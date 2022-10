Sudtirol – Parma: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Sudtirol – Parma di Sabato 22 ottobre 2022: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la decima giornata del campionato di Serie B

BOLZANO – Sabato 22 ottobre, allo Stadio “Druso” di Bolzano, il Sudtirol ospiterà il Parma nella gara valida per la decima giornata della Serie B 2022-2023; calcio di inizio previsto per le ore 14. La formazione di Bisoli é reduce dal successo per 1-2 contro il Perugia; si trova in nona posizione in classifica a quota 14, grazie a un percorso di quattro partite vinte, due pareggiate e tre perse, dieci gol fatti e dodici subiti. I Ducali, che in settimana si sono qualificati per gli ottavi di finale di Coppa Italia battendo di misura il Bari, sono reduci successo casalingo per 2-0 alla capolista Reggina; attualmente sono sestii con 16 punti, frutto di quattro vittorie, quattro pareggi e una sconfitta, quindici gol fatti e dieci subiti. L’ultimo incontro risale al 24 aprile 2017 quando al “Tadini” gli altoatesini si imposero per 0-1. A dirigere il match sarà Matteo Gualtieri della sezione di Asti. A coadiuvarlo nelle vesti di assistenti saranno i Signori Mauro Galetto di Rovigo e Gaetano Massara di Reggio Calabria, mentre è stato indicato come quarto uomo il Signor Eugenio Scarpa di Collegno VAR: Eugenio Abbattista di Bari; AVAR Giovanni Baccini di Conegliano Veneto.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

SüDTIROL:. A disposizione:



PARMA:. A disposizione:



Reti:



Presentazione del match

QUI SUDTIROL – Assenti Sprocati, Siega, Marconi, Rover e Barison. Bisoli dovrebbe affidarsi al modulo 4-4-2 con Poluzzi in porta e con Berra, Zaro, Masiello e D’Orazio pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Tait e Nicolussi Caviglia, con D’Orazio e Schiavone a chiudere la linea di centrocampo. Davanti Mazzocchi e Odogwu.

QUI PARMA – Pecchia dovrebbe rispondere col modulo 4-2-3-1 con Corvi tra i pali e con Delprato, Osorio, Valenti e Oosterwolde pronti a formare il blocco difensivo. In mediana Juric e Estevez. Unica punta Inglese, supportato dai trequartisti Ansaldi, Vasquez e Tutino.

Le probabili formazioni di Sudtirol – Parma

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Berra, Zaro, Masiello, D’Orazio; De Col, Tait, Nicolussi Caviglia, Schiavone; Mazzocchi, Odogwu. Allenatore: Pierpaolo Bisoli

PARMA (4-2-3-1): Corvi; Delprato, Osorio, Valenti, Oosterwolde, Estevez, Juric, Ansaldi, Vasquez, Tutino, Inglese. Allenatore: Pecchia

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche su Sky Sport, su Onefotball e su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.