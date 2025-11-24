Risultati calcio live, lunedì 24 novembre 2025: posticipi in Serie A

In campo nel pomeriggio Torino-Como, in serata Sassuolo-Pisa, United-Everton in Premier League. Successo del Boca Juniors in Argentina

Il calcio argentino in apertura di questo lunedì 24 novembre. Partiamo dal Torneo Betano con il successo per 2-0 del Boca Junior sul Talleres Cordoba: dopo 28 minuti Miguel Merentiel sblocca il risultato e lo stesso giocatore raddoppia al 1′ della ripresa. Nella Serie A Betano in Brasile 3-0 del Cruzeiro sul Corinthians: dopo 26 minuti Kaio Jorge va a segno quindi nella ripresa firma il raddoppio al 4′ e tris di Arroyo al 19′. Nervosismo nella squadra ospite che al 37′ perde per rosso diretto Martinez autore di una gomitata.

In Bolivia colpo esterno del SA Bulo Bulo su Guabira e in Cile poker interno del Colo Colo su U. Calera. In Colombia pareggiano 1-1 America de Cali e Junior e in Costa Rica stesso punteggio tra San Carlos e Puntaneras, senza reti tra Ind. del Valle e Orense in Ecuardor. Nella Liga MX 2-1 interno del Juarez sul Pachuca e nella Liga de Expansion MX 1-0 del Tampico Madero sul Tepatitlan de Morelos.

Nella MLS in USA per i playoff 1-0 del New York City contro il Philadelphia Union e nel Campionato Primavera 1 due posticipi. Nel primo 4-2 del Verona in casa della Lazio: nel primo tempo Sulejmani e Gelli a segno nel primo tempo al 16′ e 32′ mentre nella ripresa gli scaligeri ribaltano con Akale, Monticelli in avvio quindi il rigore di Vermesan al 31′ e la rete di Pavanati nel recupero con i laziali prima in 10 per il rosso a Calvani quindi in nove per il doppio giallo a Cristo. Una rete di Mout dell’ottavo della ripresa ha deciso Monza-Cremonese. Per le semifinali del Mondiale U17 sconfitta dell’Italia per 2-0 contro l’Austria per le reti nella ripresa di Moser al 12′ e nel recupero dove è stato espulso Borasio.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In campo la Serie A con i posticipi Torino-Como delle ore 18:30 e Sassuolo-Pisa delle 20:45 mentre in Premier League si gioca Manchester United-Everton alle ore 21, stesso orario di Espanyol-Siviglia in Liga. In Italia c’è il posticipo Sampdoria-Juve Stabia di Serie B e ci sono anche due posticipi di Lega Pro, Livorno-Torres e Perugia-Vis Pesaro sempre alle ore 20:30.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 24 NOVEMBRE 2025

ARGENTINA: TORNEO BETANO – CLAUSURA – PLAY OFFS

Boca Juniors [Qualificato] – Talleres Cordoba 2-0 (Finale)

Dep. Riestra – Barracas Central [Qualificato] 0-1 (Dopo Suppl.)

Racing Club [Qualificato] – River Plate 3-2 (Finale)

BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Guabira – SA Bulo Bulo 1-2 (Finale)

BRASILE: SERIE A BETANO

Cruzeiro – Corinthians 3-0 (Finale)

Mirassol – Ceara 3-0 (Finale)

BULGARIA: PARVA LIGA

Botev Vratsa – Slavia Sofia 0-1 (Finale)

CILE: LIGA DE PRIMERA

Colo Colo – U. Calera 4-1 (Finale)

COLOMBIA: PRIMERA A – CLAUSURA – QUADRANGOLARE

America De Cali2 – Junior 1-1 (Finale)

COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

San Carlos – Puntarenas FC 1-1 (Finale)

DANIMARCA: SUPERLIGA

Randers – Odense 0-0 (Finale)

ECUADOR: LIGA PRO – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Ind. del Valle – Orense 0-0 (Finale)

GRECIA: SUPER LEAGUE

Volos – Levadiakos 1-2 (Finale)

AEL Larissa – OFI Crete 1-2 (Finale)

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Manchester Utd – Everton 0-1 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 1

Lazio U202 – Verona U20 2-4 (Finale)

Monza U20 – Cremonese U20 1-0 (Finale)

ITALIA: SERIE A

Torino – Como 1-5 (Finale)

Sassuolo – Pisa 2-2 (Finale)

ITALIA: SERIE B

Sampdoria – Juve Stabia 1-0 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE B

Livorno – Torres 3-1 (Finale)

Perugia – Vis Pesaro 2-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE A

AS Biellese – Club Milano 0-0 (Finale)

MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA – PLAY OFFS

Tampico Madero [Qualificato] – Tepatitlan de Morelos 1-0 (Finale)

MESSICO: LIGA MX – APERTURA – PLAY IN

Juarez [Qualificato] – Pachuca2 2-1 (Finale)

MONDO: MONDIALI U17 – PLAY OFF

Austria U17 [Qualificato] – Italia U17 2-0 (Finale)

Portogallo U17 [Qualificato] – Brasile U17 1-0 (Dopo Rigori)

NIGERIA: NPFL

Kano – Ikorodu City 2-1 (Finale)

Katsina Utd – Enyimba 3-2 (Finale)

ROMANIA: SUPERLIGA

Metaloglobus Bucharest – FC Hermannstadt 1-1 (Finale)

Botosani – Din. Bucuresti 1-1 (Finale)

RUSSIA: FNL

R. Volgograd – Chelyabinsk 0-2 (Finale)

SPAGNA: LALIGA

Espanyol – Siviglia 2-1 (Finale)

SPAGNA: LALIGA2

Real Sociedad B – Valladolid 1-0 (Finale)

TURCHIA: SUPER LIG

Basaksehir – Trabzonspor 3-4 (Finale)

Konyaspor – Antalyaspor 0-0 (Finale)

UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Zorya – Oleksandriya 2-2 (Finale)

USA: MLS – PLAY OFF

Philadelphia Union – New York City [Qualificato] 0-1 (Finale)