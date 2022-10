Pescara – Audace Cerignola: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Pescara – Audace Cerignola di Sabato 22 ottobre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la decima giornata del campionato di calcio di Serie C 2022-2023

PESCARA – Sabato 22 ottobre, allo Stadio “Adriatico – Cornacchia”, andrà in scena Pescara – Audace Cerignola, match valido per la decima giornata del Girone C di Serie C; calcio di inizio alle ore 14.30. Continua anche la striscia positiva dei biancazzurri, che i settimana hanno pareggiato 1-1 ad Avellino contro il Giugliano e ora sono terzi in classifica, a cinque lunghezze dalla capolista Catanzaro e a tre dal Crotone, con 20 punti, frutto di sei vittorie, due pareggi e due sconfitte, diciassette gol fatti e sei subiti. Di fronte avranno la neopromossa squadra pugliese, che non sembra aver patito in alcun modo l’impatto con il calcio professionistico, reduce dal pari casalingo a reti bianche contro il Taranto, occupa la dodicesima posizione con 11 punti e grazie a un percorso di tre partite vinte, tre pareggiate e tre perse, dieci reti realizzate e altrettante incassate. Non ci sono precedenti tra le due compagini. A dirigere il match sarà Marco Emmanuele della sezione di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Nicola Tinello di Rovigo e Veronica Martinelli di Seregno; quarto ufficiale Erminio Cerbasi di Arezzo.

Cronaca con tabellino in tempo reale

La presentazione del match

QUI PESCARA – Colombo, che dovrà rinunciare agli squalificati Brosco e Milani, dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-2-1 con Plizzari in porta e difesa a quattro composta al centro da Ingrosso e Boben e sulle fasce da Cancellotti e De Marino. A centrocampo Aloi, Palmiero e Mora. In attacco Cuppone, affiancato da Lescano e Desogus.

QUI AUDACE CERIGNOLA – Pazienza dovrebbe rispondere col modulo 3-5-2 con Saracco tra i pali e difesa a tre cocmosta da Blondett, Campomaggio e Ligi. In cabina di regia Langella con Ruggiero e Sainz Maza mentre sulle corsie esterne agiranno Russo e D’Ausilio. Davanti D’Andrea e Malcore.

Le probabili formazioni di Pescara – Audace Cerignola

PESCARA (4-3-2-1): 22 Plizzari; 29 Cancellotti, 28 Ingrosso, 18 Boben, 17 De Marino; 8 Aloi, 5 Palmiero, 19 Mora; 27 Cuppone, 21 Desogus; 10 Lescano. Allenatore: Colombo.

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): 1 Saracco; 32 Blondett, 5 Capomaggio, 15 Ligi; 3 Russo, 24 Ruggiero, 33 Langella, 20 Sainz Maza, 10 D’Ausilio; 17 D’Andrea, 9 Malcore. Allenatore: Pazienza.

Dove vedere la partita in tv e streaming

