Trasferta a Lecce per la Lazio, il Como ospita il Torino, la Fiorentina il Cagliari, spicca Union Berlino Dortmund in Bundesliga. Successo di Ind. Rivadavia e Talleres Cordoba in Argentina

Apriamo questo sabato 24 gennaio con il calcio argentino. Nella Liga Profesional pareggio per 1-1 tra Independiente ed Estudiantes: vantaggio di Cabral al 45′ di gioco, nella ripresa arriva prima il pari di Perez Fabricio al 1′ quindi il rosso diretto a Montiel. Successo per 2-1 dell’Ind. Rivadavia sull’Atletico Tucuman: botta e risposta nel primo tempo tra Fernandez al 9′ e Diaz su rigore al 41′ quindi al 34′ della ripresa il punto decisivo di Osella. Stesso punteggio in Talleres Cordoba-Newells Old Boys: succede tutto nella ripresa con la rete di Martinez al 13′, l’espulsione per doppia ammonizione a Cabrera quindi nel finale il raddoppio di Depietri, accorcia Nunez.

In A-League pareggio per 2-2 tra Auckland e Central Coast Mariners: nel primo tempo Lavale al 44′ risponde al Randall al quarto d’ora e nella ripresa ancora Lavale salva i suoi al 43′ dopo il nuovo svantaggio per opera di Cosgrove al 12′. Colpo esterno dell’Adelaide United sul Brisbane Roar per 3-2: al 41′ sblocca Klein quindi nella ripresa pari di Burkitt all’11’ nuovo vantaggio di Long Ch. al 15′ e uno due micidiale ancora di Burkitt al 25′ e nel recupero.

In Colombia due vittorie interne dell’Inter Bogotá sul Cucuta 2-1 e del Tolima sull’Alianza 2-0. Nella Liga de Expansion MX vittoria a domicilio del Tepatitlan de Morelos sul Tapatio 2-0 e senza reti tra Zacatecas Mineros e Atletico La Paz mentre in Paraguay per la Copa de Primera successo dello Sporting Luqueno per 2-1 sul 2 de Mayo e nella copa de la Liga AUF passa il turno il Boston River ai rigori contro il Penarol.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite in programma per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti in programma. In Serie A si parte alle ore 15 con Como-Torino quindi Fiorentina-Cagliari alle 18 e Lecce-Lazio alle 20:45. Si gioca anche in Serie B e Lega Pro mentre in Europa spicca alle ore 18:30 la sfida Union Berlino-Dortmund.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 24 GENNAIO 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA: BETWAY PREMIERSHIPSUD

Orbit College - Chippa United 14:30

Sekhukhune - Orlando 14:30



AFRICA: CAF CHAMPIONS LEAGUE

Power Dynamos (Zam) - Rivers United (Nga) 14:00

Esperance Tunis (Tun) - Simba (Tan) 17:00

JS Kabylie (Alg) - FAR Rabat (Mar) 17:00

Berkane (Mar) - Pyramids (Egy) 20:00



AFRICA: CAF CONFEDERATION CUP

USM Alger (Alg) - Djoliba (Mli) 20:00



ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Bylis - Egnatia 13:30

Tirana - Flamurtari Posticipata

Vllaznia - Partizani 16:30



ALGERIA: LIGUE 1

Ben Aknoun - Oran 14:00

Rouisset - Saoura 14:00

Constantine - El Bayadh 17:00



ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Khaleej - Al Shabab 14:25

Al Kholood - Al-Ettifaq 16:20

Neom SC - Al Ahli SC 18:30



ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA

Independiente - Estudiantes 1-1 (Finale)

Ind. Rivadavia - Atl. Tucuman 2-1 (Finale)

Talleres Cordoba - Newells Old Boys 2-1 (Finale)

Barracas Central - River Plate 21:00

Gimnasia L.P. - Racing Club 23:30



AUSTRALIA: A-LEAGUE

Auckland FC - Central Coast Mariners 2-2 (Finale)

