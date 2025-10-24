Diretta Novara-Virtus Verona di Venerdì 24 ottobre 2025: nell’anticipo apre le marcature De Marchi al 20′, pareggio di Khailoti al 43′

NOVARA – Finisce in parità l’anticipo dell’11ª giornata di Serie C – Girone A tra Novara e Virtus Verona. Al Silvio Piola va in scena una gara combattuta ma priva di grandi emozioni, con le due squadre che si dividono la posta in palio. Per il Novara è l’ottavo pareggio stagionale, segnale di solidità ma anche di difficoltà nel trovare continuità offensiva.

Cronaca della partita

La Virtus parte meglio e sblocca il match al 20’ con De Marchi, bravo a finalizzare una ripartenza con un destro preciso. I padroni di casa reagiscono con ordine e trovano il pari al 42’: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Khailoti è il più lesto in area e firma l’1-1.

Nella ripresa, la squadra di Zanchetta alza il baricentro e prova a spingere, ma non riesce a concretizzare la superiorità territoriale. Gli ingressi di Da Graca e Arboscello portano freschezza, ma non cambiano l’inerzia di una gara bloccata. La Virtus di Fresco difende con compattezza e porta a casa un punto prezioso, interrompendo la serie di sconfitte.

Il Novara sale a quota 11 punti, proprio come la Virtus Verona. Un pareggio che lascia qualche rimpianto ai piemontesi, protagonisti di un buon secondo tempo ma ancora privi della zampata decisiva per tornare al successo.

Tabellino

NOVARA: Boseggia E., Valdesi A., Bertoncini D. (dal 3′ pt Citi A.), Khailoti O., Dell’Erba D. (dal 32′ st Agyemang G.), Basso G. (dal 16′ st Arboscello R.), Ranieri R., Di Cosmo L., Donadio C., Lanini E. (dal 17′ st da Graca C.), Alberti T. (dal 32′ st Perini G.). A disposizione: Agyemang G., Arboscello R., Citi A., Collodel R., Cortese A., D’Alessio L., da Graca C., Deseri G., Faye I., Lartey S., Ledonne N., Malaspina M., Perini G., Raffaelli M., Rossetti M.

VIRTUS VERONA: Sibi S., Daffara M. (dal 1′ st Patane N.), Munaretti L., Toffanin F., Bassi M., Bulevardi D., Gatti C., Saiani F. (dal 16′ st Amadio M.), Fanini F., De Marchi M., Mancini T. (dal 1′ st Zarpellon L.). A disposizione: Alfonso E., Amadio M., Cielo T., Cuel E., Devoti A., Di Virgilio M., Filippi N., Fiorin G., Lodovici R., Muhameti E., Odogwu C., Pagliuca M., Patane N., Scardigno N., Zarpellon L.

Reti: al 43′ pt Khailoti O. (Novara) , al 20′ pt De Marchi M. (Virtus Verona) .

Ammonizioni: al 20′ pt Basso G. (Novara), al 33′ st Valdesi A. (Novara) al 42′ pt Daffara M. (Virtus Verona), al 44′ pt De Marchi M. (Virtus Verona), al 43′ st Zarpellon L. (Virtus Verona), al 45’+7 st Toffanin F. (Virtus Verona).

Le dichiarazioni di mister Zanchetta alla vigilia

Il tecnico azzurro ha sottolineato come la vittoria ottenuta contro l’Arzignano abbia influito positivamente sull’umore del gruppo: “Quando si vince, la settimana scorre in maniera diversa e si lavora con uno spirito migliore”. Zanchetta ha poi evidenziato l’importanza di mantenere lo stesso atteggiamento mostrato nell’ultima uscita, soprattutto in termini di intensità e capacità di fare la partita concedendo poco agli avversari.

Consapevole dei margini di crescita della squadra, l’allenatore ha dichiarato: “Sappiamo che dobbiamo migliorare ancora molte cose, e speriamo ogni partita di fare un passo avanti rispetto alla precedente”. In particolare, si aspetta una maggiore incisività in zona offensiva: “Per il tempo che passiamo nella metà campo avversaria, dobbiamo riuscire a creare molte più occasioni da gol. Ne abbiamo il potenziale”.

Parlando della Virtus Verona, Zanchetta ha riconosciuto il valore dell’avversario: “In fase offensiva hanno giocatori forti che si completano bene. In generale è una squadra ben strutturata, con un mix equilibrato tra esperienza e gioventù, guidata da un allenatore che conosce benissimo la categoria”. E ha concluso: “Sarà di nuovo una battaglia”.

