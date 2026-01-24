Trasferta a Lecce per la Lazio, il Como ospita il Torino, la Fiorentina il Cagliari, spicca Union Berlino Dortmund in Bundesliga. Successo di Ind. Rivadavia e Talleres Cordoba in Argentina
Apriamo questo sabato 24 gennaio con il calcio argentino. Nella Liga Profesional pareggio per 1-1 tra Independiente ed Estudiantes: vantaggio di Cabral al 45′ di gioco, nella ripresa arriva prima il pari di Perez Fabricio al 1′ quindi il rosso diretto a Montiel. Successo per 2-1 dell’Ind. Rivadavia sull’Atletico Tucuman: botta e risposta nel primo tempo tra Fernandez al 9′ e Diaz su rigore al 41′ quindi al 34′ della ripresa il punto decisivo di Osella. Stesso punteggio in Talleres Cordoba-Newells Old Boys: succede tutto nella ripresa con la rete di Martinez al 13′, l’espulsione per doppia ammonizione a Cabrera quindi nel finale il raddoppio di Depietri, accorcia Nunez.
In A-League pareggio per 2-2 tra Auckland e Central Coast Mariners: nel primo tempo Lavale al 44′ risponde al Randall al quarto d’ora e nella ripresa ancora Lavale salva i suoi al 43′ dopo il nuovo svantaggio per opera di Cosgrove al 12′. Colpo esterno dell’Adelaide United sul Brisbane Roar per 3-2: al 41′ sblocca Klein quindi nella ripresa pari di Burkitt all’11’ nuovo vantaggio di Long Ch. al 15′ e uno due micidiale ancora di Burkitt al 25′ e nel recupero.
In Colombia due vittorie interne dell’Inter Bogotá sul Cucuta 2-1 e del Tolima sull’Alianza 2-0. Nella Liga de Expansion MX vittoria a domicilio del Tepatitlan de Morelos sul Tapatio 2-0 e senza reti tra Zacatecas Mineros e Atletico La Paz mentre in Paraguay per la Copa de Primera successo dello Sporting Luqueno per 2-1 sul 2 de Mayo e nella copa de la Liga AUF passa il turno il Boston River ai rigori contro il Penarol.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite in programma per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti in programma. In Serie A si parte alle ore 15 con Como-Torino quindi Fiorentina-Cagliari alle 18 e Lecce-Lazio alle 20:45. Si gioca anche in Serie B e Lega Pro mentre in Europa spicca alle ore 18:30 la sfida Union Berlino-Dortmund.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 24 GENNAIO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
AFRICA: BETWAY PREMIERSHIPSUD
Orbit College - Chippa United 14:30
Sekhukhune - Orlando 14:30
AFRICA: CAF CHAMPIONS LEAGUE
Power Dynamos (Zam) - Rivers United (Nga) 14:00
Esperance Tunis (Tun) - Simba (Tan) 17:00
JS Kabylie (Alg) - FAR Rabat (Mar) 17:00
Berkane (Mar) - Pyramids (Egy) 20:00
AFRICA: CAF CONFEDERATION CUP
USM Alger (Alg) - Djoliba (Mli) 20:00
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Bylis - Egnatia 13:30
Tirana - Flamurtari Posticipata
Vllaznia - Partizani 16:30
ALGERIA: LIGUE 1
Ben Aknoun - Oran 14:00
Rouisset - Saoura 14:00
Constantine - El Bayadh 17:00
ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE
Al Khaleej - Al Shabab 14:25
