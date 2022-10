Frosinone – Bari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Frosinone – Bari del 22 ottobre 2022 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la decima giornata di Serie B

FROSINONE – Sabato 22 ottobre alle ore 14 andrà in scena Frosinone – Bari, incontro valevole per la decima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Al Benito Stirpe andrà in scena l’atteso big match tra le seconde della classe. Da una parte ci saranno i gialloblu, padroni di casa, che arrivano alla gara dopo aver battuto la scorsa settimana il Venezia per tre reti a una. Dall’altro lato del campo ci saranno invece i pugliesi che nel precedente turno sono usciti sconfitti dal San Nicola nella sfida contro l’Ascoli per 2-0.

La presentazione del match

QUI FROSINONE – Grosso opterà per il 4-2-3-1: in portà andrà Turati, i due terzini saranno Sampirisi e Cotali con Lucioni e Szyminski a completare il riparto difensivo. Sulla mediana agiranno Mazzitelli e Kone, mentre alle spalle dell’unica punta Mulattieri ci saranno Garritano, Rohden e Caso.

QUI BARI – I pugliesi guidati da Mignani scenderanno in campo con il 4-3-1-2. A difendere i pali ci sarà Caprile, la linea difensiva sarà composta da Pucini, Di Cesare, Vicari e Ricci. Il centrocampo sarà composto da Maita, Benedetti e Folorunsho con Botta che svarierà alle spalle di Antenucci e Cheddira.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Sampirisi, Lucioni, Szyminski, Cotali; Mazzitelli, Kone; Garritano, Rohden, Caso; Mulattieri. Allenatore: Grosso.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benedetti, Folorunsho; Botta; Antenucci, Cheddira. Allenatore: Mignani

STADIO: Benito Stirpe, Frosinone

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Frosinone – Bari, incontro valido per la decima giornata di Serie B 2022/2023, verrà trasmesso su Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche su Sky Sport, su OneFootball, NOW e anche su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.