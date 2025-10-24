In campo Milan e Pisa per aprire l’ottava giornata, in Serie B si gioca Modena-Empoli e nei principali campionati europei. Sucesso di LDU Quito in Copa Libertadores

Il programma di questo venerdì 24 ottobre si è aperto in compagnia del calcio sudamericano. Partiamo dalla Copa Libertadores con il successo per 3-0 di LDU Quito sul Palmeiras: la gara valida come andata delle semifinali si è aperta al 16′ con il vantaggio di Villamil. Al 27′ raddoppio di Alzugaray su rigore e terzo gol nel recupero prima dell’intervallo ancora di Villamil. Semifinali ma questa volta gara secca per la Copa Argentina. Nel confronto Belgrano-Argentinos Juniors la spuntano gli ospiti per 2-1: in svantaggio per la rete di Zelarayan al 36′ di gioco ribaltano nella ripresa con Lopez al 14′ e con Molina su rigore al 37′.

In Copa Sudamerica grande battaglia tra U. de Chile e Lanus come gara d’andata delle semifinali ma giocata a porte chiuse: ospiti avanti di due gol all’intervallo in virtù delle reti di Castillo al 25′ e 29′. Nella ripresa prima Di Yorio al 18′ quindi Aranguiz in pieno recupero su rigore mettono la sfida in parità. In Perù colpo esterno per l’U. de Deportes sullo Sporting Cristal per 1-0 mentre nella CONCACAF American Cup pareggio per 1-1 tra Alajuelense e Olimpia. Nella Liga MX pareggio per 1-1 tra Venados e Tampico Madero.

Da poco conclusa nella Super League cinese Meizhou Hakka-Yunnan Yukun finita 1-4 e Wuhan Three Town-Shenzhen Xinpengcheng 1-2 mentre nell’A-League roboante 5-2 del Newcastle Jets sul Melbourne Victory: gara ben indirizzata nel primo tempo per i padroni di casa a segno con Gibson al 14′ e Badolato al 20′, accorcia Genreau al 25′ e tris nel recupero ancora di Badolato. Nella ripresa accorcia Jelacic al 10′ ma ancora Badolato al 34′ e Fryer nel recupero mettono al sicuro il risultato.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, spazio ai principali appuntamenti. Anticipo tra Milan e Pisa per l’ottava giornata di Serie A alle ore 20:45 mentre nella serie cadetta alle 20.30 troviamo Modena-Empoli. Si gioca anche in Lega Pro e nei principali campionati europei, ricordiamo che alle ore 21 in campo l’Italia U17 femminile nel mondiale contro il Brasile mentre dal pomeriggio attese diverse gare di UEFA Nations League sempre femminile.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 24 OTTOBRE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

AFRICA: CAF CHAMPIONS LEAGUE – QUALIFICAZIONE

Power Dynamos (Zam) [Qualificato] – Vipers (Uga) 1-1 (Finale)

Al-Hilal Omdurman (Sud) [Qualificato] – Police FC (Ken) 3-1 (Finale)

AFRICA: CAF CONFEDERATION CUP – QUALIFICAZIONE

Azam (Tan) [Qualificato] – KMKM (Zan) 7-0 (Finale)

Zamalek (Egy) [Qualificato] – Dekedda (Som) 1-0 (Finale)

Belouizdad (Alg) [Qualificato] – Hafia (Gui) 2-0 (Finale)

Wydad (Mar)Vincitore – Asante Kotoko (Gha) 5-1 (Finale)

ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Vora – Din. Tirana 0-2 (Finale)

AF Elbasani – Bylis 2-1 (Finale)

Vllaznia – Tirana 3-1 (Finale)

ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Fateh – Al-Ettifaq 2-1 (Finale)

Neom SC – Al Khaleej 1-1 (Finale)

Al-Ittihad FC – Al-Hilal 0-2 (Finale)

ARGENTINA: COPA ARGENTINA

Belgrano – Argentinos Jrs [Qualificato] 1-2 (Finale)

ARGENTINA: TORNEO BETANO – CLAUSURA

Sarmiento Junin – Rosario 0-1 (Finale)

Independiente – Platense 3-0 (Finale)

ARMENIA: PREMIER LEAGUE

Alashkert – Van 1-0 (Finale)

Urartu – Shirak 5-0 (Finale)

AUSTRALIA: A-LEAGUE

Newcastle Jets – Melbourne Victory 5-2 (Finale)

AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE

Karvan – Turan 1-2 (Finale)

Kapaz – Imisli FK 0-3 (Finale)

BELGIO: JUPILER LEAGUE

Charleroi – Anderlecht 1-0 (Finale)

BIELORUSSIA: VYSSHAYA LIGA

FC Minsk – Smorgon 2-2 (Finale)

BULGARIA: PARVA LIGA

Montana – Arda 1-1 (Finale)

Spartak Varna – Botev Plovdiv 3-2 (Finale)

Lok. Sofia – Lok. Plovdiv 2-2 (Finale)

CILE: LIGA DE PRIMERA

Palestino – Everton 2-1 (Finale)

CINA: SUPER LEAGUE

Meizhou Hakka – Yunnan Yukun 1-4 (Finale)

Wuhan Three Towns – Shenzhen Xinpengcheng 1-2 (Finale)

COLOMBIA: PRIMERA A – CLAUSURA

Alianza – La Equidad 2-1 (Finale)

CROAZIA: HNL

Gorica – Hajduk Split 1-3 (Finale)

DANIMARCA: SUPERLIGA

Aarhus – Nordsjaelland 1-0 (Finale)

EUROPA: CONFERENCE LEAGUE – PRIMA FASE

Rijeka – Sparta Praga 1-0 (Finale)

