:00

Sigma Olomouc – Zlin 16:00

Plzen – Ostrava 19:00

ROMANIA LIGA 1

FC Voluntari – Chindia Targoviste 16:00

U Craiova 1948 – FC Hermannstadt 20:45

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Nizhny Novgorod – Krasnodar 13:00

F. Voronezh – FK Rostov 15:30

Lok. Mosca – Din. Mosca 18:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cailungo – Pennarossa 15:00

Domagnano – Folgore 15:00

Juvenes/Dogana – Cosmos 15:00

Tre Fiori – San Giovanni 15:00

Fiorentino – Libertas 18:30

La Fiorita – Tre Penne 18:30

SCOZIA PREMIERSHIP

Hearts – Celtic 13:30

Kilmarnock – Ross County 16:00

Motherwell – Aberdeen 16:00

Rangers – Livingston 16:00

St. Mirren – Dundee Utd 16:00

SERBIA SUPER LIGA

TSC Backa Topola – Cukaricki 19:30

SLOVENIA PRVA LIGA

Bravo – Celje 15:00

Maribor – Domzale 20:15

SPAGNA LALIGA

Vallecano – Cadice 14:00

Valladolid – Real Sociedad 16:15

Valencia – Maiorca 18:30

Real Madrid – Siviglia 21:00

SPAGNA LALIGA2

Villarreal B – Andorra 16:15

Alaves – Gijon 18:30

Mirandes – Huesca 18:30

UD Ibiza – Levante 21:00

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – WOMEN – PLAY OFF

Boca Juniors D – Corinthians D 22:00

Dep. Cali D – Ferroviaria D 22:00

SUD COREA K LEAGUE 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Gimcheon Sangmu – Suwon 08:00

Seongnam – Daegu 08:00

Suwon FC – Seoul 08:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Young Boys – Sion 18:00

Luzern – Lugano 20:30

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Bizertin – Hamam-Sousse 15:30

Chebba – US Tataouine 15:30

Etoile Sahel – CS Sfaxien Posticipata

Stade Tunisien – Esperance Tunis Posticipata

TURCHIA SUPER LIG

Umraniyespor – Karagumruk 13:30

Trabzonspor – Sivasspor 16:00

Fenerbahce – Basaksehir 19:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Minaj – Shakhtar Posticipata

Oleksandriya – Lviv 14:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Defensor Sp. – Rentistas 21:30

VENEZUELA PRIMERA DIVISION – COPA SUDAMERICANA – PLAY OFF

Hermanos Colmenarez – Estudiantes M. 00:00

La Guaira – Caracas 00:00

VIETNAM V.LEAGUE 1

Da Nang – Gia Lai 12:00

Binh Dinh – Sai Gon FC 13:00

Nam Dinh – Thanh Hoa 13:00