I convocati del Novara

Portieri: Boseggia, Raffaelli, Rossetti

Difensori: Agyemang, Bertoncini, Citi, D’Alessio, Dell’Erba, Deseri, Faye, Khailoti, Lartey, Valdesi

Centrocampisti: Arboscello, Basso, Collodel, Cortese, Di Cosmo, Ledonne, Malaspina, Ranieri

Attaccanti: Alberti, Da Graca, Donadio, Lanini, Perini

Presentazione della partita

Venerdì 24 ottobre 2025 , alle ore 20:30 il Novara sfiderà la Virtus Verona per la giornata 11 del campionato Serie C – Girone A . Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima circostanza la Novara ha avuto la meglio con il risultato di 3-0 .Negli ultimi cinque confronti diretti in campionato, il bilancio è in perfetto equilibrio: due vittorie per parte e un pareggio. L’ultimo incrocio, a gennaio 2025, ha visto il Novara imporsi con un netto 3-0. L’incontro si giocherà allo Stadio Silvio Piola e sarà diretto dall’arbitro Andrea Zoppi di Firenze . Sarà coadiuvato dagli assistenti Gianluca Scardovi di Imola e Angelo Mazza di Reggio Calabria; quarto ufficiale Edoardo Gianquinto di Parma, operatore FVS Nicola Di Meo di Nichelino . I bookmakers ripongono molta fiducia nella squadra di casa , quotando la vittoria a 2.15 mentre il pareggio è dato a 2.97 e la sconfitta a 3.60 .

Nelle ultime 5 sfide la Novara ha ottenuto 1 vittoria, 3 pareggio e 1 sconfitte realizzando 4 reti e subendone 4 . Gli azzurri di Zanchetta arrivano all’appuntamento forti della vittoria per 1-0 contro l’Arzignano, che ha interrotto una lunga serie senza successi. In classifica, Novara è 15°, con una sola vittoria, sette pareggi e due sconfitte. Il bilancio casalingo è equilibrato: una vittoria, tre pari e una sconfitta, con 3 gol fatti e 3 subiti. Tra i protagonisti stagionali spiccano Cosimo Da Graca, miglior marcatore con tre reti, e Andrea Valdesi, il giocatore più utilizzato con 862 minuti in campo.

La Virtus Verona invece ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte realizzando 7 reti e subendone 7 . La formazione di Fresco occupa il 14° posto, con due vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. In trasferta ha raccolto due successi e due ko, segnando 8 reti e subendone 6. Nell’ultimo turno è arrivata una sconfitta di misura contro la Pro Patria (0-1). Il miglior realizzatore è Michael Fabbro con quattro gol, mentre Francesco Toffanin guida la squadra per minuti giocati (900).

Sguardo all’attuale classifica di Serie C – Girone A dove comanda la L.R. Vicenza con 28 , in seconda posizione seguono Union Brescia e Lecco con 21 quindi Inter U23 19, Alcione Milano 17 quindi Renato e Pro Vercelli 13 .

Novara e Virtus Verona si preparano ad affrontarsi in una gara che promette intensità e contrasti tattici, con due moduli speculari ma filosofie di gioco differenti. Le probabili formazioni delineano un confronto tra il 4-3-1-2 di Zanchetta e il 3-4-2-1 di Fresco, entrambi alla ricerca di punti pesanti per obiettivi divergenti.

QUI NOVARA – Zanchetta punta su un impianto classico e compatto, con Boseggia tra i pali e una linea difensiva composta da Valdesi, Bertoncini, Lorenzini e Agyemang. A centrocampo Arboscello agisce da regista basso, supportato dalle mezzali Collodel e Di Cosmo. Sulla trequarti spazio a Donadio, chiamato a innescare la coppia d’attacco formata da Perini e Lanini.

QUI VIRTUS VERONA – Fresco risponde con un modulo fluido e compatto. Alfonso difende i pali, protetto dal terzetto Daffara, Munaretti e Toffanin. Sulle fasce agiscono Amadio e Bassi, mentre in mezzo Bulevardi e Muhameti garantiscono interdizione e costruzione. Fanini e Fabbro operano alle spalle dell’unica punta De Marchi, riferimento offensivo e uomo chiave per le ripartenze.

Probabili formazioni di Novara-Virtus Verona

NOVARA (4-3-1-2): Boseggia; Valdesi, Bertoncini, Lorenzini, Agyemang; Arboscello, Collodel, Di Cosmo; Donadio; Perini, Lanini. Allenatore: Zanchetta.

VIRTUS VERONA (3-4-2-1): Alfonso; Daffara, Munaretti, Toffanin; Amadio, Bulevardi, Muhameti, Bassi; Fanini, Fabbro; De Marchi. Allenatore: Fresco.

Dove vedere la partita in TV e streaming