Brisbane Roar - Adelaide United 2-3 (Finale)

Macarthur FC - Melbourne City 6-2 (Finale)



AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE

Shamakhi - Gabala 0-2 (*)

Qarabag - Kapaz 13:30



BELGIO: JUPILER LEAGUE

RAAL La Louviere - St. Truiden 16:00

Club Brugge - Waregem 18:15

Leuven - Royale Union SG 20:45



COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA

Inter Bogotá - Cucuta 2-1 (Finale)

Tolima - Alianza 2-0 (Finale)

Pereira - Fortaleza 20:00

Llaneros - Bucaramanga 22:10



CROAZIA: HNL

Lok. Zagreb - Vukovar 1991 15:00

Rijeka - Slaven Belupo 17:15

Gorica - Varazdin 16:00



FRANCIA: LIGUE 1

Rennes - Lorient 17:00

Le Havre - Monaco 19:00

Marsiglia - Lens 21:05



GALLES: CYMRU PREMIER - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Penybont - Caernarfon 15:30

TNS - Barry 15:30

Colwyn Bay - Connah's Q. 18:15



GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Furth - Braunschweig 13:00

Hannover - Dusseldorf 13:00

Karlsruher - Hertha 13:00

Magdeburg - Dresda 20:30



GERMANIA: BUNDESLIGA

Bayern - Augusta 15:30

Francoforte - Hoffenheim 15:30

Heidenheim - RB Lipsia 15:30

Leverkusen - Brema 15:30

Magonza - Wolfsburg 15:30

Union Berlino - Dortmund 18:30



GERMANIA: BUNDESLIGA - FEMMINILE

Colonia D - Freiburg D 0-0 (*)

Jena D - Wolfsburg D 14:00



GRECIA: SUPER LEAGUE

Olympiakos - Volos 16:00

Asteras T. - AEK 18:30

AEL Larissa - Panserraikos 19:00



INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Middlesbrough - Preston 13:30

Millwall - Charlton 13:30

Birmingham - Stoke 16:00

Blackburn - Watford 16:00

Bristol City - Sheffield Wed 16:00

Hull - Swansea 16:00

Leicester - Oxford Utd 16:00

QPR - Wrexham 16:00

Sheffield Utd - Ipswich 16:00



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

West Ham - Sunderland 13:30

Burnley - Tottenham 16:00

Fulham - Brighton 16:00

Manchester City - Wolves 16:00

Bournemouth - Liverpool 18:30



IRLANDA DEL NORD: NIFL PREMIERSHIP

Ballymena - Portadown 16:00

C. Rangers - Dungannon 16:00

Crusaders - Linfield 16:00



ISRAELE: LIGAT HA'AL

Netanya - M. Haifa 14:00

H. Haifa - Maccabi Bnei Raina 17:30

Ironi Tiberias - Sakhnin 17:30

H. Beer Sheva - Kiryat Shmona 18:30



ITALIA: PRIMAVERA 1

Fiorentina U20 - Genoa U20 1-0 (*)

Milan U20 - Inter U20 13:00



ITALIA: PRIMAVERA 2

Ascoli U19 - Cosenza U19 1-0 (*)

Entella U19 - Südtirol U19 1-1 (*)

Cittadella U19 - Como U19 0-0 (Intervallo)

Crotone U19 - Benevento U19 0-1 (*)

Pisa U19 - Pescara U19 1-1 (Intervallo)

Venezia U19 - Sampdoria U19 1-1 (Intervallo)

Modena U19 - Padova U19 14:00

AlbinoLeffe U19 - Udinese U19 14:30

Avellino U19 - Ternana U19 14:30

Bari U19 - Perugia U19 14:30

Catanzaro U19 - Salernitana U19 14:30

Monopoli U19 - Empoli U19 14:30

Pro Vercelli U19 - Brescia U19 14:30

Renate U19 - Reggiana U19 14:30

Vicenza U19 - Lecco U19 14:30

Palermo U19 - Spezia U19 15:30



ITALIA: SERIE A

Como - Torino 15:00

Fiorentina - Cagliari 18:00

Lecce - Lazio 20:45



ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Lazio D - Fiorentina D 15:00