EUROPA: EUROPEI U17 – QUALIFICAZIONE – PRIMA FASE

Islanda U17 – Georgia U17 5-1 (Finale)

EUROPA: UEFA NATIONS LEAGUE – FEMMINILE – LEAGUE A – PLAY OFF

Germania D – Francia D 1-0 (Finale)

Spagna D – Svezia D 4-0 (Finale)

EUROPA: UEFA NATIONS LEAGUE – FEMMINILE – LEAGUE A/B – RETROCESSIONE

Repubblica Ceca D – Austria D 1-0 (Finale)

Finlandia D – Danimarca D 1-6 (Finale)

Irlanda D – Belgio D 4-2 (Finale)

Irlanda del Nord D – Islanda D 0-2 (Finale)

EUROPA: UEFA NATIONS LEAGUE – FEMMINILE – LEAGUE B/C – RETROCESSIONE

Kosovo D – Turchia D 0-4 (Finale)

Cipro D – Albania D 3-2 (Finale)

FRANCIA: LIGUE 1

Paris FC – Nantes 1-2 (Finale)

GALLES: CYMRU PREMIER

Llanelli – TNS 0-4 (Finale)

GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Furth – Karlsruher 1-4 (Finale)

Schalke – Darmstadt 1-0 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA

Brema – Union Berlino 1-0 (Finale)

INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Preston – Sheffield Utd 3-2 (Finale)

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Leeds – West Ham 2-1 (Finale)

IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Chadormalu – Kheybar Khorramabad 2-1 (Finale)

Aluminium Arak – Mes Rafsanjan 0-0 (Finale)

Malavan – Esteghlal Khuzestan 2-1 (Finale)

Persepolis – Zob Ahan 2-0 (Finale)

Foolad – Shams Azar Qazvin 0-1 (Finale)

IRLANDA: PREMIER DIVISION

Galway – Drogheda 1-1 (Finale)

St. Patricks – Waterford 1-1 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 1

Frosinone U20 – Bologna U20 0-1 (Finale)

Sassuolo U20 – Parma U20 1-2 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 2

Avellino U19 – Monopoli U19 2-1 (Finale)

ITALIA: SERIE A

Milan – Pisa 2-2 (Finale)

ITALIA: SERIE B

Modena – Empoli 2-1 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

Novara – Virtus Verona 1-1 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE C

Foggia – Altamura 0-1 (Finale)

LETTONIA: VIRSLIGA

Riga FC – Tukums 2000 0-0 (Finale)

MACEDONIA DEL NORD: 1. MFL

Bashkimi – Shkupi 4-1 (Finale)

Tikves – Arsimi 3-4 (Finale)

MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA

Venados – Tampico Madero 1-1 (Finale)

MONDO: MONDIALI U17 – FEMMINILE

Ecuador U17 D – Cina U17 D 0-4 (Finale)

Norvegia U17 D – USA U17 D 0-5 (Finale)

Brasile U17 D – Italia U17 D 3-4 (Finale)

Costa Rica U17 D – Marocco U17 D 1-3 (Finale)

Messico U17 D – Camerun U17 D 1-0 (Finale)

Olanda U17 D – Corea del Nord U17 D 0-5 (Finale)

NIGERIA: NPFL

Katsina Utd – El Kanemi 1-0 (Finale)

NORD E CENTRO AMERICA: CONCACAF CENTRAL AMERICAN CUP – PLAY OFF

Alajuelense (Cos) – Olimpia (Hon) 1-1 (Finale)

OLANDA: EREDIVISIE

Heerenveen – Breda 3-3 (Finale)

PERU: LIGA 1 – CLAUSURA

Sporting Cristal – U. de Deportes 0-1 (Finale)

Juan Pablo II – Comerciantes Unidos 0-1 (Finale)

POLONIA: EKSTRAKLASA

Termalica B-B. – Zaglebie 1-1 (Finale)

Motor Lublin – Widzew Lodz 3-0 (Finale)

PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Alverca – Gil Vicente 0-4 (Finale)

ROMANIA: SUPERLIGA

Csikszereda M. Ciuc – Petrolul 1-1 (Finale)

FC Arges – Din. Bucuresti 1-1 (Finale)

RUSSIA: FNL

Kamaz – Yenisey 5-0 (Finale)

Arsenal Tula – Ural 1-2 (Finale)

SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE

Tre Penne – Tre Fiori 0-0 (Finale)

SERBIA: SUPER LIGA

Napredak – Vojvodina 1-4 (Finale)

Novi Pazar – Javor 1-2 (Finale)

Partizan – Mladost 3-0 (Finale)

SLOVENIA: PRVA LIGA

Aluminij – Bravo 1-3 (Finale)

SPAGNA: LALIGA

Real Sociedad – Siviglia 2-1 (Finale)

SPAGNA: LALIGA2

Huesca – Las Palmas 1-1 (Finale)

SUD AMERICA: CONMEBOL NATIONS LEAGUE WOMEN

Bolivia D – Ecuador D 0-1 (Finale)

Venezuela D – Chile D 0-0 (Finale)

SUD AMERICA: COPA LIBERTADORES – PLAY OFF

LDU Quito (Ecu) – Palmeiras (Bra) 3-0 (Finale)

SUD AMERICA: COPA SUDAMERICANA – PLAY OFF

U. De Chile (Chi) – Lanus (Arg) 2-2 (Finale)

TURCHIA: SUPER LIG

Karagumruk – Kayserispor 2-2 (Finale)

UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Oleksandriya – Epitsentr 0-1 (Finale)

Veres-Rivne – Zorya 0-0 (Finale)

UZBEKISTAN: SUPER LEAGUE

Qizilqum – Din. Samarkand 2-0 (Finale)