Al Kholood - Al-Ettifaq 16:20
Neom SC - Al Ahli SC 18:30
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA
Independiente - Estudiantes 1-1 (Finale)
Ind. Rivadavia - Atl. Tucuman 2-1 (Finale)
Talleres Cordoba - Newells Old Boys 2-1 (Finale)
Barracas Central - River Plate 21:00
Gimnasia L.P. - Racing Club 23:30
AUSTRALIA: A-LEAGUE
Auckland FC - Central Coast Mariners 2-2 (Finale)
Brisbane Roar - Adelaide United 2-3 (Finale)
Macarthur FC - Melbourne City 6-2 (Finale)
AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE
Shamakhi - Gabala 0-2 (*)
Qarabag - Kapaz 13:30
BELGIO: JUPILER LEAGUE
RAAL La Louviere - St. Truiden 16:00
Club Brugge - Waregem 18:15
Leuven - Royale Union SG 20:45
COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA
Inter Bogotá - Cucuta 2-1 (Finale)
Tolima - Alianza 2-0 (Finale)
Pereira - Fortaleza 20:00
Llaneros - Bucaramanga 22:10
CROAZIA: HNL
Lok. Zagreb - Vukovar 1991 15:00
Rijeka - Slaven Belupo 17:15
Gorica - Varazdin 16:00
FRANCIA: LIGUE 1
Rennes - Lorient 17:00
Le Havre - Monaco 19:00
Marsiglia - Lens 21:05
GALLES: CYMRU PREMIER - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
Penybont - Caernarfon 15:30
TNS - Barry 15:30
Colwyn Bay - Connah's Q. 18:15
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Furth - Braunschweig 13:00
Hannover - Dusseldorf 13:00
Karlsruher - Hertha 13:00
Magdeburg - Dresda 20:30
GERMANIA: BUNDESLIGA
Bayern - Augusta 15:30
Francoforte - Hoffenheim 15:30
Heidenheim - RB Lipsia 15:30
Leverkusen - Brema 15:30
Magonza - Wolfsburg 15:30
Union Berlino - Dortmund 18:30
GERMANIA: BUNDESLIGA - FEMMINILE
Colonia D - Freiburg D 0-0 (*)
Jena D - Wolfsburg D 14:00
GRECIA: SUPER LEAGUE
Olympiakos - Volos 16:00
Asteras T. - AEK 18:30
AEL Larissa - Panserraikos 19:00
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Middlesbrough - Preston 13:30
Millwall - Charlton 13:30
Birmingham - Stoke 16:00
Blackburn - Watford 16:00
Bristol City - Sheffield Wed 16:00
Hull - Swansea 16:00
Leicester - Oxford Utd 16:00
QPR - Wrexham 16:00
Sheffield Utd - Ipswich 16:00
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
West Ham - Sunderland 13:30
Burnley - Tottenham 16:00
Fulham - Brighton 16:00
Manchester City - Wolves 16:00
Bournemouth - Liverpool 18:30
IRLANDA DEL NORD: NIFL PREMIERSHIP
Ballymena - Portadown 16:00
C. Rangers - Dungannon 16:00
Crusaders - Linfield 16:00
ISRAELE: LIGAT HA'AL
Netanya - M. Haifa 14:00
H. Haifa - Maccabi Bnei Raina 17:30
Ironi Tiberias - Sakhnin 17:30
H. Beer Sheva - Kiryat Shmona 18:30
ITALIA: PRIMAVERA 1
Fiorentina U20 - Genoa U20 1-0 (*)
Milan U20 - Inter U20 13:00
ITALIA: PRIMAVERA 2
Ascoli U19 - Cosenza U19 1-0 (*)
Entella U19 - Südtirol U19 1-1 (*)
Cittadella U19 - Como U19 0-0 (Intervallo)
Crotone U19 - Benevento U19 0-1 (*)
Pisa U19 - Pescara U19 1-1 (Intervallo)
Venezia U19 - Sampdoria U19 1-1 (Intervallo)
Modena U19 - Padova U19 14:00
AlbinoLeffe U19 - Udinese U19 14:30
Avellino U19 - Ternana U19 14:30
Bari U19 - Perugia U19 14:30
Catanzaro U19 - Salernitana U19 14:30
