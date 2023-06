Tra le quattro partite del giorno spicca quella dell’Italia con la Svizzera. Successo del Lanus in Liga Profesional argentina e del Cruzeiro nella Serie A brasiliana. Il Millonarios ha vinto la Primera A in Colombia

Liga Profesional argentina in apertura de programma di domenica 25 giugno. Successo per 2-1 del Lanus sui Talleres Cordoba: dopo 2 minuti Valoyes porta in vantaggio gli ospiti che vengono prima raggiunti al 23′ della ripresa da Diaz quindi sorprassati al 26′ da Lema. Nella Serie A brasiliana un autorete di Rafinha dopo 4 minuti ha deciso la sfida tra Cruzeiro e Sao Paulo mentre in Bolivia colpo esterno per 2-1 del Royal Pari sull’Universitario de Vinto. In Colombia successo dopo i calci di rigore del Millonarios sull’Atletico Nacional. Ospiti avanti al 31′ con Duque ma Llinas porta in parità al 25′ della ripresa. Alla luce dello 0-0 dell’andata il match è proseguito dagli undici metri dove sono stati più precisi i padroni di casa che conquistano così il titolo di Primera A. Nella MLS in USA colpo esterno per Chicago Fire, Vancouver Whitecaps e St. Louis City mentre in Perù colpo esterno per 1-0 del Deportivo Garcilaso sul Carlos Mannucci. Nella Gold Cup del Nord e Centro America pareggio per 1-1 tra USA e Giamaica: nel primo tempo gol di Lowe al 13′ e rigore fallito da Bailey al 29′ quindi nella ripresa al 43′ pareggia Vazquez. Nella J1 League 3-0 del Kobe in casa del Avispa Fukuoka mentre nella K League 1 Pohang passa 1-0 in casa dell’Incheon e pareggio per 1-1 tra Suwon e Gangwon. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, spazio ai principali appuntamenti. Per la seconda giornata degli Europei Under 21 tre incontri alle ore 18 ovvero Inghilterra-Israele, Repubblica Ceca-Germania e Svizzera-Italia mentre alle 20.45 c’è Norvegia-Francia. Da non perdere alle 23.30 la finale de Campeon de Campeones tra Pachuca e Tigres.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 25 GIUGNO 2023