Brescia – Venezia: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Brescia – Venezia di Sabato 22 ottobre 2022 in diretta: cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la decima giornata del campionato di Serie B 2022-2023

BRESCIA – Sabato 22 ottobre 2022, allo Stadio “Mario Rigamonti”, il Brescia di Pep Clotet sfiderà il Venezia di Iban Javorcic nella decima giornata del campionato di Serie B 2022-2023; calcio di inizio alle ore 14. Sfida tra due squadre che stanno attraversando un momento decisamente negativo. Le Rondinelle, che in settimana sono state eliminate dal Brescia dalla Coppa Italia, vengono dalla sconfitta per 2-1 rimediata sul campo del Cagliari; dopo una partenza sprint, gli ultimi risultati le hanno fatte scendere in settima posizione, che occupano con 16 punti, frutto di cinque vittorie, un pareggio, tre sconfitte, tredici reti realizzate e quattordici incassate. I lagunari sono reduci da due sconfitte consecutive, contro Bari (1-2) e Frosinone (1-3) e sono sedicesimi con 8 punti, frutto di due vittorie, due pareggi e cinque sconfitte, undici gol fatti e quindici subiti. Per gli uomini di Javorcic quattro punti nelle ultime cinque partite: troppo pochi per una squadra neoretrocessa con ambizioni di tornare al più presto nella massima categoria, “Cambiare passo” é la parola d’ordine. L’ultimo confronto risale al 4 settembre 2019 quando finì 4-0 in favore del Brescia. A dirigere il match sarà Luca Pairetto di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Vito Mastrodonato di Molfetta e Davide Miele di Torino, mentre il quarto uomo sarà Samuele Andreano di Prato. Al Var Antonio Rapuano, Avar Salvatore Longo.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

BRESCIA:. A disposizione:



VENEZIA:. A disposizione:



Reti:



Presentazione del match

QUI BRESCIA – Clotet dovrebbe rispondere col modulo 4-3-2-1 con Lezzerini tra i pali e con una retroguardia formata dalla coppia centrale Papetti-Adorni e da Mangraviti e Jallow sulle fasce. A centrocampo Vignani, con Bisoli e Bertagnoli mezz’ali. Unica punta Ayé, supportata da Benali e Olzer.

QUI VENEZIA – Javorcic dovrebbe rispondere col modulo 3-4-1-2 schierando Joronen tra i pali e una difesa a tre composta da Fiordilino, Wisniewski e Ceccaroni. In cabina di regia Svoboda, affiancato da Busio e Cuisances, mentre sulle corsie esterne agiranno Zampano e Haps. Davanti Pohjanpalo e Cheryshev.

Le probabili formazioni di Brescia – Venezia

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Jallow, Papetti, Adorni, Mangraviti; Bisoli, Van de Looi, Bertagnoli; Benali, Olzer; Ayé. Allenatore: Clotet

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Fiordilino, Wisniewski, Ceccaroni; Zampano, Svoboda, Busio, Cuisance, Haps; Cheryshev, Pohjanpalo. Allenatore: Javorcic

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso su Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche su Sky Sport, su OneFootball e anche su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.