ITALIA: SERIE B

Cesena - Bari 15:00

Frosinone - Reggiana 15:00

Juve Stabia - Entella 15:00

Mantova - Venezia 15:00

Monza - Pescara 15:00

Modena - Palermo 17:15

Spezia - Avellino 19:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE A

AlbinoLeffe - Trento 14:30

Brescia - Renate 14:30

Virtus Verona - Pro Vercelli 17:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE B

Carpi - Ternana 14:30

Torres - Bra 14:30

Ravenna - Guidonia 17:30

Sambenedettese - Pianese 17:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE C

Benevento - Siracusa 14:30

Latina - Foggia 14:30

Casarano - Picerno 17:30

Crotone - Potenza 17:30



MAROCCO: BOTOLA PRO

Berkane - Agadir Posticipata

Dcheira - Difaa El Jadidi 16:00

Kawkab Marrakech - Safi Posticipata

Wydad AC - FAR Rabat Posticipata

Maghreb Fez - FUS Rabat 18:00

Yacoub El Mansour - Tanger 20:00



MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA

Tepatitlan de Morelos - Tapatio 2-0 (Finale)

Zacatecas Mineros - Atletico La Paz 0-0 (Finale)



NICARAGUA: LIGA PRIMERA - CLAUSURA

Diriangen - Jalapa 22:00

Matagalpa - Rancho Santana 22:00



NIGERIA: NPFL

Katsina Utd - Plateau 15:30

Rangers Int'l - Warri Wolves 16:00



OLANDA: EREDIVISIE

Ajax - FC Volendam 16:30

Nijmegen - Zwolle 18:45

PSV - Breda 20:00

Twente - Excelsior 21:00



PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA

2 de Mayo - Sp. Luqueno 1-2 (Finale)

Nacional Asuncion - San Lorenzo 22:00



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Moreirense - Santa Clara 16:30

Arouca - Sporting 19:00

Estoril - Guimaraes 21:30



ROMANIA: SUPERLIGA

U. Cluj - Unirea Slobozia 16:00

Univ. Craiova - Botosani 19:00



SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE

Cailungo - Libertas 15:00

Faetano - Folgore 15:00

Fiorentino - San Giovanni 15:00

Juvenes/Dogana - Tre Fiori 15:00

Murata - La Fiorita 15:00



SCOZIA: PREMIERSHIP

Aberdeen - Livingston 16:00

Dundee Utd - St. Mirren Posticipata

Falkirk - Hibernian 16:00

Motherwell - Kilmarnock 16:00



SPAGNA: LALIGA

Vallecano - Osasuna 14:00

Valencia - Espanyol 16:15

Siviglia - Ath. Bilbao 18:30

Villarreal - Real Madrid 21:00



SPAGNA: LALIGA2

Valladolid - Albacete 14:00

Leganes - Real Sociedad B 16:15

Gijon - Mirandes 18:30

Las Palmas - Cordoba 18:30

Cadice - Granada 21:00



SPAGNA: SUPERCOPPA - FEMMINILE

Barcellona D - Real Madrid D 19:00



SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Lausanne - Grasshoppers 18:00

Lugano - Winterthur 18:00

Sion - Luzern 20:30



TURCHIA: SUPER LIG

Kayserispor - Basaksehir 12:30

Samsunspor - Kocaelispor 15:00

Karagumruk - Galatasaray 18:00



UNGHERIA: NB I.

Nyiregyhaza - Ujpest 12:30

Kisvarda - MTK Budapest 15:00

Puskas Academy - Paks 19:45



URUGUAY: COPA DE LA LIGA AUF

Penarol - Boston River [Qualificato] 2-3 (Dopo Rigori)