Monopoli U19 - Empoli U19 14:30
Pro Vercelli U19 - Brescia U19 14:30
Renate U19 - Reggiana U19 14:30
Vicenza U19 - Lecco U19 14:30
Palermo U19 - Spezia U19 15:30
ITALIA: SERIE A
Como - Torino 15:00
Fiorentina - Cagliari 18:00
Lecce - Lazio 20:45
ITALIA: SERIE A FEMMINILE
Lazio D - Fiorentina D 15:00
ITALIA: SERIE B
Cesena - Bari 15:00
Frosinone - Reggiana 15:00
Juve Stabia - Entella 15:00
Mantova - Venezia 15:00
Monza - Pescara 15:00
Modena - Palermo 17:15
Spezia - Avellino 19:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE A
AlbinoLeffe - Trento 14:30
Brescia - Renate 14:30
Virtus Verona - Pro Vercelli 17:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE B
Carpi - Ternana 14:30
Torres - Bra 14:30
Ravenna - Guidonia 17:30
Sambenedettese - Pianese 17:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Benevento - Siracusa 14:30
Latina - Foggia 14:30
Casarano - Picerno 17:30
Crotone - Potenza 17:30
MAROCCO: BOTOLA PRO
Berkane - Agadir Posticipata
Dcheira - Difaa El Jadidi 16:00
Kawkab Marrakech - Safi Posticipata
Wydad AC - FAR Rabat Posticipata
Maghreb Fez - FUS Rabat 18:00
Yacoub El Mansour - Tanger 20:00
MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA
Tepatitlan de Morelos - Tapatio 2-0 (Finale)
Zacatecas Mineros - Atletico La Paz 0-0 (Finale)
NICARAGUA: LIGA PRIMERA - CLAUSURA
Diriangen - Jalapa 22:00
Matagalpa - Rancho Santana 22:00
NIGERIA: NPFL
Katsina Utd - Plateau 15:30
Rangers Int'l - Warri Wolves 16:00
OLANDA: EREDIVISIE
Ajax - FC Volendam 16:30
Nijmegen - Zwolle 18:45
PSV - Breda 20:00
Twente - Excelsior 21:00
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA
2 de Mayo - Sp. Luqueno 1-2 (Finale)
Nacional Asuncion - San Lorenzo 22:00
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Moreirense - Santa Clara 16:30
Arouca - Sporting 19:00
Estoril - Guimaraes 21:30
ROMANIA: SUPERLIGA
U. Cluj - Unirea Slobozia 16:00
Univ. Craiova - Botosani 19:00
SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE
Cailungo - Libertas 15:00
Faetano - Folgore 15:00
Fiorentino - San Giovanni 15:00
Juvenes/Dogana - Tre Fiori 15:00
Murata - La Fiorita 15:00
SCOZIA: PREMIERSHIP
Aberdeen - Livingston 16:00
Dundee Utd - St. Mirren Posticipata
Falkirk - Hibernian 16:00
Motherwell - Kilmarnock 16:00
SPAGNA: LALIGA
Vallecano - Osasuna 14:00
Valencia - Espanyol 16:15
Siviglia - Ath. Bilbao 18:30
Villarreal - Real Madrid 21:00
SPAGNA: LALIGA2
Valladolid - Albacete 14:00
Leganes - Real Sociedad B 16:15
Gijon - Mirandes 18:30
Las Palmas - Cordoba 18:30
Cadice - Granada 21:00
SPAGNA: SUPERCOPPA - FEMMINILE
Barcellona D - Real Madrid D 19:00
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Lausanne - Grasshoppers 18:00
Lugano - Winterthur 18:00
Sion - Luzern 20:30
TURCHIA: SUPER LIG
Kayserispor - Basaksehir 12:30
Samsunspor - Kocaelispor 15:00
Karagumruk - Galatasaray 18:00
UNGHERIA: NB I.
Nyiregyhaza - Ujpest 12:30
Kisvarda - MTK Budapest 15:00
Puskas Academy - Paks 19:45
URUGUAY: COPA DE LA LIGA AUF
Penarol - Boston River [Qualificato] 2-3 (Dopo Rigori)