Calcio femminile, Milan – Juventus 2-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Milan – Juventus di Sabato 22 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in diretta.

ZANICA – “Dopo un Derby negativo e già messo alle spalle, il campionato delle rossonere avanza e il calendario incrocia un altro big match. Sabato 22 ottobre, alle 14.30, il Milan affronta la Juventus campione in carica nella 7ª giornata di Serie A femminile TIM. Un appuntamento importante, un esame difficile, un’opportunità per reagire: la squadra di Ganz giocherà in casa ma eccezionalmente non al PUMA House of Football – Centro P. Vismara, a causa della concomitanza della gara del campionato Primavera. Milan-Juventus, quindi, sarà di scena a Zanica presso l’AlbinoLeffe Stadium”. Così scrive il Milan in una nota ufficiale. Le rossonere sono reduci dal pesante 4-0 contro l’Inter e sono quinte a quota 9, con un percorso di tre partite vinte e due perse, reti realizzate e incassate. La bianconere, che in settimana hanno battuto per 0-2 lo Zurigo nella prima giornata della fase a gironi ella Champions League Femminile, vengono dal successo esterno per 0-4 contro la Sampdoria e sono quarte con 14 punti, a due lunghezze dalla capolista Inter. L‘ultimo confronto risale allo scorso 14 maggio quando la Juventus si impose per 1-2.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

MILAN D: Adami G., Arnadottir G., Asllani K., Bergamaschi V., Dubcova K., Fusetti L., Giuliani L. (Portiere), Grimshaw C., Mesjasz M., Piemonte M., Soffia A.. A disposizione: Babb S. D. (Portiere), Beka V. (Portiere), Carage N., Dubcova M., Thomas L., Thrige S., Tucceri Cimini L., Vigilucci V., Zanini P.



JUVENTUS D: Aprile R. (Portiere), Bonfantini A., Cantore S., Caruso A., Cernoia V., Gama S., Junge-Pedersen S., Lundorf M., Nilden A., Rosucci M., Sembrant L.. A disposizione: Boattin L., Duljan E., Forcinella C. (Portiere), Girelli C., Grosso J., Gunnarsdottir S., Lenzini M., Salvai C., Zamanian A.



Reti: al 23' pt Asllani K. (Milan D) , al 25' pt Asllani K. (Milan D) .

Formazioni ufficiali di Milan – Juventus

MILAN (3-5-2): Giuliani; Arnadottir, Fusetti, Mesjasz; Soffia, Grimshaw, Adami, Dubcova, Bergamaschi; Piemonte, Asllani. A disposizione: Babb, Andersen, Carage, Vigilucci, Thomas, M. Dubcova, Tucceri Cimini, Zanini, Beka. Allenatore: Maurizio Ganz.

JUVENTUS (4-3-3): Aprile; Lundorf, Gama, Sembrant, Nilden; Rosucci, Pedersen, Caruso; Cernoia, Cantore, Bonfantini. A disposizione: Forcinella, Lenzini, Duljan, Salvai, Boattin, Gunnarsdóttir, Grosso, Zamanian, Girelli. Allenatore: Joe Montemurro.

Le convocate del Milan

Babb, Beka, Giuliani; Árnadóttir, Carage, Fusetti, Mesjasz, Soffia, Thrige, Tucceri Cimini; Adami, Cesarini, K. Dubcová, Donolato, Grimshaw; Asllani, Bergamaschi, M. Dubcová, Piemonte, Thomas

L’arbitro

A dirigere il match sarà Gabriele Scatena di Avezzano, coadiuvato dagli assistenti Marco Belsanti di Bari e Riccardo Pintaudi di Pesaro; quarto uomo Edoardo Manedo Mazzoni di Prato

Presentazione del match

QUI MILAN – Ganz dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-3, con Giuliani tra i pali e una linea difensiva a tre formata da Arnadottir, Fusetti e Mesjasz. In mezzo al campo Grimshaw e Adami mentre sulle corsie esterne agiranno Bergamaschi e Piemonte. Attacco affidato a Asllani, affiancata da Thomas eTucceri.

QUI JUVENTUS – Montemurro dovrebbe rispondere col modulo 4-3-3 con Peyraud-Magnin in porta e una difesa a quattro composta al centro da Nilden, Gama e Salvai e Boattin. A centrocampo agiranno Rosucci, Grosso e Cernoia; tridente offensivo formato da Bonfantin, Cantore e Bonansea.

Le probabili formazioni di Milan- Juventus

MILAN WOMEN (3-4-3): Giuliani; Arnadottir, Fusetti, Mesjasz; Bergamaschi, Grimshaw, Adami, Piemonte. Tucceri-Timini, Thomas, Asllani. Allenatore: Ganz

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Nilden, Gama, Salvai, Boattin, Pedersen, Rosucci, Grosso; Cernoia, Bonfantin, Cantone, Bonansea. Allenatore Joe Montemurro.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso live in chiaro da LA7, sia in tv sia in streaming e sarà inoltre visibile sui canali tematici Milan TV e Inter TV. Il match sarà visibile in diretta anche su DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale